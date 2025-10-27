Cómo ver el partido de la NBA entre Dallas Mavericks y Oklahoma City Thunder: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El Oklahoma City Thunder (3-0) busca mantener su impulso temprano en la temporada cuando se dirija al American Airlines Center para enfrentar a los Dallas Mavericks (1-2) el lunes por la noche.

Dallas finalmente encontró la victoria en su tercera salida del año. Después de derrotas desiguales ante San Antonio (125–92) y Washington (117–107), los Mavericks se recuperaron de manera significativa, superando a los Toronto Raptors 139–129 en un duelo ofensivo.

Mientras tanto, los campeones defensores de la NBA han retomado justo donde lo dejaron. Oklahoma City comenzó su defensa del título con una victoria dramática en doble tiempo extra sobre un contendiente de la Conferencia Oeste, los Houston Rockets, superándolos 125–124. Luego, los Thunder sobrevivieron a otro maratón, venciendo a los Indiana Pacers 141–135 en una segunda batalla consecutiva de doble tiempo extra. En su salida más reciente, OKC mostró un poco más de margen, superando a los Atlanta Hawks 117–100 para mantenerse invictos.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA de Dallas Mavericks vs Oklahoma City Thunder, y mucho más.

Dallas Mavericks vs Oklahoma City Thunder: Fecha y hora del partido

Los Mavericks se enfrentarán a los Thunder en un emocionante partido de la NBA el lunes 27 de octubre de 2025, a las 8:30 pm ET o 5:30 pm PT en el American Airlines Center en Dallas, Texas.

Fecha Lunes, 27 de octubre de 2025 Hora del partido 8:30 pm ET o 5:30 pm PT Estadio American Airlines Center Ubicación Dallas, Texas

Cómo ver Dallas Mavericks vs Oklahoma City Thunder en TV y transmitir en vivo online

Cobertura fuera del mercado: NBA League Pass

NBA League Pass Canales de TV Locales: KFAA, FDSOK

KFAA, FDSOK Transmisión en vivo:Fubo

Los fanáticos en los EE.UU. pueden ver toda la acción entre los Mavericks y los Thunder en vivo en Fubo.

Transmitir el juego con una VPN

¿No puedes ver este partido debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la respuesta a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgo con una garantía de reembolso de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Dallas Mavericks

Para Dallas, Anthony Davis ha llevado la carga ofensiva, promediando 24.5 puntos, 13.0 rebotes, 2.0 robos y 1.5 bloqueos por partido. P.J. Washington ha sido una opción secundaria constante con 17.5 puntos y 7.0 rebotes, mientras que el novato Cooper Flagg sigue impresionando temprano con 14.0 puntos y 7.5 rebotes por noche. Aun así, la ofensiva de media cancha de los Mavericks ha parecido estancada en ocasiones, apoyándose mucho en Davis para generar puntos.

Con Kyrie Irving aún fuera y Daniel Gafford listado como cuestionable, Dallas se ha apoyado en su defensa interior para mantenerse competitivo. Sin embargo, la inconsistencia en los tiros de tres puntos (34.5%) y las pérdidas de balón costosas han dificultado a los Mavericks mantener el ritmo contra oponentes más rápidos y equilibrados.

Noticias del equipo de Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander ha comenzado la temporada de manera formidable, liderando la NBA en anotación con unos asombrosos 45.0 puntos por partido mientras también contribuye con 5.0 asistencias, 2.0 robos y 1.5 bloqueos. Chet Holmgren ha brindado un fuerte apoyo en la pintura, promediando 21.5 puntos y 9.5 rebotes, mientras que Isaiah Hartenstein se encarga de los rebotes con 11.0 por partido, el mejor del equipo. A pesar de disparar solo un 26.4% desde la línea de tres, Oklahoma City lo ha compensado con penetraciones implacables al aro y eficiencia desde la línea de tiros libres, encestando unos impresionantes 32.5 tiros libres por juego.

Los Thunder también han hecho un buen trabajo cuidando el balón, cometiendo solo 12.5 pérdidas en promedio, mientras su defensa sigue apretando en momentos críticos. Incluso con varios escoltas fuera—Isaiah Joe, Jalen Williams, Alex Caruso, Nikola Topic, y Kenrich Williams, el dominio del equipo en los rebotes y su anotación en la pintura han impulsado su buen comienzo. La presencia de Holmgren bloqueando tiros y el rápido contraataque de OKC han sido factores decisivos.

Récord de enfrentamientos directos entre Dallas Mavericks y Oklahoma City Thunder