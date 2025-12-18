Cómo ver el partido de la NFL entre Seattle Seahawks y Los Angeles Rams: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Llamar al enfrentamiento del jueves por la noche entre Los Angeles Rams (11-3) y Seattle Seahawks (11-3) como masivo es casi subestimarlo. Este partido se siente como el juego definitorio de la temporada de la NFL, con la corona de la NFC Oeste —y potencialmente el primer puesto en toda la conferencia— en juego.

Fecha y hora de inicio de Seahawks vs Rams

Los Angeles Rams y Seattle Seahawks juegan el jueves 18 de diciembre en Lumen Field en un juego del calendario de la Semana 16 de la NFL, con el inicio programado para las 8:15 pm ET.

Fecha Jueves, 18 de diciembre de 2025 Hora de inicio 8:15 pm ET/ 7:15 pm CT/ 5:15 pm PT Estadio Lumen Field Ubicación Seattle, Washington

Cómo ver Seahawks vs Rams en TV y transmitir en vivo online

Canal de TV Nacional: N/A

N/A Servicio de transmisión:Prime Video, Fubo

Mientras que el equipo perdedor aún permanecería firmemente en la imagen de los playoffs, probablemente estaría enfrentando un ascenso cuesta arriba lleno de juegos como visitante, un escenario que hace que cualquier intento serio de posemporada sea mucho más peligroso.

Si fuera necesaria más prueba de lo que está en juego, solo hay que mirar el tablero de futuros. Los Rams y los Seahawks actualmente están en la cima de las probabilidades del Super Bowl, con solo los Broncos acechando cerca detrás. Ambos equipos están en racha, ganando ocho de sus últimos nueve encuentros. Cada uno tiene solo tres derrotas en la temporada, y ninguna de esas pérdidas fue por más de una sola anotación. Eso incluye la ajustada victoria de 21-19 de Los Ángeles sobre Seattle en el SoFi Stadium hace un mes, un resultado que solo agrega otra capa de intriga a un choque ya de alto calibre.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Seahawks vs Rams.

En los EE.UU., Seahawks vs Rams se transmitirá en NFL Network, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito Fubo.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones de TV tradicionales y opciones exclusivas de streaming. Cuando se trata de conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más amigables para captar casi cada jugada y touchdown. Además, actualmente el servicio ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las redes clave que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos de la NFC los domingos, ABC, ESPN para el Monday Night Football, y la NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los enfrentamientos de la temporada regular y los playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por un adicional de $11/mes y mantenerte al tanto de cada avance de anotación de la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo del Thursday Night Football en 2025, los fanáticos en los mercados de equipos locales aún pueden transmitir esos enfrentamientos de horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción flexible todo en uno. Y no es solo fútbol americano — Fubo está cargado de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Ver los destacados de Seahawks vs Rams

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 16 entre los Seahawks y los Rams estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción ininterrumpida de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, resúmenes y más. Sigue en sintonía.

NFL+

es el lugar ideal para los fanáticos que quieren revivir juegos completos sin publicidad o ver enfrentamientos locales y de horario estelar en vivo. Lo que solía ser gratuito en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluyendo acceso a NFL Network y, en la categoría Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo del mercado y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de NFL Films sin anuncios y otro contenido a la carta. Pero el verdadero premio es RedZone, un imprescindible para los fanáticos del fantasy que desean seguir cada avance de anotación en toda la liga. Por $15 en el plan Premium, es la forma más asequible de obtenerlo.

Agregando a la agitación del streaming, ESPN está integrando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Transmisión del juego con un VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde donde te encuentres en el mundo usando un servicio VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Un VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero por vacaciones o trabajo y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedesprobar ExpressVPN sin riesgoscon una garantía de devolución de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar un VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - consulta la reseña de los mejores servicios VPN aquí.