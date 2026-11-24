Cómo ver el Dinamarca Sub-17 vs. Argentina Sub-17 con una VPN

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Previa del partido

World Cup U17 - Jornada 3 25 nov 2026 - 10:30

Dinamarca Sub-17 se enfrenta a Argentina Sub-17 en el grupo C del Mundial Sub-17, con la sede aún por confirmar.

Dinamarca ha tenido un comienzo irregular en el torneo. La derrota por 4-0 ante Mozambique en su estreno fue un duro golpe, pero respondió con un empate sin goles frente a Australia y mantuvo vivas sus opciones.

Esa capacidad de reacción importa, porque Dinamarca llegó a Qatar en una buena dinámica. Ganó tres partidos consecutivos de clasificación europea en noviembre y marcó 11 goles en el proceso.

Argentina también sufrió un tropiezo. Perdió 2-0 ante Australia en su primer partido de la fase de grupos, lo que la dejó bajo presión desde el principio.

La joven selección argentina reaccionó bien y venció 2-1 a Mozambique en su encuentro más reciente. Ese resultado la devuelve a la lucha por una plaza en las eliminatorias.

Dinamarca sigue buscando su primera victoria en el torneo, mientras que Argentina llega con la confianza que le da su reciente triunfo. Así puedes seguir el partido.

Por el momento no hay información oficial sobre la retransmisión del Dinamarca Sub-17 vs. Argentina Sub-17. Los detalles sobre el canal de TV y el streaming se añadirán cuando se confirmen los titulares de los derechos.

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