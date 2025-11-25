Cómo ver el partido de la NBA entre Golden State Warriors y Houston Rockets: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Golden State Warriors se preparan para recibir a los Houston Rockets para comenzar el emocionante partido de la NBA el 26 de noviembre de 2025, a las 10:00 pm ET/7:00 pm PT.

Los Warriors son cuartos en el Oeste con 27.5 asistencias por juego, liderados por las 5.8 asistencias por juego de Draymond Green, y tienen un récord de 9-5 contra oponentes de la Conferencia Oeste. Mientras tanto, los Rockets tienen un 4-3 en competencia de conferencia y anotan un asombroso promedio de 122.3 puntos por juego, superando a los oponentes por 11.2 en promedio.

El porcentaje de tiro de 48.5% de Houston supera el 47.2% de tiro que los oponentes de los Warriors han logrado esta temporada, pero Golden State hace 16.3 triples por juego, que es 2.4 más en comparación con lo que los Rockets permiten normalmente.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Golden State Warriors y Houston Rockets, además de mucho más.

Golden State Warriors vs Houston Rockets: Fecha y hora de inicio

Los Golden State Warriors y los Houston Rockets se enfrentarán en un emocionante partido de la NBA el 26 de noviembre de 2025, a las 10:00 pm ET/7:00 pm PT en el Chase Center en San Francisco, California.

Fecha 26 de noviembre de 2025 Hora de inicio 10:00 pm ET/7:00 pm PT Estadio Chase Center Ubicación San Francisco, California

Cómo ver Golden State Warriors vs Houston Rockets en TV y transmisión en línea

Los aficionados en los EE.UU. pueden ver toda la acción entre los Golden State Warriors y los Houston Rockets en directo en:

Canal de TV: ESPN

ESPN Servicio de streaming: Fubo

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo utilizar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Golden State Warriors

Stephen Curry lidera a los Warriors con 28.8 puntos por juego, lanzando un 47.8% desde el campo y un impresionante 91.5% desde la línea de tiros libres.

Jimmy Butler III está anotando 19.9 puntos, capturando 5.6 rebotes y repartiendo 4.9 asistencias por juego mientras lanza con una efectividad del 53.0%.

Brandin Podziemski está lanzando un 43.8% desde el campo, capturando 4.6 rebotes, repartiendo 2.9 asistencias y anotando 12.4 puntos por juego.

Lesiones de los Golden State Warriors

Jugador L esión E stado de la lesión PF, Jonathan Kuminga Lesión de rodilla Fuera PF, Draymond Green Lesión de pie Fuera

Noticias del equipo Houston Rockets

Alperen Sengun promedia 7.1 asistencias y 9.7 rebotes por partido.

Amen Thompson tiene un 48.6% de acierto en tiros de campo y promedia 17.9 puntos, 5.2 asistencias y 6.4 rebotes por partido.

Aaron Holiday promedia 7.4 puntos por partido con un sólido 51.1% de acierto en tiros.

Lesiones de Houston Rockets

Jugador Lesión Estado de la lesión PF, Kevin Durant Personal Día a día PF, Dorian Finney-Smith Lesión de tobillo Fuera

Historial de enfrentamientos entre Golden State Warriors y Houston Rockets

Los Warriors y los Rockets han intercambiado victorias competitivas en sus cinco enfrentamientos anteriores, con Golden State ganando tres y Houston ganando dos. Las victorias de los Warriors por 103-89 y 104-93 demuestran su capacidad para ralentizar el juego y ganar con defensa, mientras que las victorias de los Rockets por 131-116 y 115-107 demuestran su éxito cuando aceleran el ritmo y anotan muchos puntos.

Este juego podría depender una vez más del rendimiento en los minutos finales, ya que ambos equipos han demostrado su capacidad para vencer al otro de diferentes maneras. Golden State tiene la ventaja si logra controlar el perímetro y el movimiento del balón, pero los Rockets podrían ganar impulso si el ataque de Houston se calienta temprano. Hay todos los indicios de que este enfrentamiento será otro concurso cerrado y feroz.