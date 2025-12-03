Cómo ver el partido de la NFL entre Detroit Lions vs Dallas Cowboys: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

La semana 14 de la campaña de la NFL 2025 comienza con fuegos artificiales, cuando los Detroit Lions (7-5) reciben a los Dallas Cowboys (6-5-1) en el Ford Field para un enfrentamiento de jueves por la noche que podría cambiar la trayectoria de ambos equipos.

Fecha y hora de inicio del partido Lions vs Cowboys

Los Dallas Cowboys y los Detroit Lions juegan el jueves 4 de diciembre en el Ford Field dentro del calendario de la semana 14 de la NFL, con el inicio programado para las 8:15 pm ET o 5:15 pm PT.

Fecha Jueves, 4 de diciembre de 2025 Hora de inicio 8:15 pm ET/ 7:15 pm CT/ 5:15 pm PT Estadio Ford Field Ubicación Detroit, Michigan

Cómo ver Lions vs Cowboys en TV y en línea

Canal de TV nacional: No disponible

No disponible Servicio de streaming:Prime Video, Fubo

Detroit entra a la noche con problemas, con contribuyentes importantes en la lista de lesionados, los tackles ofensivos Penei Sewell y Taylor Decker, el astro receptor Amon-Ra St. Brown, el esquinero novato Terrion Arnold y el profundo Brian Branch son todas dudas y podrían forzar a los Lions a profundizar en su cuadro de profundidad.

Mientras tanto, Dallas llega a la ciudad montado en una ola de confianza después de acumular tres victorias consecutivas, incluidas las impresionantes derrotas de los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs. El ataque de Detroit liderado por Jared Goff aún puede poner puntos en el marcador en grandes cantidades, pero esta podría ser una noche en la que la defensa tenga que cargar con más peso del habitual, lo que significa que el foco cae directamente sobre destructores de juego como Aidan Hutchinson y Jack Campbell para marcar el tono.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver Lions vs Cowboys.

En los EE. UU., el partido Lions vs Cowboys se transmitirá en Prime Video, que está disponible con la mayoría de los paquetes de cable y en nuestro servicio de streaming favorito Fubo.

Ver la acción de la NFL esta temporada se ha vuelto más fácil y versátil, con una mezcla de transmisiones de TV tradicionales y opciones exclusivas de streaming. Cuando se trata de conveniencia y cobertura, Fubo se destaca como una de las formas más fáciles de seguir casi cada jugada y touchdown. Además, actualmente el servicio de streaming ofrece una prueba gratuita para nuevos suscriptores.

Con acceso a casi 200 canales, Fubo permite a los fanáticos sintonizar todas las redes clave que transmiten juegos de la NFL, incluyendo CBS, NBC para el Sunday Night Football, Fox para los enfrentamientos NFC de los domingos, ABC, ESPN para el Monday Night Football y el NFL Network. Eso significa que estás cubierto para casi todos los partidos de temporada regular y de playoff. ¿Quieres aún más acción? Puedes añadir NFL RedZone por un costo adicional de $11/mes y estar atento a cada jugada anotadora de la liga los domingos.

Mientras que Amazon Prime Video seguirá siendo el hogar exclusivo para el Thursday Night Football en 2025, los fanáticos en los mercados de equipos locales todavía pueden ver esos juegos de horario estelar a través de Fubo, convirtiéndolo en una opción flexible y todo en uno. Y no se trata solo de fútbol — Fubo está lleno de contenido deportivo. Desde juegos de MLB, NBA y NHL hasta MLS y fútbol internacional, hay algo para cada fanático durante todo el año.

Mira los mejores momentos de Lions vs Cowboys

Los momentos destacados, actualizaciones en vivo y puntuaciones del enfrentamiento de la Semana 14 entre los Eagles y los Bears estarán disponibles en NFL.com, el canal oficial de YouTube de la liga, y en las plataformas de redes sociales de cada equipo. ESPN+ también te da acceso a acción ininterrumpida de la NFL durante toda la temporada, con juegos en vivo, contenido original, momentos destacados y más. Sigue adelante.

NFL+ es el lugar ideal para los aficionados que quieren revivir juegos completos sin anuncios o disfrutar de enfrentamientos locales en vivo y en horario estelar. Lo que solía ser gratis en la antigua aplicación de la NFL ahora viene con algunos beneficios adicionales, incluyendo acceso a la NFL Network y, en el nivel Premium, el siempre adictivo NFL RedZone.

Por solo $7 al mes, el plan básico te ofrece juegos en vivo dentro del mercado y en horario estelar en tu teléfono o tableta, además de películas de la NFL sin anuncios y otro contenido a la carta. Pero el verdadero premio es el RedZone, imprescindible para los fanáticos del fantasy que quieren seguir cada avance de puntuación en toda la liga. Por $15 en el nivel Premium, es la forma más económica de obtenerlo.

Agregando al cambio en el streaming, ESPN está incorporando NFL+ Premium en su nuevo paquete Unlimited. Ese paquete, que también incluye RedZone, cuesta $39.99 al mes.

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Puedes ver el juego desde donde sea que estés en el mundo usando un servicio VPN (Red Privada Virtual) como Express VPN. Una VPN te permitirá crear una conexión segura en línea cuando estés en el extranjero por vacaciones o trabajo y quieras transmitir el juego en vivo. Incluso puedesprobar ExpressVPN sin riesgocon una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de qué VPN usar o cómo usar una VPN, hemos revisado las mejores opciones disponibles para ver deportes en vivo - consulta la reseña de los mejores servicios VPN aquí.