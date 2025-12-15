Cómo ver el partido de la NFL entre Miami Dolphins y Pittsburgh Steelers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

La Semana 15 concluye bajo las luces con un enfrentamiento de alto riesgo de Monday Night Football, ya que los Miami Dolphins visitan a los Pittsburgh Steelers, un juego cargado de consecuencias para los playoffs.

Dolphins vs Steelers fecha y hora de inicio

Los Miami Dolphins se enfrentarán a los Pittsburgh Steelers en el Acrisure Stadium el lunes, 15 de diciembre, con el inicio programado para las 8:15 pm ET.

Fecha Lunes, 15 de diciembre, 2025 Hora de inicio 8:15 pm ET / 7:15 pm CT/ 5:15 pm PT Estadio Acrisure Stadium Ubicación Pittsburgh, Pennsylvania

Cómo ver Dolphins vs Steelers en TV y transmisión en línea

Canal de TV nacional: ESPN

Servicio de transmisión:Fubo

Miami entra con 6-7 pero con un fuerte impulso, habiendo conseguido cuatro victorias consecutivas para reavivar su empuje hacia los playoffs. Pittsburgh, mientras tanto, se sitúa en 7-6 y viene de una impresionante victoria fuera de casa sobre su rival divisional Baltimore, un resultado que llevó a los Steelers a la primera posición de la AFC North al comenzar la recta final.

Los Steelers intentarán aprovechar al máximo esta fecha en casa en horario estelar antes de embarcarse en una gira de dos partidos fuera de casa. Miami, por otro lado, ya está en modo de viaje, habiendo cumplido en Nueva York con una contundente victoria de 34-10 sobre los Jets para abrir un par de encuentros consecutivos en carretera.

En Estados Unidos, Dolphins vs Steelers se transmitirá por FOX, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito, Fubo, que actualmente ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones de TV tradicionales y opciones exclusivas de streaming. En cuanto a conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más amigables para el usuario de ver casi cada jugada y touchdown.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las redes clave que transmiten partidos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos del domingo de la NFC, ABC, ESPN para el Monday Night Football, y NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los encuentros de la temporada regular y los playoffs. ¿Quieres aún más acción? Puedes agregar NFL RedZone por un extra de $11 al mes y seguir cada serie de anotación de la liga los domingos.

Aunque Amazon Prime Video sigue siendo el hogar exclusivo para el Thursday Night Football en 2025, los fanáticos en los mercados locales de los equipos aún pueden transmitir esos enfrentamientos de horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción flexible todo en uno. Y no es solo fútbol americano: Fubo está repleto de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Mira los mejores momentos de Dolphins vs Steelers

Los mejores momentos, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 13 entre los Dolphins y los Steelers estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción continua de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, originales, momentos destacados y más. Sigue conectado.

NFL+ es el lugar ideal para los aficionados que quieren revivir los partidos completos sin anuncios o ver partidos locales y de horario estelar en vivo. Lo que solía ser gratuito en la antigua app de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluyendo acceso a NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan base te ofrece juegos en vivo del mercado local y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de películas de la NFL sin anuncios y otro contenido bajo demanda. Pero el verdadero premio es RedZone, imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada jugada de anotación en la liga. A $15 por Premium, es la forma más asequible de obtenerlo.

Sumándose a la reforma del streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

