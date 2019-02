Courtois: "¿Neymar o Hazard? Me quedo con Hazard, por supuesto

El guardameta belga tiene claro que su compatriota encajaría en el Real Madrid. Además asegura que en el vestuario no hablan de Cristiano Ronaldo

Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, ha tratado muchos temas de actualidad en una entrevista al diario belga Het Nieuwsblad, entre ellos, la posible llegada al Santiago Bernabéu de Eden Hazard, jugador al que llevan varios años vinculando con los blancos.

Courtois tiene claro que se quedaría con el extremo del Chelsea antes que con Neymar: "¿Si pudiera elegir entre Neymar y Hazard? Me quedo con Hazard, por supuesto; pero la elección depende de la Dirección Deportiva. No sé qué va a pasar, es una pregunta para ellos", apunta el guardameta.

También asegura el belga que en el vestuario no se habla de Cristiano Ronaldo; el portugués es pasado para el Real Madrid: "No se habla de Cristiano Ronaldo en el vestuario, es la prensa la que deja caer su nombre. Hubo partidos que perdimos, hicimos diez ocasiones de gol y no marcamos; a la vez que Cristiano marcaba dos goles con la Juventus. Era fácil hablar de ello".

Courtois se ha hecho con el puesto de Keylor Navas desde prácticamente su llegada, pero eso no afecta a su buena relación: "Soy alguien que se lleva bien con todos. Me muestro como soy y creo que soy bien aceptado por todos. Me divierto y tengo contacto con todos los compañeros. Respetan a Keylor y me respetan a mí. Nosotros mostramos lo que tenemos y el entrenador es el que toma la decisión de quién juega cada partido", señala el belga.