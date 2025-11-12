Cómo ver el partido de la NFL entre New England Patriots y New York Jets: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los New England Patriots (8-2) recibirán a los New York Jets (2-7) en el Gillette Stadium el jueves 13 de noviembre de 2025, con el objetivo de extender su racha de victorias a ocho juegos.

Fecha y hora de inicio de Patriots vs Jets

Los Patriots y los Jets se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, el jueves 13 de noviembre, comenzando a las 8:15 pm ET.

Fecha Jueves, 13 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:15 pm ET/ 7:15 pm CT/ 5:15 pm PT Estadio Gillette Stadium Ubicación Foxborough, Massachusetts

Cómo ver Patriots vs Jets en TV y transmisión en vivo en línea

Canal de TV nacional: N/A

N/A Servicio de transmisión:Prime Video, Fubo

Es notable lo rápido que los Patriots han cambiado su suerte. Lo que antes parecía una reconstrucción a largo plazo se ha convertido en una de las recuperaciones más rápidas en la memoria reciente de la NFL. Después de la victoria de la semana pasada sobre los Buccaneers, Drake Maye y compañía se sientan orgullosamente en la cima de la AFC Este, compartiendo el mejor récord de la liga. De hecho, ya han igualado el total de victorias combinadas de sus dos temporadas anteriores, un testimonio de cuánto ha progresado este joven equipo.

Todos los ojos están puestos en Maye, quien ha irrumpido en la conversación para el MVP. El mariscal de campo de segundo año ocupa el tercer lugar tanto en yardas aéreas (2,555) como en pases de touchdown (19), con solo cinco intercepciones a su nombre. Y contra una defensa de los Jets que aún no ha registrado una intercepción y que solo ha logrado un balón suelto en todo el año, esas cifras podrían aumentar aún más.

Dicho eso, los Jets finalmente han mostrado algo de vida, logrando dos victorias consecutivas para inyectar un poco de confianza antes de este enfrentamiento divisional.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido Patriots vs Jets.

En los EEUU, Patriots vs Jets se transmitirá en NFL Network, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito Fubo .

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones tradicionales de televisión y opciones exclusivas de streaming. Cuando se trata de comodidad y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más amigables para ver casi cada jugada y touchdown. Además, el servicio de streaming ofrece actualmente una prueba gratuita a nuevos suscriptores.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las redes clave que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos NFC del domingo, ABC, ESPN para el Monday Night Football y la NFL Network. Esto significa que estás cubierto para casi todos los partidos de temporada regular y playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por un extra de $11/mes y mantenerte pendiente de cada jugada anotadora de toda la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo para el Thursday Night Football en 2025, los fanáticos en los mercados de equipos locales pueden seguir viendo esos enfrentamientos en horario estelar a través de Fubo, haciéndolo una opción flexible todo en uno. Y no se trata solo de fútbol — Fubo está lleno de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Ver destacados de Patriots vs Jets

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del partido de la Semana 11 entre los Patriots y los Jets estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción continua de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, momentos destacados y más. Sigue el evento.

NFL+ es el lugar ideal para los fanáticos que quieren revivir juegos completos sin anuncios o ver partidos locales y de horario estelar en vivo. Lo que solía ser gratis en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluyendo acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

A solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo del mercado local y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de películas de la NFL sin anuncios y otros contenidos a demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, un imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren estar al tanto de cada jugada de anotación en toda la liga. Por $15 para Premium, es la forma más asequible de obtenerlo.

Sumándose a la agitación del streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Transmitiendo el juego con un VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la respuesta a tus problemas.

Puedes ver el juego desde cualquier lugar del mundo utilizando un servicio VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Un VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero de vacaciones o por trabajo y desees transmitir el juego en vivo. Incluso puedesprobar ExpressVPN sin riesgo con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar un VPN, hemos evaluado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - consulta la reseña de los mejores servicios VPN aquí.