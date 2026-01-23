Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Premier League
team-logoCrystal Palace
Selhurst Park
team-logoChelsea
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)

Crystal Palace vs. Chelsea, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Crystal Palace y Chelsea, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Crystal Palace tiene un historial terrible contra el Chelsea, y su forma actual no les llenará de mucha confianza. 

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Crystal Palace vs Chelsea, ya que GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Crystal Palace vs Chelsea, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

Disney+Ver aquí
DAZNVer aquí
MAXVer aquí

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Telemundo.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Elude las restricciones geográficas con una Red Privada VirtualObtener NordVPN

Hora de inicio del partido Crystal Palace vs Chelsea

crest
Premier League - Premier League
Selhurst Park

El partido se disputa este domingo 25 de enero a las 15:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Selhurst Park.

  • México: 08:00 horas
  • Argentina: 11:00 horas
  • Estados Unidos: 09:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

A la luz del día, el Palace no ha ganado ninguno de sus últimos 17 encuentros con el Chelsea, perdiendo 14 y empatando los otros tres. El Palace no ha ganado un partido de fútbol competitivo desde un éxito 3-0 fuera contra el Shelbourne en la Conference League el 11 de diciembre, poniendo fin a una secuencia de tres victorias consecutivas, todas fuera de Selhurst Park. Los Eagles solo han sumado 12 puntos en casa en toda la temporada en la Premier League. 

FBL-ENG-PR-FULHAM-CRYSTAL PALACEGetty Images

Chelsea ha ganado partidos consecutivos bajo el nuevo entrenador Liam Rosenior y de hecho tres de sus últimos cuatro, aunque sus dos últimos viajes contra la oposición de la Premier League han terminado en derrota. 

Noticias de lesiones, hechos clave

Cheick Doucoure, Caleb Kporha, Rio Cardines y Daniel Munoz están fuera para los anfitriones. 

Cole Palmer se perdió la victoria por 1-0 de Chelsea sobre Pafos a mitad de semana, pero el creador de juego debería regresar aquí. Tosin, Romeo Lavia y Levi Colwill permanecen fuera por problemas a largo plazo.

Cole Palmer Chelsea 2025-26Getty Images

Noticias del equipo y plantillas

Crystal Palace contra Chelsea alineaciones probables

Crystal PalaceHome team crest

3-4-2-1

Formación

4-2-3-1

Home team crestCHE
1
D. Henderson
5
M. Lacroix
8
J. Lerma
26
C. Richards
20
A. Wharton
3
T. Mitchell
55
J. Devenny
10
Y. Pino
19
W. Hughes
11
B. Johnson
14
J. Mateta
1
R. Sanchez
3
M. Cucurella
24
R. James
23
T. Chalobah
34
J. Acheampong
25
M. Caicedo
7
P. Neto
8
E. Fernandez
49
A. Garnacho
10
C. Palmer
20
J. Pedro

4-2-3-1

CHEAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • O. Glasner

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • L. Rosenior

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Forma

CRY
-Formulario

Gol marcado (encajado)
3/7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

CHE
-Formulario

Gol marcado (encajado)
11/6
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
3/5

Enfrentamientos directos

CRY

Últimos partidos

CHE

0

Victorias

3

Empates

2

Victorias

4

Goles marcados

7
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Clasificaciones

0