Cómo ver el Juego 3 de la MLB entre Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays: Transmisión en vivo, canal de televisión y hora de inicio

Los Angeles Dodgers se enfrentará a Toronto Blue Jays para comenzar el juego de alta tensión del Juego 3 de la Serie Mundial el 27 de octubre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT. La serie terminó 1-1 ya que Los Angeles Dodgers vencieron a Toronto Blue Jays 5-1 en el Juego 2.

Los Dodgers están en segundo lugar con 5.09 carreras por juego, y los Blue Jays están en cuarto lugar con un promedio de 4.93.

Toronto tiene un promedio de bateo de .265 y un porcentaje de embasado de 333, los cuales lideran la liga.

Los Dodgers, por otro lado, ocupan el segundo lugar con un porcentaje de slugging de .441, mientras que los Blue Jays ocupan el séptimo lugar con un .427.

Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays: Fecha y Hora del Primer Lanzamiento

Los Los Angeles Dodgers se enfrentarán a los Toronto Blue Jays en un emocionante Juego 3 de la Serie Mundial el 27 de octubre de 2025, a las 8:00 pm ET/5:00 pm PT en el Dodger Stadium en Los Ángeles, California.

Fecha 27 de octubre de 2025 Hora del Primer Lanzamiento 8:00 pm ET/5:00 pm PT Estadio Dodger Stadium Ubicación Los Ángeles, California

Noticias de los equipos Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays

Noticias del equipo Los Angeles Dodgers

Shohei Ohtani tiene 102 carreras impulsadas, 55 jonrones y un promedio de bateo de .282.

Yoshinobu Yamamoto tiene 12 victorias y 8 derrotas con una efectividad de 2.49 hasta ahora esta temporada.

El porcentaje de embasado de Freddie Freeman es .367, su porcentaje de slugging es .502, y su promedio es .295.

Informe de lesiones de Los Angeles Dodgers

Jugador Posición Lesión Estado de la lesión Michael Kopech RP Inflamación de la rodilla derecha Fuera, IL de 15 días Kirby Yates RP Distensión en el isquiotibial derecho Fuera, IL de 15 días

Noticias del equipo de Toronto Blue Jays

Esta temporada, George Springer tiene 84 carreras impulsadas, 32 jonrones, y un promedio de bateo de .309.

El porcentaje de slugging de Bo Bichette es .483, su porcentaje de embasado es .357, y su porcentaje de bateo es .311.

El récord de Eric Lauer ha sido de 9 victorias, 2 derrotas, y una efectividad de 3.18.

Informe de lesiones de Toronto Blue Jays

Jugador Posición Lesión Estado de la lesión Jose Berrios SP Inflamación del codo Fuera, IL de 15 días Yimi García RP Lesión en el tobillo izquierdo Fuera, IL de 60 días

Pitchers abridores proyectados de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays

Fecha Los Angeles Dodgers Toronto Blue Jays 24 de octubre Blake Snell Trey Yesavage 25 de octubre Yoshinobu Yamamoto Kevin Gausman 27 de octubre Tyler Glasnow Max Scherzer 28 de octubre Shohei Ohtani Shane Bieber 29 de octubre Por confirmar Por confirmar 31 de octubre Por confirmar Por confirmar 1 de noviembre Por confirmar Por confirmar

Récord cara a cara de Los Angeles Dodgers y Toronto Blue Jays

La rivalidad entre Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays ha sido muy reñida, con ambos equipos intercambiando fuertes actuaciones en sus últimos cinco encuentros directos. Los Dodgers han demostrado su capacidad de dominar los juegos con un pitcheo efectivo y un bateo oportuno, ganando tres de sus últimos cinco partidos, incluidas las recientes victorias del 10 de agosto (9-1) y el 26 de octubre (5-1).

Sin embargo, los Blue Jays han demostrado su capacidad de responder con fuerza, ganando contundentemente el 25 de octubre (11-4) y el 11 de agosto (5-4) gracias a su potente ofensiva.

Según la tendencia, el impulso es crucial en esta rivalidad porque los bates de un equipo tienden a tomar el control cuando se calientan. Los Blue Jays intentarán usar su poder al bate para nivelar la serie de la temporada, mientras que los Dodgers podrían confiar en su profundidad de pitcheo y consistencia de cara al próximo juego.