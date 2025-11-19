Cómo ver el partido de la NBA entre San Antonio Spurs y Atlanta Hawks: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los San Antonio Spurs se enfrentan a los Atlanta Hawks para comenzar el crucial juego de la NBA el 20 de noviembre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT.

Atlanta promedia 117.2 puntos por juego, mientras que San Antonio promedia 118.2. Los Spurs tienen una ventaja contundente, con un promedio de 45.3 rebotes por juego en comparación con los 41.6 de los Hawks.

Sin embargo, Atlanta tiene más asistencias por juego (30.5) que San Antonio (26.9). Los Spurs promedian 8.8 robos por juego, mientras que los Hawks promedian 10.1.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la NBA entre San Antonio Spurs y Atlanta Hawks, además de mucho más.

San Antonio Spurs vs Atlanta Hawks: Fecha y hora de inicio

Los San Antonio Spurs y los Atlanta Hawks se enfrentarán en un épico juego de la NBA el 20 de noviembre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

Fecha 20 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET/5:00 pm PT Lugar Frost Bank Center Ubicación San Antonio, Texas

Cómo ver San Antonio Spurs vs Atlanta Hawks en TV y transmitir en vivo en línea

Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los San Antonio Spurs y los Atlanta Hawks en vivo en:

Canal de TV: NBA TV

NBA TV Servicio de streaming: Fubo

Transmitiendo el juego con una VPN

Noticias del equipo San Antonio Spurs

De'Aaron Fox está anotando 22.7 puntos, capturando 3.2 rebotes y repartiendo 6.2 asistencias por juego con un porcentaje efectivo de tiros del 51.0%.

Devin Vassell promedia 13.6 puntos, 2.6 asistencias y 3.5 rebotes por juego, con un 39.8% de acierto en sus tiros de campo.

Harrison Barnes tiene un notable porcentaje de tiros del 55.5% mientras contribuye con 12.9 puntos, 2.1 asistencias y 2.9 rebotes por juego.

Lesiones en San Antonio Spurs

Jugador L esión E stado de la lesión PG, Jordan McLaughlin Lesión en el muslo Día a día SG, Dylan Harper Lesión en la pantorrilla Fuera

Noticias del equipo Atlanta Hawks

Jalen Johnson tiene un porcentaje del 82.5% en tiros libres y un impresionante 57.4% en tiros de campo mientras promedia 22.0 puntos y 9.5 rebotes por juego.

Nickeil Alexander-Walker promedia 18.3 puntos, 3.5 asistencias y 2.8 rebotes por juego, con un 44.2% de efectividad en sus tiros.

Onyeka Okongwu acierta el 52.4% de sus tiros y promedia 16.1 puntos, 2.5 asistencias y 7.4 rebotes por juego.

Lesiones de Atlanta Hawks

Jugador Lesión Estado de la lesión C, N'Faly Dante Lesión de rodilla Día a día SF Nikola Durisic Lesión de codo Día a día

Récord cara a cara entre San Antonio Spurs y Atlanta Hawks

Es probable que los Spurs y los Hawks se enfrenten en otro juego de alta puntuación y reñido, basándose en sus últimos cinco encuentros cara a cara. Los Spurs han ganado 126-125 y 133-126 en enfrentamientos ofensivos en tres de los cinco encuentros anteriores, incluidos ambos juegos en la campaña 2024-25.

Sin embargo, la victoria de los Hawks por 109-99 a principios de 2024 y su estrecha victoria por 137-135 en 2023 demostraron que son capaces de responder. En cuatro de los cinco juegos al menos un equipo ha anotado más de 125 puntos, y ambos equipos suelen tener noches de gran puntuación cuando se enfrentan.

Dado esta tendencia, los espectadores deben esperar una acción rápida, una ejecución explosiva de los guardias y otro juego que podría decidirse en las últimas posesiones.