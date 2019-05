Entrevista con Cristian Espinoza: Boca, Madrid, Guillermo, Almeyda y su vida en la MLS de Estados Unidos

El delantero argentino del San José Earthquakes, mano a mano con Goal.

De ver todos los partidos sentado en el banco de suplentes o en la platea, a jugar todos los fines de semana como titular. De ser dirigido por un ídolo de Boca, a ser pedido como refuerzo por un símbolo de River. De la exagerada presión del fútbol argentino, a la tranquilidad absoluta de la estadounidense. A principios del 2019, la carrera profesional de Cristian Espinoza dio un vuelco total.

"Estoy muy bien, muy contento y disfrutando de estar acá. Feliz porque los resultados se nos están dando, pero tenemos que ir por más", arranca contando el delantero argentino del San José Earthquakes, en una charla exclusiva con Goal.

El ex- y se muestra conforme con el cierre de semestre que está teniendo en , pero asegura que el principal responsable de su buen nivel y de las mejoras que viene mostrando el equipo de California es uno solo: Matías Almeyda. "El principal cambio fue la mentalidad. Y eso habla del impacto anímico que recibió el equipo con la llegada de él. El saber que si uno trabaja duro y es constante, las cosas se pueden dar. Y eso se refleja en la cancha".

"Soy una persona que piensa que con trabajo, sacrifio y humildad las oportunidades llegan. Y así lo demostré en el último tiempo que estuve en Boca; cuando me estaba yendo, cuando se estaba terminando mi contrato, tuve la chande de jugar y me fue muy bien. Pude marcar goles, dar asistencias. Uno cuando no tiene la continuidad que pretende se hace complicado", explica el extremo acerca de la falta de minutos que padeció durante su ciclo en el Xeneize, aunque entiende que "el jugador tiene que estar preparado para todo ese tipo de cosas".

En la misma línea, considera que si no se hubiera ido de Boca "podría haberle demostrado al técnico que estaba a la altura", aunque aclara que no tiene ningún tipo de resentimiento con Guillermo Barros Schelotto pese a lo poco que le tocó jugar: "No fue injusto. Creo que el DT es el que decide y nadie más que el técnico sabe por qué opta por un jugador y no por otro. Nosotros tenemos que estar preparados para cuando nos toca jugar como cuando no. De mi parte, siempre fui y me entrené de la misma manera. Cuando iba a jugar y cuando no. Fueron más las veces que no jugué que las que sí, pero mi actitud siempre fue buena para el equipo y apoyé desde donde me tocó".

Pese a haberla visto sentado en la tribuna del Bernabéu, Espinoza reconoce que sintió aquella histórica final de Madrid ante River como uno de los peores momentos de su joven trayectoria deportiva: "Fue un golpe duro como todas las finales que me tocó perder en mi carrera. Uno hace tanto esfuerzo y tanto sacrificio durante mucho tiempo para poder llegar a una instancia tan prestigiosa como lo es una final y más de una . Y perderla, obviamente te queda mucha rabia. Asimismo me pasó cuando jugaba en Huracán y me tocó perder la final de la Sudamericana. Fueron dos golpes muy duros en mi carrera. Cuando tenés un golpe así tan duro, lo primero que querés es que vuelva a arrancar el torneo ya para sacarte esa rabia dentro de la cancha".