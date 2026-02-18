Cómo ver hoy el partido de la Liga de Campeones entre Bodoe/Glimt e Inter: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Aquí es donde encontrarás las retransmisiones en directo en inglés del Bodoe/Glimt contra el Inter, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Cómo ver contenido en cualquier lugar con una VPN

Si estás de viaje en el extranjero o simplemente quieres acceder a tus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que te encuentres con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada en línea. Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de bloqueo y ver a tu equipo favorito en directo. Haz clic aquí para obtener una guía paso a paso o, si lo prefieres, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Hora de inicio del Bodoe/Glimt vs Inter

El partido de hoy entre Bodoe/Glimt e Inter comenzará el 18 de febrero de 2026 a las 20:00.

Previa del partido

El Bodø/Glimt sorprendió a equipos como el Manchester City y el Atlético de Madrid, derrotando a estos gigantes del fútbol en la fase de grupos de la competición. Esto les ha valido un enfrentamiento de alto nivel contra el Inter de Milán, pero eso no les intimidará, ya que se sienten muy seguros tras sus grandes victorias contra el City y el Madrid.

El Inter llega al partido tras haber perdido partidos importantes contra el Arsenal, el Atlético de Madrid y el Liverpool. Sin embargo, logró recuperarse en su último partido, con una victoria por 2-0 contra el Borussia Dortmund.

Sin embargo, es interesante señalar que el 41,1 % de los ataques del Inter en la Liga de Campeones de la UEFA esta temporada han sido por su banda izquierda. Es el porcentaje más alto de cualquier equipo en la fase de grupos. Todo esto tiene sentido, ya que su máximo creador de ocasiones en la competición esta temporada es el lateral izquierdo Federico Dimarco (11).

Lesiones y estadísticas clave

Sondre Fet está actualmente de baja y es muy dudosa su participación con el Bodo/Glimt junto a Ulrik Saltnes.

Tras una sequía goleadora de 10 partidos a ambos lados del año nuevo, Kasper Hogh ha marcado cinco goles en sus tres últimos encuentros.

Denzel Dumfries (tobillo) es la única baja por lesión del Inter para este partido, ya que espera disputar su primer partido desde noviembre.

Con nueve participaciones directas en los últimos cinco partidos de su equipo, Federico Dimarco está demostrando ser una potente amenaza ofensiva desde el lateral izquierdo, lo que le convierte en un jugador a tener en cuenta.

Noticias del equipo y plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones 77 M. Bro Lesiones y suspensiones 2 D. Dumfries

Forma

Historial de enfrentamientos directos

Clasificación

Guía paso a paso sobre VPN para ver hoy el partido Bodoe/Glimt contra Inter

Descargar e instalar: Regístrese en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulte la guía de GOAL aquí) y descargue la aplicación en su dispositivo. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido (por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido pero desea ver una retransmisión estadounidense, conéctese a un servidor estadounidense). Borra la caché: a veces , el navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto. Comience a ver la retransmisión: vaya al sitio web y a la aplicación de su emisora y disfrute del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en tu teléfono o portátil está bien, pero los deportes en directo se ven mejor en una pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer funcionar la VPN en tu televisor: