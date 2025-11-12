Cómo ver el partido de la NBA entre San Antonio Spurs y Golden State Warriors: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los San Antonio Spurs se enfrentarán a los Golden State Warriors para comenzar el emocionante juego de la NBA el 12 de noviembre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT.

Los Warriors promedian 114.8 puntos por juego, mientras que los Spurs promedian 119.3 puntos. Golden State recoge 42 rebotes, mientras que San Antonio lidera con 45.4. En contraste, los Spurs promedian 25.8 asistencias por juego, mientras que los Warriors promedian 27.3.

Los Warriors promedian 9.5 robos por juego, con los Spurs muy cerca con 9.3. San Antonio supera a Golden State con 5.8 bloqueos por juego en comparación con 4.4.

San Antonio Spurs vs Golden State Warriors: Fecha y hora de inicio

Los San Antonio Spurs se enfrentarán a los Golden State Warriors en un emocionante juego de la NBA el 12 de noviembre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

Fecha 12 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET/5:00 pm PT Estadio Frost Bank Center Ubicación San Antonio, Texas

Noticias del equipo San Antonio Spurs

Victor Wembanyama promedia 12.8 rebotes y anota 25.7 puntos por juego, mientras lanza un 84.0% desde la línea de tiros libres y un 50.6% desde el campo.

Stephon Castle ha estado promediando 4.3 pérdidas de balón durante 33.3 minutos mientras registra 7.7 asistencias por juego.

De'Aaron Fox tiene un notable 60.7% de porcentaje de tiros de campo mientras promedia 22.5 puntos, 3.5 rebotes y 4.0 asistencias por juego.

Lesiones de San Antonio Spurs

Jugador L esión E stado de la lesión SG, Dylan Harper Lesión en la pantorrilla Fuera

Noticias del equipo Golden State Warriors

Stephen Curry anota 25.0 puntos por juego mientras lanza un asombroso 93.5% desde la línea de tiros libres y 44.2% desde el campo.

Jonathan Kuminga promedia 6.8 rebotes por juego, 5.1 en defensa y 1.8 en ofensiva.

Draymond Green promedia 2.9 pérdidas de balón y 5.6 asistencias en 28.1 minutos por juego.

Lesiones de Golden State Warriors

Jugador Lesión Estado de la lesión C, Al Horford Lesión en el dedo del pie Día a día PG, De'Anthony Melton Lesión de rodilla Fuera

Historial de enfrentamientos entre San Antonio Spurs y Golden State Warriors

Los Golden State Warriors tienen una ligera ventaja sobre los San Antonio Spurs basándose en sus últimos cinco enfrentamientos directos, ganando tres de ellos. Los Warriors demostraron su explosividad ofensiva al ganar con facilidad, incluyendo una contundente victoria por 148-106 en marzo de 2025. Los Spurs, sin embargo, han demostrado que son capaces de reaccionar, ganando juegos cerrados como el 114-111 en abril de 2025 y el 104-94 en noviembre de 2024.

El patrón apunta a una serie competitiva donde ambos equipos pueden aprovechar los cambios de impulso, con San Antonio dependiendo de sus jugadores jóvenes y su destreza en el rebote y Golden State dependiendo de su profundidad en el tiro y experiencia. Se espera un duelo ferozmente disputado con fuegos artificiales ofensivos en ambos lados en este próximo juego, que podría inclinarse hacia cualquier lado.