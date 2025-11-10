Cómo ver el partido de la NBA entre Dallas Mavericks y Milwaukee Bucks: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El American Airlines Center en Dallas está listo para una vibrante noche de baloncesto mientras los Mavericks reciben a los Milwaukee Bucks. El equipo local intentará encender algo de energía, mientras que Milwaukee llega con un enfoque frío y metódico liderado por Giannis Antetokounmpo.

El entrenador en jefe, Jason Kidd, probablemente respiró aliviado después del resultado del sábado. Dallas salió de sus primeros problemas con una victoria de 111-105 como visitante contra Washington. Los Mavericks ahora tienen un récord de 3-7 en el año, colocándolos en el cuarto lugar de la División Suroeste.

Milwaukee ha empezado fuerte en la NBA Cup. Los Bucks superaron a Chicago 126-110 el viernes, obteniendo su sexta victoria de la campaña. Se mueven a 6-3 en general y ocupan el tercer lugar en la División Central.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido de la NBA entre Dallas Mavericks y Milwaukee Bucks, además de mucho más.

Dallas Mavericks vs Milwaukee Bucks: Fecha y hora de inicio

Los Mavericks se enfrentarán a los Bucks en un emocionante juego de la NBA el lunes, 10 de noviembre de 2025, a las 8:30 pm ET o 5:30 pm PT en el American Airlines Center en Dallas, Texas.

Fecha Lunes, 10 de noviembre de 2025 Hora de inicio 8:30 pm ET o 5:30 pm PT Estadio American Airlines Center Ubicación Dallas, Texas

Cómo ver Dallas Mavericks vs Milwaukee Bucks en TV y transmitir en línea

Los fanáticos en los EE. UU. pueden disfrutar de toda la acción entre los Mavericks y los Bucks en directo por KFAA-29, FDSN WI, MavsTV Stream, Fubo (dentro del mercado).

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de transmitir deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección como el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

Si no estás seguro de cómo usar una VPN, consulta nuestra guía sobre cómo configurar y transmitir deportes desde cualquier país con una VPN.

Noticias del equipo Dallas Mavericks vs Milwaukee Bucks & jugadores clave

Noticias del equipo Dallas Mavericks

Naji Marshall se robó el espectáculo para Dallas. Salió desde el banquillo y anotó 30 puntos en 31 minutos, además de capturar 8 rebotes. PJ Washington y Brandon Williams aportaron con 14 puntos cada uno. Dallas mostró intensidad en ambos extremos. Controlaron los rebotes 51-44 y terminaron con 26 asistencias. Los Mavericks atacaron la pintura anotando 66 puntos. También totalizaron 15 robos y 6 bloqueos, mostrando una verdadera mordida defensiva.

Dallas está anotando 106.5 puntos por partido esta temporada, lo que los ubica en el último lugar de la liga. Están encestando el 44.6 por ciento de sus tiros. Los Mavericks promedian 43.9 rebotes y 23.8 asistencias por juego. En defensa, están registrando 8.6 robos y 5.4 bloqueos por partido, lo que los coloca dentro de los diez primeros en la liga. Los Mavericks perdieron ambos encuentros con Milwaukee la temporada pasada con un margen promedio de derrota de 22.5 puntos.

Noticias del equipo Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo fue imparable en el último partido de Milwaukee. Registró 41 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias. Myles Turner agregó 23 puntos y 8 rebotes. Los Bucks ganaron la batalla en los tableros 53-45 y anotaron 60 puntos en la pintura. También consiguieron 10 robos y 6 bloqueos.

Milwaukee está promediando 120.6 puntos por partido, ubicándolos dentro de los diez mejores de la liga. Tiran al 50.2 por ciento desde el campo, uno de los mejores registros en la NBA. Los Bucks promedian 42.2 rebotes y 26.7 asistencias cada noche. En defensa, están produciendo 7.7 robos y 4.9 bloqueos. Milwaukee manejó a Dallas con facilidad la temporada pasada, anotando 134.5 puntos por partido y cediendo solo 112.0 a cambio.

Récord de enfrentamientos directos entre Dallas Mavericks y Milwaukee Bucks