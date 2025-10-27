Cómo ver el partido de la NBA entre Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Detroit Pistons están listos para recibir a los Cleveland Cavaliers para abrir el crucial juego de la NBA el 27 de octubre de 2025, a las 7:00 pm ET/4:00 pm PT.

Los Cavaliers tienen la ventaja en puntuación, promediando 120 puntos por juego frente a los 115 de los Pistons. Sin embargo, Cleveland solo promedia 37.3 rebotes por juego, mientras que Detroit domina los tableros con un impresionante 49.7.

Los Pistons lideran con 25.7 asistencias por juego, mientras que los Cavaliers tienen 25.3 asistencias por juego. Cleveland tiene 10.7 robos por juego, mientras que Detroit tiene 7 robos por juego. Sin embargo, los Pistons promedian 8.7 bloqueos por juego en comparación con los 3.7 de los Cavaliers.

Detroit Pistons vs Cleveland Cavaliers: Fecha y hora de inicio

Los Detroit Pistons se enfrentarán a los Cleveland Cavaliers en un épico juego de la NBA

Fecha 27 de octubre de 2025 Hora de inicio 7:00 pm ET/4:00 pm PT Estadio Little Caesars Arena Ubicación Detroit, Michigan.

Noticias del equipo de los Detroit Pistons

Cade Cunningham lanza con un 77.3% de acierto desde la línea de tiros libres y un 39.7% desde el campo, marcando 23.0 puntos por partido.

Jalen Duren ha estado promediando 9.7 rebotes, de los cuales 4.7 son ofensivos y 5.0 defensivos.

Isaiah Stewart promedia 2.23 bloqueos por juego

Lesiones de los Detroit Pistons

Jugador Lesión Estado de la lesión SG, Caris LeVert Lesión de rodilla Día a día PG, Marcus Sasser Lesión de cadera Día a día

Noticias del equipo de los Cleveland Cavaliers

Donovan Mitchell lanza con un 51,7% de aciertos desde el campo y un 76,0% desde la línea de tiros libres, anotando un promedio de 30,0 puntos por partido.

Evan Mobley promedia 8,0 rebotes por partido, que incluyen 6,7 rebotes defensivos y 1,3 ofensivos.

Lonzo Ball limita sus pérdidas de balón a 3,0 por partido mientras promedia 6,3 asistencias en 23,0 minutos.

Lesiones de los Cleveland Cavaliers

Jugador Lesión Estado de la lesión SF, Max Strus Lesión en el pie Fuera PG, Darius Garland Lesión en el dedo del pie Fuera

Récord de enfrentamientos entre Detroit Pistons y Cleveland Cavaliers

Basado en sus últimos cinco encuentros, los Cleveland Cavaliers han ganado cuatro de ellos, dándoles la ventaja contra los Detroit Pistons. Los Cavaliers demostraron su consistencia ofensiva y maestría defensiva al ganar cómodamente el 15 de octubre de 2025 (118-100), el 28 de enero de 2025 (110-91), y el 26 de octubre de 2024 (113-101).

La única victoria de los Pistons, un emocionante 133-122 el 29 de marzo de 2025, mostró que cuando su ofensiva está en marcha, pueden competir con Cleveland.

Los Cavaliers llegan a este juego con impulso y confianza debido a su desempeño pasado, pero si Detroit juega bien en ambos lados de la cancha, podrían lograr una sorpresa.