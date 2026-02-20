Cómo ver WWE Elimination Chamber Chicago: fecha, horarios, detalles sobre televisión y streaming, cartelera de combates y más

Wrestlemania 42 se acerca rápidamente. Por si eres de los pocos que aún no lo han marcado en el calendario, la mayor fiesta del año del mundo de la lucha libre tendrá lugar en el Allegiant Stadium de Las Vegas los días 11 y 12 de abril. Pero antes de dejarnos llevar por el entusiasmo y pulsar con demasiada fuerza el botón de avance rápido, nos queda por delante otro gran evento «Premium Live Event» (PLE) antes de centrarnos por completo en Las Vegas.

Este mes de febrero termina con una explosión épica con la 16.ª edición de Elimination Chamber de la WWE, el 28 de febrero, en el United Center de Chicago, Illinois. El concepto de Elimination Chamber se remonta a 2002, cuando se celebró el combate inaugural en Survivor Series de ese año, en el que Shawn Michaels destronó a Triple H (y también se deshizo de Chris Jericho, Rob Van Dam, Booker T y Kane) para convertirse en el nuevo Campeón Mundial de Peso Pesado en Nueva York.

Eric Bischoff y Triple H (Paul Levesque) son citados como los creadores originales de la idea de Elimination Chamber, que se utilizó posteriormente en varios eventos de pago por visión de la WWE. Sin embargo, no se estableció como un evento de pago por visión por derecho propio hasta 2010, cuando sustituyó a No Way Out como el PLE anual de febrero.

Getty Images

El evento inaugural de Elimination Chamber se celebró el 21 de febrero de 2010 en el Scottrade Center de St. Louis, Misuri. La premisa del evento era que se disputarían combates por eliminación con múltiples participantes dentro de la Elimination Chamber, con campeonatos o futuras oportunidades de disputar títulos en juego. El año 2018 resultó ser memorable para Elimination Chamber, ya que, además de celebrarse por primera vez un combate de siete participantes, las luchadoras femeninas también tuvieron por fin su propio enfrentamiento en la cámara.

Los combates de la Cámara de Eliminación suelen disputarse entre seis participantes (o seis equipos por parejas en el caso de los combates por parejas), y dos de ellos comienzan el combate en el ring. Al mismo tiempo, los otros cuatro permanecen encerrados en cápsulas situadas en cada esquina del ring, dentro de una estructura de acero con malla metálica. Cada cinco minutos, uno de los cuatro participantes (o equipos) es liberado de la cápsula y se une al combate en curso.

WWE

Esto continúa hasta que los cuatro han sido liberados, y el combate suele durar más de veinte minutos. El objetivo del combate es eliminar a todos los oponentes mediante pinfall o sumisión. Por segundo año consecutivo, 12 superestrellas (seis hombres y seis mujeres) volverán a entrar en la Cámara de Eliminación, y los ganadores de ambos combates se ganarán la oportunidad de disputar el título en el próximo Wrestlemania.

Deja que GOAL te muestre toda la información esencial que necesitas saber antes de este evento de Elimination Chamber, incluyendo cómo ver o retransmitir toda la emocionante acción y qué estrellas de la lucha libre están listas para lucirse bajo los focos.

¿Cuándo es WWE Elimination Chamber?

WWE Elimination Chamber tendrá lugar el 22 de febrero y se retransmitirá en todo el mundo de la siguiente manera (las horas son aproximadas):

País Comienzo del espectáculo 🇺🇸 Estados Unidos 4:00 p. m. PT / 7:00 p. m. ET 🇬🇧 Reino Unido 12:00 a. m. GMT (domingo) 🌍 MENA 2:00 a. m. AST (domingo) 🇦🇺 Australia 10:00 a. m. AEST (domingo) 🇮🇳 India 4:30 a. m. IST (domingo)

¿Dónde se celebra WWE Elimination Chamber?

Getty Images

Esta será la primera Elimination Chamber que se celebre en Chicago, en el United Center. Tiene una capacidad para casi 21 000 personas y es el estadio más grande de la NBA en cuanto a aforo. Es la sede de los Chicago Bulls de la NBA y de los Chicago Blackhawks de la NHL. Casualmente, el primer evento que se celebró en este recinto fue el WWF SummerSlam en 1994. También acoge otros deportes, como MMA, monta de toros, tenis y muchos más. Ha acogido conciertos de algunos de los artistas más importantes del mundo, como Adele, Harry Styles, Olivia Rodrigo, Coldplay, Celine Dion y muchos más.

🇺🇸 Cómo ver y retransmitir WWE Elimination Chamber en Estados Unidos

En Estados Unidos, puedes ver toda la acción de Elimination Chamber en directo sintonizando ESPN, donde se retransmiten todos los eventos premium en directo de la WWE, incluido WrestleMania. Aunque no puedas sintonizarlo durante la retransmisión en directo, al día siguiente estará disponible en streaming, por lo que no te perderás ni un segundo de la acción.

Elimination Chamber se transmitirá como parte del plan Unlimited del servicio ESPN DTC, que requiere una suscripción mensual de 29,99 dólares o una suscripción a un paquete que incluya ESPN Unlimited a través de un proveedor de servicios de televisión participante, como Fubo.

FuboTV es un servicio de streaming de alta calidad que incluye ESPN en todos sus paquetes. Fubo ofrece varios planes de suscripción, incluido el nuevo «Fubo Sports», que cuesta 45,99 $ el primer mes y 55,99 $ al mes a partir del segundo mes. Es un servicio optimizado y centrado en los deportes con más de 28 canales, entre los que se incluyen ESPN Unlimited, ESPN2, ESPNews, ESPNU, NFL Network, Tennis Channel y cadenas locales como ABC, CBS y FOX. Otros planes de Fubo comienzan a partir de 84,99 $ al mes , con una prueba gratuita de 7 días disponible para los nuevos suscriptores en todos sus planes. El servicio de streaming es una opción obvia para los aficionados a la lucha libre y a los deportes en general.

🌏 Cómo ver y transmitir WWE Elimination Chamber en todo el mundo

Los aficionados a la lucha libre de todo el mundo, incluido el Reino Unido, pueden ver WWE Elimination Chamber y todos los programas de la WWE en Netflix a través de la transmisión en directo. La plataforma de streaming global comenzó un acuerdo de derechos de 10 años con la WWE a principios de 2025.

País Plan básico Plan estándar Plan Premium 🇬🇧 Reino Unido 5,99 £ 12,99 £ 18,99 🇦🇺 Australia 7,99 AUD 18,99 AUD 25,99 AUD 🇮🇳 India 199 INR 499 INR 649 INR 🇯🇵 Japón 890 yenes 1590 yenes 2290 yenes 🇲🇽 México 119 $ MXN 249 $ MXN 329 MXN 🇨🇦 Canadá 7,99 CAD 18,99 CAD 23,99 CAD

🛜 Vea WWE Elimination Chamber desde cualquier lugar con una VPN

Si WWE Elimination Chamber no está disponible para verlo en directo en tu zona, o si estás de viaje, puedes utilizar una VPN para sintonizar la acción desde cualquier lugar. Una VPN crea una conexión segura para eludir las restricciones geográficas y acceder a tus servicios de streaming favoritos desde cualquier lugar.

Recomendamos encarecidamente utilizar NordVPN, pero también puedes consultar nuestra guía detallada sobre VPN para ver otras opciones.

Cartelera de WWE Elimination Chamber

Partido Participantes Combate de cámara de eliminación masculino Randy Orton - LA Knight - Cody Rhodes - Je'Von Evans Combate femenino en la Cámara de Eliminación Tiffany Stratton - Rhea Ripley - Alexa Bliss - Asuka Combate por el Campeonato Intercontinental Femenino Becky Lynch contra AJ Lee Combate por el Campeonato de Peso Pesado masculino CM Punk contra Finn Bálor

Participantes en la Cámara de Eliminación masculina

Randy Orton

LA Knight

Cody Rhodes

Je'Von Evans

Participantes femeninas de la Cámara de Eliminación

Tiffany Stratton

Rhea Ripley

Alexa Bliss

Asuka

Becky Lynch contra AJ Lee (combate por el título intercontinental femenino)

WWE

Becky Lynch y AJ Lee han estado enfrentadas desde que Lee regresó a la WWE por primera vez en una década para ayudar a su marido, CM Punk, a derrotar a Lynch y a su marido, Seth Rollins, en Wrestlepalooza. Lee regresó más tarde para distraer a Lynch y hacer que perdiera el título intercontinental femenino ante Maxxine Dupri en Raw. Luego, en Survivor Series: WarGames, Lee aseguró la victoria para su equipo al hacer que Lynch se rindiera con la Black Widow.

The Man recuperó el campeonato de Dupri en una controvertida victoria. Cuando Lee apareció en RAW e interrumpió su discurso, la indignada campeona la retó a un combate en WWE Elimination Chamber para vengarse.

CM Punk contra Finn Bálor (combate por el título de peso pesado masculino)

WWE

Finn Bálor perdió una increíble lucha por el título mundial contra CM Punk en Raw en Belfast, y Punk levantó el brazo del retador tras el combate. Pero cuando se le negó la entrada al Royal Rumble Match, Bálor atacó a Punk para mantenerse en la lucha por el título. En una guerra de palabras en una edición de Raw, Punk pidió al director general Adam Pearce que le diera a Bálor una revancha por el campeonato en WWE Elimination Chamber.

Pearce aceptó, y así quedó decidido. Bálor tendrá otra oportunidad de hacerse con el título mundial de peso pesado masculino.

🎟️ Cómo conseguir entradas para WWE Elimination Chamber

La demanda de entradas para WWE Elimination Chamber es alta, como ocurre con todos los eventos de la WWE, pero todavía hay asientos disponibles a través del sitio web de la WWE. Aunque el portal oficial de venta de entradas es la forma más segura para que los aficionados compren entradas para la WWE, aquellos que estén ansiosos por ir a Chicago también pueden considerar sitios de reventa secundarios como StubHub, que podrían ofrecerles la mejor oportunidad de conseguir entradas.