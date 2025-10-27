Cómo ver el partido de la NBA entre Houston Rockets y Brooklyn Nets: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Houston Rockets se enfrentarán a los Brooklyn Nets para comenzar el juego de alta tensión de la NBA el 27 de octubre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT.

Los Rockets han estado dominando en los rebotes con 48.5 por juego en comparación con los 36.7 de Brooklyn, y han estado anotando un promedio de 117.5 puntos por juego en comparación con los 116 de los Nets.

Sin embargo, Houston solo logra 19 asistencias por juego, en comparación con un promedio de 25.7 de los Nets. Los Rockets superan a los Nets con 10 robos y 3.5 bloqueos por juego, en comparación con 8.7 robos y 1 bloqueo por juego.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Houston Rockets y Brooklyn Nets, además de mucho más.

Houston Rockets vs Brooklyn Nets: Fecha y hora de inicio

Los Houston Rockets se enfrentarán a los Brooklyn Nets en un electrizante juego de la NBA el 27 de octubre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT en el Toyota Center en Houston, Texas.

Fecha 27 de octubre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET/5:00 pm PT Estadio Toyota Center Ubicación Houston, Texas

Cómo ver Houston Rockets vs Brooklyn Nets en TV y transmitir en vivo en línea

Los fanáticos en los EE. UU. pueden disfrutar de toda la acción entre los Houston Rockets y los Brooklyn Nets en vivo en:

Servicio de streaming: Fubo

Transmitiendo el juego con un VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

If you aren’t sure how to use a VPN, check out our guide on cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Houston Rockets

Kevin Durant promedia 30,0 puntos por juego, con un 87,5% de precisión desde la línea de tiros libres y un impresionante 52,9% de porcentaje de tiros de campo.

Steven Adams promedia 11,5 rebotes por juego, lo que incluye 6,0 rebotes defensivos y 5,5 rebotes ofensivos.

Alperen Sengun ha estado promediando 43,5 minutos por juego, con un promedio de 3,5 pérdidas de balón y 7,0 asistencias por juego.

Lesiones de Houston Rockets

Jugador L esión Estado de l esión PF, Dorian Finney-Smith Lesión de tobillo Fuera PG, Fred VanVleet Lesión de ACL Fuera por la temporada

Noticias del equipo Brooklyn Nets

Cam Thomas está anotando un asombroso 93,8% desde la línea de tiros libres y promediando 29,3 puntos por juego con un 43,1% de acierto en los tiros.

Nic Claxton promedia 6,0 rebotes por juego, lo que incluye 2,7 rebotes defensivos y 3,3 rebotes ofensivos.

Michael Porter Jr. promedia 4,0 asistencias por juego y 0,7 pérdidas de balón en 33,0 minutos.

Lesiones de Brooklyn Nets

Jugador Lesión Estado de la lesión SG, Drake Powell Lesión de tobillo Día a día PF, Danny Wolf Lesión de tobillo Día a día

Historial de enfrentamientos entre Houston Rockets y Brooklyn Nets

Los Brooklyn Nets han ganado cuatro de los últimos cinco encuentros entre los Houston Rockets y los Brooklyn Nets, lo que indica que los partidos han sido competitivos en general.

Los Nets han demostrado su capacidad para rendir bien bajo presión al vencer a los Rockets en partidos cerrados, como 99-97 el 5 de febrero de 2025 y 106-104 el 28 de enero de 2024. No obstante, la victoria de los Rockets 112-101 el 4 de enero de 2024 también demostró su capacidad de dominio.

Estas tendencias sugieren que este juego puede ser muy disputado, pero la fuerza de los Rockets en anotación y rebotes puede mantener el juego cerrado, mientras que la ligera ventaja histórica de los Nets en partidos cerrados puede darles la ventaja.