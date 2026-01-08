La Copa del Mundo 1994 que encendió la pasión por el fútbol en Estados Unidos

El fútbol estaba a punto de nacer de verdad en Estados Unidos. Al menos, eso decían. Hasta entonces, la Copa del Mundo siempre se había celebrado en países que vivían, respiraban y amaban el fútbol. Era un deporte que rara vez se arriesgaba a organizarse en lugares donde no existía esa familiaridad. El Mundial de 1994, en Estados Unidos, rompió esa regla.

Al principio, muchos países, especialmente en Europa, cuestionaron la elección. Para ellos, había algo erróneo en llevar la Copa del Mundo a un país donde el fútbol no era un deporte arraigado. Sin embargo, mirando hacia atrás, a pocos meses de la próxima Copa del Mundo en América del Norte, queda claro que el torneo de 1994 fue un éxito rotundo.

Con la perspectiva de casi 30 años, aquel Mundial puede considerarse la primera Copa del Mundo verdaderamente moderna —y la más recordada con una nostalgia genuina. Fue el punto de inflexión que permitió al “soccer” estadounidense abrazar de lleno el fútbol. Hasta hoy, sigue siendo la Copa con los mayores públicos y, en su momento, la más exitosa financieramente.

Además, sentó las bases para una liga profesional en Estados Unidos y ayudó a formar toda una generación de aficionados al fútbol: millones de personas que, desde ese momento, comenzaron a amar el juego. Sin la Copa del Mundo de 1994, probablemente no existiría la Major League Soccer (MLS), ni la liga femenina ni ninguna otra competición doméstica significativa en el país.

La cultura futbolística en Norteamérica sería mucho más débil, y probablemente no habría una nueva Copa del Mundo en el continente en 2026 —esta vez organizada conjuntamente por Canadá, México y Estados Unidos, con la mayoría de los partidos programados en 11 ciudades estadounidenses.

Fue un Mundial que combinó impacto y entretenimiento como pocos. Y, por supuesto, Brasil se coronó campeón.

Cómo se eligió la sede

La idea de organizar una Copa del Mundo en Estados Unidos no era del todo nueva. Originalmente, el país se postuló para recibir el Mundial de 1986. Respaldados por la influencia de la NASL, la primera liga profesional de fútbol del país, que operó en varios estados entre 1968 y 1984, el “soccer” contaba con un panel de auténticas leyendas del deporte que ayudaron a impulsar la candidatura estadounidense.

Pelé y Franz Beckenbauer subieron al escenario en 1982 para hacer lobby a favor de Estados Unidos. Sin embargo, también surgieron propuestas extravagantes, como aumentar el tamaño de los goles o dividir los partidos en cuatro tiempos en lugar de dos, con el objetivo de atraer al público estadounidense. Todo esto resultó demasiado exagerado y, finalmente, la candidatura para 1986, tras la salida de Colombia, fue otorgada a México.

Seis años después, Estados Unidos lo intentó de nuevo, esta vez con un plan más sólido. La decisión se oficializó el 4 de julio de 1988, una fecha simbólica por el feriado de Independencia. Pero había condiciones: para organizar la Copa del Mundo de 1994, era imprescindible comprometerse a impulsar el crecimiento del fútbol en el país.

Esto implicaba crear una liga profesional organizada, capaz de reemplazar a la desaparecida NASL. El fútbol debía consolidarse en Estados Unidos no solo durante el Mundial, sino también después. Se esperaba que el torneo fuera el inicio de un negocio gigantesco. El país aceptó el desafío y la recién fundada Major League Soccer estaba programada para arrancar poco después de la conclusión del Mundial.

“El desarrollo de la selección nacional y la creación de la Major League Soccer no habrían ocurrido sin la Copa del Mundo”, afirmó Alan Rothenberg, presidente de la Federación de Fútbol de Estados Unidos en 2014. “Todo el deporte pasó de ser una operación amateur a convertirse en una organización profesional bien gestionada y establecida”.

Además, Estados Unidos contaba con infraestructura confiable ya lista para el evento. Brasil y Marruecos también se habían postulado, pero presentaban problemas: la FIFA determinó que Brasil debía modernizar algunos de sus estadios, mientras que Marruecos necesitaba construir desde cero nueve recintos. En comparación, Estados Unidos pudo adaptar los estadios de la NFL con una inversión de “solo” 500 millones de dólares.

Sumado a esto, los Juegos Olímpicos de 1984 en Los Ángeles habían atraído a cerca de 1.4 millones de espectadores, demostrando que el país podía organizar eventos deportivos de gran escala con éxito.

Estadios y temperatura

Claro que surgieron complicaciones. En otros países que habían organizado Copas del Mundo, los estadios de fútbol eran abundantes y, por lo general, no era necesario adaptar otro tipo de instalaciones.

Estados Unidos enfrentaba el problema opuesto. Las nueve ciudades sede estaban perfectamente preparadas para recibir aficionados, pero ninguna contaba con estadios específicos para el fútbol. Todos eran, en realidad, campos de la NFL o del fútbol americano universitario.

Aun así, había ventajas. Los recintos eran enormes, con capacidad para más de 50.000 espectadores cada uno, y muchos tenían una rica historia. Además, la noticia generó entusiasmo: se rumoraba que 23 ciudades querían albergar partidos. Sin embargo, la mayoría fue descartada por conflictos con la temporada de la Major League Baseball o por inconveniencias logísticas; New Haven, en Connecticut, sede de la Universidad de Yale, se consideró demasiado aislada.

El Rose Bowl se convirtió en el epicentro del torneo. Este icónico estadio en Pasadena, California, albergó ocho partidos, incluida la final. Por su parte, el Giants Stadium, en Nueva Jersey —situado en el mismo terreno donde hoy se encuentra el MetLife Stadium que recibirá la final de 2026—, acogió siete encuentros.

Aun así, existían preocupaciones reales: el calor era una de ellas. No era la primera vez que una Copa enfrentaba críticas por el clima; México en 1986 había vivido algo similar. En Estados Unidos, los veranos sofocantes y los campos artificiales podrían generar incomodidad tanto para los jugadores como para los aficionados.

Para adaptarse a las transmisiones televisivas europeas, la mayoría de los partidos se programó cerca del mediodía en horario local, lo que hizo que algunos encuentros de la fase de grupos se jugaran bajo temperaturas superiores a los 38 °C.

“Para dar el 100% en este clima, tendrías que ser un robot”, comentó el técnico de Brasil, Carlos Alberto Parreira, en 1994.

Nuevas reglas, nuevas tradiciones

Cada Copa del Mundo introduce cambios. En 2018, por ejemplo, se implementó el VAR por primera vez. Pero la Copa de 1994 en Estados Unidos también dejó su huella, instituyendo reglas y características que cambiaron radicalmente algunos aspectos del juego.

Uno de los cambios más importantes tuvo que ver con la regla del pase hacia atrás al portero. Aunque la norma ya existía, 1994 fue la primera vez que los porteros no podían usar las manos al recibir un pase hacia atrás. El objetivo era claro: hacer que el juego fluyera más y obligar a los equipos a atacar, lo que terminó aumentando el número de goles por partido.

La FIFA también hizo otros ajustes significativos. Por primera vez, se otorgaron tres puntos por victoria, en lugar de dos, incentivando a los equipos a buscar el triunfo. Aunque Brasil solo marcó 11 goles en siete partidos hasta ganar el torneo, la medida añadió más riesgo y emoción a la fase de grupos, permitiendo que algunos terceros lugares avanzaran inesperadamente.

Otro cambio “oculto” fue la regla de acumulación de tarjetas amarillas. Antes, dos amarillas durante todo el torneo implicaban suspensión por un partido. Esto generó polémica en 1990, cuando Paul Gascoigne casi se pierde la final. En 1994, las amarillas se borraban después de la fase de grupos, reduciendo tensiones y polémicas.

Además, hubo otros hitos inéditos: fue la primera Copa en la que sonó el himno de la FIFA al ingresar los jugadores al campo, la primera en la que los árbitros no vistieron de negro y la primera en la que los nombres de los jugadores aparecieron impresos en la espalda de las camisetas, un guiño pensado para las transmisiones televisivas.

El estilo

La nostalgia en el fútbol puede ser peligrosa. En el mundo moderno del deporte, tendemos a glorificar lo antiguo: camisetas, pantalones cortos, cortes de cabello e incluso botas. Hoy todo parece un guiño al pasado, un punto de conexión con lo que ya existió. Y, claro, siempre debe haber una primera versión de algo. La Copa del Mundo de 1994 tuvo eso con sus uniformes.

Fue un torneo de libertad en el diseño y, por ende, de expresión en el campo, dando lugar a una serie de estilos que con los años se volvieron clásicos. Todo comenzó con las camisetas de los porteros: combinaciones locas y colores atrevidos que, curiosamente, envejecieron bien. Otros uniformes también se ganaron su lugar en la historia.

El famoso “uniforme vaquero” de la selección de EE. UU., asociado con el pelirrojo Alexi Lalas, se convirtió en un ícono de culto. Aunque algunos, como Tab Ramos, no estaban tan convencidos: “Queríamos que el mundo nos viera como una nación de fútbol. Y entonces aparecemos con estos uniformes que eran simplemente ridículos”, dijo a The Athletic.

¿Lalas? Él sigue siendo un fan total de ese estilo.

“Todo lo que deseo de una camiseta está en el uniforme de 1994”, contó en su podcast State of the Union. “No creo que haya habido un uniforme estadounidense más inspirado, en ningún deporte. Rojo, blanco y azul, estrellas y rayas, y sabías exactamente quién estaba en el campo. Se convirtió en algo aún más grande de lo que era en ese momento.”

El azul profundo de Italia se reutilizó incontables veces. El uniforme alternativo de Argentina, con tres rayas en el hombro derecho, permaneció icónico, no solo por su asociación con una foto legendaria de Diego Maradona. Brasil también acertó con una de las mejores versiones de la camiseta canarinha. Y Nigeria ganó el Grupo D… y lo hizo con mucho estilo.

El Adiós de Diego

Argentina llegaba a la Copa del Mundo de 1994 en una posición peculiar. Como siempre, eran favoritos por historia y nombre, pero la Albiceleste atravesaba un momento inusual. Diego Maradona había llevado al país al título en 1986 y al subcampeonato en 1990, con él mismo culpando al árbitro por la derrota 1-0 ante Alemania.

Sin embargo, Maradona había estado alejado de la selección casi tres años. De hecho, muchos pensaban que su carrera internacional debería haber terminado en 1992, tras una suspensión de 15 meses por dar positivo en drogas. Con 32 años, algo de sobrepeso y la opinión general de que ya no estaba al nivel, pocos esperaban su regreso.

Un breve paso por Newell’s Old Boys bastó para demostrar que aún podía jugar, y la presión del público se volvió imparable. En 1993, la federación argentina no tuvo más opción que convocarlo. Su experiencia resultó clave para superar a Australia en el repechaje y asegurar la clasificación al Mundial.

En 1994, Maradona estaba listo para competir, aunque había serias dudas sobre su condición física. Sin embargo, tras el segundo partido de la fase de grupos, fue sometido a un test antidopaje “aleatorio” que dio positivo. La FIFA lo expulsó del torneo, y Maradona nunca volvió a jugar al más alto nivel, denunciando de manera dramática que la entidad “me cortó las piernas”.

Argentina, debilitada, cayó en los octavos de final.

Andrés Escobar

La participación de Colombia en la Copa del Mundo de 1994 estuvo marcada por la controversia desde el inicio. La llegada del equipo a Estados Unidos vino acompañada de rumores sobre la influencia de los carteles de drogas, que supuestamente manipulaban apuestas e incluso tenían voz en la alineación del equipo. Cuando un jugador fue descartado de la lista poco antes del torneo, las teorías de conspiración no se hicieron esperar.

No está claro hasta qué punto esto afectó el desempeño del equipo, pero la tragedia posterior ayuda a entender el contexto. Colombia cayó 3-1 en su debut frente a Rumania, en una sorpresa que dejó boquiabiertos a los espectadores del Rose Bowl. Para avanzar a octavos de final, no podían perder ante Estados Unidos.

Sin embargo, los anfitriones ofrecieron una resistencia feroz. El partido terminó 2-1 a favor de Estados Unidos, con un autogol de Andrés Escobar que dio la victoria a los locales. Colombia ganó su tercer encuentro, pero los resultados de otros partidos les impidieron avanzar.

“Debemos ser elegantes en la victoria, pero mucho más aún en la derrota… Por favor, que permanezca el respeto”, dijo Escobar tras la derrota. “Fue una experiencia fenomenal, rara, que nunca había sentido en la vida. Hasta pronto, porque la vida no termina aquí.”

Lo que vino después fue trágico. Escobar había recibido advertencias de no regresar a Colombia debido a la furia del Cartel de Medellín, entonces liderado por Pablo Escobar. Ignorando el consejo, cinco días después de su regreso fue asesinado frente a un club nocturno en Medellín, en uno de los episodios más oscuros y recordados en la historia del fútbol.

El equipo anfitrión

Tal vez sea obligación de toda nación anfitriona dejar una buena impresión en una Copa del Mundo. En 1994, Estados Unidos cumplió con su parte. Tras un torneo complicado en 1990, en el que se clasificaron por cuarta vez en su historia pero fueron completamente superados en la fase de grupos, mostrando un equipo mixto de jugadores de fútbol indoor y universitario, los estadounidenses llegaban con un plantel mucho más competitivo.

Frente a su afición, mostraron una evolución clara. Abrieron el torneo con un empate 1-1 contra Suiza, con Eric Wynalda anotando el gol del empate. Luego vencieron a Colombia 2-1, antes de perder 1-0 contra Rumania, líder del grupo, lo que les permitió avanzar a la fase de eliminación directa como uno de los mejores terceros en un extraño formato de 24 equipos, la mitad de los participantes que habrá en la Copa de 2026.

“Sabíamos que seríamos los desfavorecidos, independientemente de quién nos tocara”, recordó Alexi Lalas.

Los resultados frente a Suiza y Colombia fueron valiosos, pero el enfrentamiento de octavos de final contra Brasil se anticipaba imposible. Ese partido se ha convertido en parte del folclore del fútbol estadounidense como un “fracaso glorioso”, especialmente por haberse jugado el 4 de julio, Día de la Independencia de EE. UU., lo que reforzó su carácter simbólico.

En el terreno de juego, Brasil dominó con tranquilidad y ganó 1-0. Hubo algo de drama: Leonardo fue expulsado por un codazo a Tab Ramos, lo que daba una oportunidad teórica a Estados Unidos. Pero los brasileños eran más preparados, inteligentes y técnicos; el gol de Bebeto, celebrado junto a Romário, selló la victoria. Lalas lo resumió así:

“Incluso con 10 jugadores, eran simplemente mejores que nosotros. Tenían experiencia profesional, jugaban a un alto nivel. Eran inteligentes, atléticos y muy técnicos.”

Aun así, aquel equipo dejó un legado importante. No eran los más técnicos ni los más experimentados, pero demostraron garra y resiliencia, sentando las bases para algunas de las mejores selecciones estadounidenses en años posteriores. ¿Anfitriones exitosos? Tal vez no en el marcador, pero sí en espíritu.

Mata-mata memorable

El mata-mata de 1994 fue de los más emocionantes de la historia. Tanto los octavos de final como los cuartos produjeron partidos memorables. Todo comenzó con Argentina vs. Rumanía en octavos. En circunstancias normales, la Albiceleste sería favorita, pero aquel equipo aún intentaba descubrir cómo jugar sin Maradona. Tras perder su último partido de fase de grupos, llegaban en un momento muy complicado.

Rumanía, en cambio, estaba en su mejor momento. Nunca había ganado un partido de eliminación directa en un Mundial, pero tras liderar el Grupo A gracias a la brillante actuación de Gheorghe Hagi, saltó al campo con confianza. Abrieron el marcador en el primer tiempo, Argentina empató cinco minutos después, y luego los rumanos se impusieron. Hicieron dos goles más, incluido el decisivo de Hagi poco antes de la hora de juego. A pesar de la presión final argentina, Rumanía se llevó la victoria histórica por 3-2.

“Este es el mayor acontecimiento celebrado por nuestro pueblo desde la revolución. Es también el mayor momento de nuestra historia en el fútbol”, declaró el técnico Anghel Iordanescu.

Italia, futura finalista, estuvo a punto de quedar eliminada: perdía 1-0 frente a Nigeria a los 42 minutos del segundo tiempo, hasta que Roberto Baggio, la estrella del torneo, marcó el empate y luego anotó el segundo en la prórroga, evitando una sorpresa monumental.

Brasil, por su parte, necesitó de un gol a los 36 del segundo tiempo en los cuartos de final para vencer a Holanda, tras desperdiciar una ventaja de 2-0. La “generación de oro” de Bulgaria, liderada por Hristo Stoichkov, eliminó a Alemania en cuartos. Todo indicaba que se avecinaba una final inolvidable. Getty Images

Anticlímax en la final

Pero la gran decisión, en realidad, fue un partido bastante malo. Brasil todavía cargaba la fama del Jogo Bonito, pero la selección de 1994 estaba mucho más cómoda jugando de forma fríamente táctica. El equipo estaba lleno de jugadores técnicamente talentosos, pero no tenía problema alguno en luchar, cerrarse y conquistar resultados. Pragmática. La final terminó convirtiéndose, en la práctica, en un juego arrastrado en el medio campo. Y Brasil parecía satisfecho con eso.

“Teníamos jugadores maduros, experimentados, y ellos estaban bajo mucha presión”, dijo Carlos Alberto Parreira más tarde. “Fueron tres años de enorme presión. Juntos, aprendimos a vencer dentro y fuera del campo. Era importante saber lidiar con la prensa, con la expectativa de los aficionados y conseguir distanciarse de eso.”

Italia, con su estilo clásico, estaba construida sobre su defensa — a pesar de la insistencia del técnico para que el equipo intentara ser más expresivo en el ataque. Ambos lados eran excelentes en el medio campo, y eso quedó evidente en el calor de casi 38°C del Rose Bowl. Ninguno de los equipos quería exponerse demasiado, y la excelente dupla defensiva italiana, formada por Paolo Maldini y Franco Baresi, que volvía a actuar justamente en ese partido tras sufrir una grave lesión al inicio del torneo, mantuvo todo más que seguro atrás.

La batalla defensiva hizo que 90 minutos no fueran suficientes para definir un ganador, y el juego se abrió un poco en la prórroga. Brasil comenzó a crear sus oportunidades, con Romário causando bastante molestia. La selección canarinha debería haber ganado en los minutos finales, después de que Cafú cruzara a ras de suelo hacia atrás y encontrara a Romário, pero el Baixinho, ¡quién lo diría!, remató mal, a seis metros de la portería.

No había otra opción. La decisión que definiría el primer Tetra se fue a los penales. Italia falló el primero, marcando el tono de lo que vendría. El peso del mundo cayó sobre los hombros de la estrella del equipo, Roberto Baggio, quien necesitaba convertir para compensar dos tiros fallidos por los Azzurri y mantener al equipo con vida. En vez de eso, él envió la pelota afuera, entregando a Brasil su cuarto título mundial —y transformando, con un solo tiro, una final olvidable en algo para nunca olvidar.

“Yo fallé”, dijo Baggio después, “pero volvería a patear.”

Nace la MLS

Los críticos más tradicionales torcieron la nariz cuando Estados Unidos ganó la candidatura para albergar la Copa del Mundo de 1994. En gran parte, porque no existía una liga profesional en el país. Y, seamos honestos, era una crítica válida: ¿cómo podría una nación sin estructura reconocida de fútbol organizar un Mundial? La NASL ya había desaparecido, y no había un plan claro para reemplazarla.

La FIFA aprovechó la situación y estipuló que la candidatura debía incluir la garantía de que EE.UU. lanzaría una liga masculina doméstica. Así, en 1993, la US Soccer aprobó la creación de la “Major League Professional Soccer” como primera división —más tarde abreviada a Major League Soccer (MLS).

La liga tuvo un inicio prometedor al incentivar a varias estrellas de la Copa del Mundo a quedarse en casa. Tab Ramos fue el primer jugador contratado, asignado a los MetroStars, seguido por Alexi Lalas, Tony Meola, Eric Wynalda, Jorge Campos y Carlos Valderrama, quienes se mantuvieron en EE.UU. o se sumaron a la liga.

Originalmente prevista para 1995, la MLS pospuso su arranque hasta 1996 debido a problemas de financiamiento y desafíos operativos con sedes y acuerdos de estadios. Finalmente, el primer partido se disputó el 6 de abril de 1996.

“Sabíamos que la Major League Soccer comenzaría antes del Mundial. Ese era el plan: usar la Copa del 94 como trampolín”, recordó Tony Meola. “Siempre bromeábamos diciendo que teníamos dos trabajos: jugar y, al mismo tiempo, promover el deporte. Porque el fútbol claramente no estaba al nivel que tiene hoy.”

Si la MLS fue un éxito inmediato es debatible. En su temporada inaugural, los 10 equipos eran competitivos, y la llegada de dos franquicias de expansión en los primeros cinco años ayudó, pero también hubo dificultades: algunos equipos cerraron, y jugadores destacados buscaron oportunidades en el extranjero.

Una década más tarde, con la llegada de David Beckham al LA Galaxy, la liga —hoy con 30 equipos— despegó definitivamente y nunca más miró atrás.

Finalmente, Estados Unidos forjó su propia cultura del "soccer"

Y así, el fútbol “de verdad” —no el de la NFL— se legitimó en Estados Unidos. Los números de la Copa del Mundo de 1994 siguen siendo impresionantes: un público total de 3.587.538 espectadores, récord que permanece, incluso tras la expansión a 32 selecciones cuatro años después, con un promedio de casi 69 000 aficionados por partido.

El éxito comercial también fue enorme, gracias a acuerdos de patrocinio multimillonarios. Pero, sobre todo, el torneo es recordado como el momento en que gran parte de Estados Unidos se enamoró del fútbol, aunque pocos lo esperaban.

Algunos sostienen que ya existía una cultura futbolística antes de 1994. Sin embargo, aquel Mundial devolvió al “soccer” al centro del interés norteamericano, un espacio que se había perdido desde la época de Pelé y el Cosmos. Ahora, ese legado está listo para dar un salto aún mayor con la Copa del Mundo de 2026.

“Si la Copa de 1994, todavía el torneo más exitoso en la historia de Estados Unidos, sirve de referencia, esto cambiará la dinámica”, dijo Herculez Gomez, analista de ESPN FC y exjugador de la selección estadounidense. “Ese torneo dio origen a una liga doméstica y prácticamente todo lo que tenemos hoy se debe a la Copa del 94. Esta nueva edición puede llevarlo aún más lejos: será combustible de cohete.”

El lema de aquel Mundial era “Making Soccer History” (“Haciendo Historia en el Fútbol”). Treinta años después, Estados Unidos lo cumplió con creces.