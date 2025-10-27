Cómo ver el partido de la NBA entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Denver Nuggets (1-1) salen de casa para enfrentarse a los Minnesota Timberwolves (2-1) en un enfrentamiento de la División Noroeste en el Target Center, con el inicio programado para las 9:30 pm ET el lunes, 27 de octubre de 2025.

Después de quedar cortos en su apertura contra Steph Curry y los Warriors, Denver rápidamente encontró su ritmo, superando a los Suns con una dominante victoria por 22 puntos para igualar su récord. Los campeones defensores han reestructurado su plantilla esta temporada, manteniendo su núcleo intacto mientras incorporan algunas caras nuevas, ya que buscan otra carga seria hacia las Finales.

Mientras tanto, los Timberwolves no han perdido tiempo en sumergirse en el arduo trabajo de la nueva temporada. Minnesota logró una ajustada victoria de 4 puntos sobre Indiana el domingo, impulsada por Julius Randle, quien se destacó con 31 puntos. Ahora, con poco descanso y un desafío de jugar partidos consecutivos, buscarán defender su cancha local contra un equipo de Denver ansioso por ganar impulso al inicio de la temporada.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Minnesota Timberwolves y Denver Nuggets, además de mucho más.

Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets: Fecha y hora de inicio

Los Timberwolves se enfrentarán a los Nuggets en un emocionante partido de la NBA el lunes 27 de octubre de 2025, a las 9:30 pm ET o 6:30 pm PT en el Target Center en Minneapolis, Minnesota.

Fecha Lunes, 27 de octubre de 2025 Hora de inicio 9:30 pm ET o 6:30 pm PT Lugar Target Center Ubicación Minneapolis, Minnesota

Cómo ver Minnesota Timberwolves vs Denver Nuggets en TV y transmisión en vivo online

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Timberwolves y los Nuggets en vivo en Peacock.

Transmitir el juego con un VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar un VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con un VPN.

Noticias del equipo de los Minnesota Timberwolves

Los Minnesota Timberwolves están pendientes del estado de Anthony Edwards, quien jugó solo tres minutos en la victoria del domingo debido a un problema de isquiotibiales y es duda para el lunes por la noche. En su ausencia, Donte DiVincenzo respondió con 17 puntos, mientras que Naz Reid contribuyó con 16 puntos y 10 rebotes desde el banco.

El comienzo del año para Minnesota ha sido una mezcla — superaron a Portland por cuatro en su apertura, pero tropezaron en Los Ángeles, cayendo ante los Lakers a pesar de un esfuerzo de 31 puntos de Edwards. El escolta de 24 años, ya tres veces All-Star y ex elección número uno del draft, ha llevado la carga de anotación desde el principio, estallando por 41 puntos contra los Blazers antes de esa sólida actuación contra L.A.

Julius Randle también impresionó contra su antiguo equipo, anotando 26 puntos y capturando nueve rebotes. El ala-pívot ha trabajado en extender su rango, creando más espacio para que Rudy Gobert controle la pintura y limpie las oportunidades de segundo intento.

DiVincenzo comparte las responsabilidades de crear jugadas en el perímetro con Edwards, mientras que Jaden McDaniels continúa prosperando como una amenaza bidireccional en el ala — un defensor cerrojo que puede recorrer la cancha con facilidad. Desde el banquillo, Naz Reid y Jaylen Clark han sido chispas de ofensiva instantánea al inicio de la campaña.

Noticias del equipo Denver Nuggets

Los cinco titulares alcanzaron cifras dobles para los Denver Nuggets en su última victoria, con Jamal Murray liderando la carga. El escolta estrella anotó 23 puntos, capturó seis rebotes y repartió cinco asistencias para impulsar la ofensiva con estilo.

Murray, el piso general constante que ha estado en el corazón del éxito de Denver desde su carrera por el título hace dos años, continúa entregando cuando más importa. A pesar de nunca haber recibido un reconocimiento de All-Star, ha iniciado esta temporada luciendo como tal, anotando 25 en la apertura y siguiéndolo con otra eficiente actuación de 23 puntos contra Phoenix.

Aaron Gordon iluminó la hoja de estadísticas en el partido inaugural de la temporada, conectando un increíble 10 de 11 tiros desde más allá del arco, camino a una asombrosa actuación de 50 puntos. Lo siguió con una impresionante clavada de 360 y otros 17 puntos en el Juego 2, demostrando que es más que solo un machacador de exhibición.

Como siempre, Nikola Jokić continúa operando a su propio nivel. El dos veces MVP ya está acumulando triples-dobles como si fuera segunda naturaleza, anotando 14 puntos, 14 rebotes y 15 asistencias en la victoria aplastante sobre los Suns. Su brillantez integral sigue siendo la piedra angular del ataque de Denver.

Christian Braun aporta energía y atletismo como el escolta titular, mientras que Cameron Johnson, traído para reemplazar a Michael Porter Jr., añade un toque de tiro — aunque ha comenzado lento con 2 de 9 desde lejos. Desde el banquillo, los veteranos recién llegados Jonas Valančiūnas y Bruce Brown han hecho sentir rápidamente su presencia, anclando la segunda unidad de Denver con fisicalidad y versatilidad.

Historial de enfrentamientos entre los Minnesota Timberwolves y los Denver Nuggets