Cómo ver el partido de la NBA entre Boston Celtics y Memphis Grizzlies: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Boston Celtics se enfrentarán a los Memphis Grizzlies para abrir el crucial juego de la NBA el 12 de noviembre de 2025, a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT.

Los Celtics anotan 111.8 puntos por juego, mientras que los Grizzlies anotan 114.3, dándoles una pequeña ventaja ofensiva. Memphis promedia 43.7 rebotes, mientras que Boston no está muy lejos con 43.3.

Los Celtics solo logran 23.3 asistencias por juego, mientras que los Grizzlies lideran con 28.2. Sin embargo, Memphis promedia 7.5 robos y 4.2 bloqueos por juego, mientras que Boston promedia 9 robos y 5.1 bloqueos.

Aquí, GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la NBA entre Boston Celtics y Memphis Grizzlies, además de mucho más.

Boston Celtics vs Memphis Grizzlies: Fecha y hora de inicio

Los Boston Celtics y los Memphis Grizzlies se enfrentarán en un épico partido de la NBA el 12 de noviembre de 2025, a las 7:30 pm ET/4:30 pm PT en el TD Garden en Boston, Massachusetts.

Fecha 12 de noviembre de 2025 Hora de inicio 7:30 pm ET/4:30 pm PT Estadio TD Garden Ubicación Boston, Massachusetts

Cómo ver Boston Celtics vs Memphis Grizzlies en TV y en vivo online

Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Boston Celtics y los Memphis Grizzlies en vivo en:

Canal de TV: ESPN

ESPN Servicio de streaming: Fubo

Transmitiendo el juego con una VPN

¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Una VPN podría ser la solución a tus problemas.

Cuando se trata de ver deportes en vivo, NordVPN es nuestra elección para el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgos con una garantía de devolución de dinero de 30 días.

If you aren’t sure how to use a VPN, check out our guide on how to set up and stream sports from any country with a VPN.

Noticias del equipo Boston Celtics

Jaylen Brown promedia 27.7 puntos por partido mientras lanza un 79.5% desde la línea de tiros libres y un notable 51.7% desde el campo.

Neemias Queta ha estado promediando 3.0 en el cristal ofensivo y 5.1 en defensa, capturando 8.1 rebotes por juego.

Derrick White promedia 33 minutos por partido con 5.3 asistencias y solo 1.2 pérdidas de balón.

Lesiones de Boston Celtics

Jugador Lesión Estado de la lesión F, Jayson Tatum Lesión de Aquiles Fuera

Noticias del equipo Memphis Grizzlies

Ja Morant tiene un porcentaje de tiro del 35.2% desde el campo y un sobresaliente 95.4% desde la línea de tiros libres, anotando 18.9 puntos por juego.

Charles Bassey ha estado promediando 7.5 rebotes por juego, incluyendo 4.0 defensivos y 3.5 ofensivos.

Para los Grizzlies, Santi Aldama promedia 6.6 rebotes por juego.

Lesiones de Memphis Grizzlies

Jugador Lesión Estado de la lesión C, Zach Edey Lesión de tobillo Fuera PG, Scotty Pippen Jr. Lesión de dedo Fuera

Récord cara a cara entre Boston Celtics y Memphis Grizzlies

Los Boston Celtics han superado a los Memphis Grizzlies en sus últimos cinco encuentros cara a cara, ganando cuatro de ellos. En febrero de 2024, los Celtics ganaron 131-91, y en octubre de 2025, ganaron 121-103. Estas victorias fueron frecuentemente decisivas. Durante este período, los Grizzlies solo lograron una victoria—una victoria de 127-121 en diciembre de 2024—cuando su ofensiva funcionó bien.

En estos encuentros, los Grizzlies han encontrado difícil contener la profundidad de anotación de Boston, mientras que los Celtics han mantenido generalmente el control del ritmo y demostrado una acción defensiva superior. Los Celtics parecen más propensos a ganar nuevamente si este patrón persiste, pero la capacidad de los Grizzlies para acelerar podría hacer que sea un juego reñido.