La Copa Oro se dejará de disputar en la edición 2021

Por la desaparición de la Copa Confederaciones, el torneo de la Concacaf vivirá sus últimas dos ediciones.

Aunque aún faltaría una confirmación oficial, todo parece indicar que la Copa Oro está en fase de extinción, viviendo sus últimas dos ediciones en el año 2019 y 2021, según confirmó Carlos Cordeiro, presidente de la Federación de futbol de Estados Unidos.

En una entrevista, el directivo compartió esta información, dando pie al rumor que indica que CONMEBOL Y CONCACAF estarían pensando en unir próximamente sus caminos. "La Copa Oro sólo está registrada para este año y para la edición de 2021, por lo que hasta el momento esa será la última edición del torneo, pero podría ser que no suceda. Ha habido conversaciones en el último año entre CONMEBOL y CONCACAF sobre una Copa América combinada, pero no se ha podido llegar a un acuerdo al respecto".

La desaparición de la Copa Confederaciones es uno de los factores más importantes para la desaparición del torneo que se organiza en Estados Unidos, pues se quedaría sin un verdadero incentivo deportivo que motive a las Selecciones.