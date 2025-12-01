Cómo ver el partido de la NBA entre Boston Celtics y New York Knicks: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Boston Celtics recibirán a los New York Knicks para comenzar el crucial partido de la NBA el 2 de diciembre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT.

Los Knicks lideran en puntuación, con un promedio de 120.4 puntos en comparación con los 114.9 de los Celtics. Además, los Knicks superan a Boston con 46.5 rebotes por partido frente a 44.5.

Boston registra 24.2 asistencias por juego, mientras que Nueva York lidera con 27.2. Los Celtics tienen 5.4 bloqueos en comparación con los 4.3 de los Knicks, pero los Knicks promedian 8.4 robos, que es apenas más que los 8.3 de Boston.

Boston Celtics vs New York Knicks: Fecha y hora de inicio

Los Boston Celtics se enfrentarán a los New York Knicks en un épico partido de la NBA el 2 de diciembre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT en el TD Garden en Boston, Massachusetts.

Fecha 2 de diciembre de 2025 Hora de inicio 8:00 pm ET/5:00 pm PT Lugar TD Garden Ubicación Boston, Massachusetts

Cómo ver Boston Celtics vs New York Knicks en televisión y transmitir en vivo online

Los fanáticos en los EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Boston Celtics y los New York Knicks en vivo en:

Canal de TV: NBC

NBC Servicio de streaming: Peacock

Noticias del equipo Boston Celtics

Jaylen Brown tiene un 76.5 por ciento de efectividad desde la línea de tiros libres y un 49.0 por ciento desde el campo mientras anota 28.4 puntos por partido.

Anfernee Simons tiene un porcentaje de tiro del 43.9 por ciento y promedia 13.4 puntos, 2.6 asistencias y 2.3 rebotes por partido.

Payton Pritchard tiene un 45.8% de efectividad desde el campo y promedia 17.5 puntos, 4.8 asistencias y 4.3 rebotes por partido.

Lesiones de los Boston Celtics

Jugador Lesión Estado de la lesión C, Neemias Queta Manejo de lesión Día a día SG, Derrick White Lesión en la pantorrilla Día a día

Noticias del equipo New York Knicks

Jalen Brunson tiene un 86.1 por ciento de efectividad desde la línea de tiros libres y un 47.8 por ciento desde el campo mientras promedia 28.5 puntos por partido.

Karl-Anthony Towns promedia 11.9 rebotes por partido, de los cuales 3.2 son ofensivos y 8.8 son defensivos.

Mikal Bridges está lanzando con un 52.3 por ciento de efectividad desde el campo mientras promedia 16.2 puntos, 4.4 asistencias y 4.6 rebotes por partido.

Lesiones de los New York Knicks

Jugador Lesión Estado de la Lesión SG, Landry Shamet Lesión en el hombro Fuera PF, OG Anunoby Lesión en el tendón de la corva Fuera

Récord de enfrentamientos directos entre Boston Celtics y New York Knicks

Basado en los últimos cinco enfrentamientos directos entre los Boston Celtics y los New York Knicks, este próximo juego podría ser competitivo e impredecible, ya que ambos equipos han intercambiado victorias contundentes. Los Knicks han ganado tres de los últimos cinco encuentros, incluyendo una sólida victoria de 105-95 el 25 de octubre de 2025 y una dominante actuación de 119-81 el 17 de mayo de 2025, mostrando su capacidad para detener ofensivamente a Boston.

Sin embargo, los Celtics también han demostrado su resistencia con victorias significativas propias, incluyendo 127-102 el 15 de mayo de 2025 y 115-93 el 11 de mayo de 2025. La reñida victoria de los Knicks por 121-113 el 13 de mayo de 2025 demuestra lo difícil que pueden ser estos enfrentamientos cuando ambos equipos están funcionando efectivamente.

Con el impulso yendo de un lado a otro en juegos recientes, este enfrentamiento podría nuevamente depender de qué equipo controle el ritmo y tenga un mejor desempeño en momentos importantes.