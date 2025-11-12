Cómo ver el partido de la NBA entre Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Oklahoma City Thunder (10-1) regresan a casa al Paycom Center el miércoles por la noche para enfrentarse a los Los Angeles Lakers (7-3) en un enfrentamiento destacado de la Conferencia Oeste.

Los Lakers llegan a este enfrentamiento con un récord de 7-3, promediando 117.8 puntos por partido, lo que los sitúa en el puesto 15 en la NBA, mientras que registran un impresionante 51.3% de aciertos en sus lanzamientos. Sin embargo, buscan recuperarse después de una dura derrota de 122-102 ante los Atlanta Hawks en su partido anterior.

Mientras tanto, Oklahoma City sigue avanzando, situándose en 10-1 en la temporada y manteniendo el impulso de una victoria de 114-100 sobre los Memphis Grizzlies. Los Thunder han estado afilados ofensivamente, convirtiendo el 47.1% de sus tiros de campo, colocándose en el puesto 16 en la liga en eficiencia de tiro.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la NBA entre Oklahoma City Thunder y Los Angeles Lakers, además de mucho más.

Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers: Fecha y hora de inicio

El Oklahoma City Thunder se enfrentará a Los Angeles Lakers en un emocionante partido de la NBA el miércoles 12 de noviembre de 2025, a las 9:30 pm ET o 6:30 pm PT en el Paycom Center, Oklahoma City, OK.

Fecha Miércoles, 12 de noviembre de 2025 Hora de inicio 9:30 pm ET o 6:30 pm PT Estadio Paycom Center Ubicación Oklahoma City, OK

Cómo ver Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers en TV y online

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre el Thunder y los Lakers en vivo en ESPN y Fubo (en el mercado).

Transmitiendo el juego con una VPN

Noticias del equipo Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers y jugadores clave

Noticias del equipo Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander entregó otra actuación destacada para el Thunder. El dinámico base anotó 35 puntos en 35 minutos, repartió 6 asistencias y capturó 7 rebotes. Fue muy eficiente, acertando 11 de sus 22 intentos desde el campo para un porcentaje de tiros del 50% limpio.

En cuanto a las lesiones, Oklahoma City aún no ha emitido una actualización oficial ya que está jugando en la segunda noche de un back-to-back, pero se espera que varios nombres sigan estando indisponibles. Lu Dort (distensión del trapecio derecho), Jalen Williams (rehabilitación de muñeca derecha), Aaron Wiggins (distensión del aductor izquierdo), Kenrich Williams (recuperación de rodilla izquierda), Thomas Sorber (rehabilitación de ACL) y Nikola Topic (recuperación posterior a cirugía) probablemente se mantendrán fuera nuevamente.

Noticias del equipo de Los Angeles Lakers

Para Los Angeles, la lista de lesiones sigue siendo extensa, con LeBron James fuera debido a un problema de ciática derecha, Adou Theiro recuperándose de cirugía de rodilla izquierda y Gabe Vincent ausente por un esguince en el tobillo izquierdo.

