Cómo ver el Juego 4 de la MLB entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

El Juego 4 de la Serie Mundial continúa en Los Ángeles, y si el Juego 3 fue un indicio, este enfrentamiento tiene mucho más drama en puerta.
El maratón del lunes por la noche fue emocionante: el impulso osciló de un lado a otro como un péndulo. Los Dodgers anotaron, los Jays respondieron. Toronto tomó el control, Shohei Ohtani tuvo algo que decir.
Durante siete entradas fue un caos, luego durante casi once más fue una partida de ajedrez de lanzadores. Finalmente, Freddie Freeman se presentó en la parte baja de la 18ª y lanzó un cuadrangular que decidió el juego poniendo fin a uno de los juegos de postemporada más largos en la memoria reciente de la Serie Mundial. La serie se queda en LA para los Juegos 4 y 5, y la tensión no va a ninguna parte.
Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el juego de la MLB entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays, además de mucho más.
Cómo ver Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays en TV y transmisión en vivo en línea
Canal de TV nacional: FOX
Servicio de streaming: Fubo
Para ver toda la temporada de la MLB, Fubo y DirecTV Stream son los dos mejores servicios de streaming para los aficionados al béisbol. Ambos cuentan con MLB.tv para acceso a juegos fuera del mercado y también puedes consultar nuestra tabla a continuación para obtener información sobre las redes deportivas regionales y dónde encontrarlas.
Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays: Fecha y Hora del Primer Lanzamiento
Los Los Angeles Dodgers se enfrentarán a los Toronto Blue Jays en un emocionante Juego 4 de la Serie Mundial el martes, 28 de octubre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT en el Dodger Stadium en Los Ángeles, California.
|Fecha
|Martes, 28 de octubre de 2025
|Hora del Primer Lanzamiento
|8:00 pm ET/5:00 pm PT
|Estadio
|Dodger Stadium
|Ubicación
|Los Ángeles, California
Transmitiendo el juego con un VPN
¿No puedes ver este juego debido a restricciones de transmisión? Un VPN podría ser la solución a tus problemas.
Cuando se trata de transmitir deportes en vivo mientras estás fuera del estado, NordVPN es nuestra elección como el mejor servicio de VPN en 2025. Incluso puedes probar NordVPN sin riesgo con una garantía de devolución de dinero de 30 días.
Noticias del equipo Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays
Noticias del equipo Los Angeles Dodgers
Mientras tanto, los Dodgers están experimentando un auge. Su victoria por 6–5 en el Juego 3 no fue solo sobre resiliencia; se trató de poder estelar. Shohei Ohtani fue el mundo entero del béisbol envuelto en un solo jugador, conectando dos jonrones y remolcando tres carreras. No es una sorpresa: Los Ángeles terminó segundo en MLB en jonrones esta temporada y se ubicó tercero en porcentaje de embasado.
El promedio de Ohtani de .282 y sus cincuenta y cinco jonrones en la temporada regular hablan por sí mismos. ¿Y el desafío para Toronto? Ohtani no solo está bateando esta noche, sino que también está lanzando. Con un ERA de 2.87 y un WHIP de 1.04, controla el juego en ambos lados de la pelota, convirtiéndolo en uno de los jugadores más peligrosamente únicos que la Serie Mundial haya visto.
Informe de lesiones de Los Angeles Dodgers
|Jugador
|Posición
|Lesión
|Estado de la lesión
|Michael Kopech
|RP
|Inflamación de rodilla derecha
|Fuera, lista de lesionados por 15 días
|Kirby Yates
|RP
|Distensión de isquiotibial derecho
|Fuera, lista de lesionados por 15 días
Noticias del equipo Toronto Blue Jays
Los Blue Jays traen una de las alineaciones más consistentes del béisbol al próximo enfrentamiento. Durante la temporada regular, Toronto lideró toda la liga con un promedio de bateo de equipo de .265, se ubicó segundo en porcentaje de embasado (.331) y estuvo entre los tres primeros en dobles. Golpean líneas, trabajan los turnos al bate y no necesitan el jonrón para hacer daño. Incluso en la dura derrota por una carrera en el Juego 3, acumularon 15 hits.
Alejandro Kirk conectó un jonrón, y Vladimir Guerrero Jr. encontró maneras de embasarse varias veces—prueba de que los bates están muy vivos. En el montículo, Toronto le entrega la bola a Shane Bieber, quien tiene una efectividad de 3.57 y un WHIP afilado de 1.02 en la temporada regular. Si puede mantener la bola dentro del campo—algo con lo que el personal de los Jays ha tenido dificultades en ocasiones—tendrán una verdadera oportunidad de cambiar el impulso a su favor.
Reporte de lesiones de Toronto Blue Jays
|Jugador
|Posición
|Lesión
|Estado de la lesión
|Jose Berrios
|SP
|Inflamación en el codo
|Fuera, Lista de Lesionados 15 Días
|Yimi García
|RP
|Lesión en el tobillo izquierdo
|Fuera, Lista de Lesionados 60 Días
Lanzadores proyectados de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays
|Fecha
|Los Angeles Dodgers
|Toronto Blue Jays
|24 de octubre
|Blake Snell
|Trey Yesavage
|25 de octubre
|Yoshinobu Yamamoto
|Kevin Gausman
|27 de octubre
|Tyler Glasnow
|Max Scherzer
|28 de octubre
|Shohei Ohtani
|Shane Bieber
|29 de octubre
|Pendiente
|Pendiente
|31 de octubre
|Pendiente
|Pendiente
|1 de noviembre
|Pendiente
|Pendiente
Registro de enfrentamientos directos entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays
|Fecha
|Resultados
|27 de oct, 2025
|Dodgers 6-5 Blue Jays
|26 de oct, 2025
|Dodgers 5-1 Blue Jays
|25 de oct, 2025
|Blue Jays 11-4 Dodgers
|11 de ago, 2025
|Blue Jays 5-4 Dodgers
|10 de ago, 2025
|Dodgers 9-1 Blue Jays
|09 de ago, 2025
|Dodgers 5-1 Blue Jays