Cristian Gil Mosquera: “Si lo llaman, lo dejo que se vaya”

El padre de Mayer, Cristian y Brayan Gil indicó que no descartaría atender un llamado de la seleccción cafetera para cualquiera de sus hijos.

Cristian Gil Mosquera acercamiento con la Federación Colombiana de Fútbol meses atrás, para invitar a sus hijos a que estuvieran en una visoria con las selecciones menores, en ese momento el representante y padre de los jugadores detuvo la invitación porque prefiería que jueguen con El Salvador.

“Si llaman de nuevo a Bryan a una selección de , ya no lo voy a retener. Yo lo dejo que se vaya. Si lo llaman, lo dejo que se vaya. Yo no lo voy a retener ahora. Yo lo retenía anteriormente por muchas cosas. Si acá no se han colocado las pilas, entonces que se vaya”, dijo el exjugador de Vista Hermosa.

“Me reuní con Hugo Carrillo hace tres meses y les aclaré que de parte de ellos no me han pedido nada. La FESFUT no ha hablado conmigo. Ya tengo dos o tres meses de que no hablan conmigo”, agregó Gil Mosquera.