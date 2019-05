A Cristian Espinoza le ilusiona jugar en México

Espinoza espera la oportunidad de emigrar al futbol mexicano.

Por: Salvador Pérez | Twitter: @YoSoyChavaPerez

Con paso por , , Alavés y de , Cristian Espinoza, delantero argentino de San José Earthquakes de la aceptó la ambición que le genera jugar en el futbol mexicano, misma del que cuenta con buenas referencias.

“Obvio que me encantaría, ¿a quién no le gustaría jugar en ?, es una liga muy competitiva, hace años que viene siendo a nivel clubes una potencia muy grande, ojalá algún día se me presente la oportunidad, yo encantado, me gustaría mucho”, mencionó en entrevista con Goal.

Espinoza actualmente es dirigido por Matías Almeyda, timonel ganador en la , Copa, SuperCopa MX y la Liga de Campeones de la CONCACAF, con quien ha conversado en referencia a , equipo que cuenta con una tradición intacta del origen mexicano.

“Matías (Almeyda) me habló muy bien de Chivas, es un club muy lindo, sé también que ellos tienen su política de club que son puros mexicanos, me hablan de , América, entre otros clubes”, explicó.

En el contexto, detalló que aguardará el momento en que pueda cristalizarse el deseo. “La oportunidad llegará cuando tenga que llegar, soy un jugador que siempre trato de entrenarme bien y estar siempre preparado para lo que sea, para mi cada nuevo desafío es muy importante, uno siempre tiene que estar preparado para todo”, concluyó