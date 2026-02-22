Cómo ver el partido de hoy entre el FC Dallas y el Toronto FC de la Major League Soccer: retransmisión en directo, canal de televisión y hora de inicio

Aquí es donde puedes encontrar las retransmisiones en directo en inglés del FC Dallas contra el Toronto FC, ya que GOAL te ofrece toda la información que necesitas saber para ver el partido de hoy.

Cómo ver contenido en cualquier lugar con una VPN

Si viaja al extranjero o simplemente desea acceder a sus servicios de streaming habituales desde otra parte del mundo, es posible que se encuentre con restricciones geográficas. Aquí es donde una red privada virtual (VPN) resulta útil.

Una VPN, como ExpressVPN, te permite establecer una conexión segura y cifrada en línea. Al cambiar virtualmente tu ubicación a un país donde se retransmite el partido, puedes eludir las restricciones de bloqueo y ver a tu equipo favorito en directo. Haz clic aquí para obtener una guía paso a paso o, si lo prefieres, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPN para ver deportes en streaming.

Hora de inicio del partido FC Dallas vs Toronto FC

Major League Soccer - Major League Soccer Toyota Stadium

El partido de hoy entre el FC Dallas y el Toronto FC comenzará el 22 de febrero de 2026 a la 01:30.

Previa del partido

Getty Images

El historial de enfrentamientos directos de las últimas temporadas favorece claramente al equipo local. En sus tres últimos partidos en casa contra el Toronto FC, el Dallas ha ganado dos veces y empatado una, sin conocer la derrota ante los canadienses en su propio campo. Si ampliamos el análisis, el Dallas se ha impuesto en tres de sus últimos seis enfrentamientos con el Toronto.

Ambos equipos han sufrido cambios significativos en su plantilla durante el parón. El Dallas ha visto cómo se marchaban jugadores clave como Maarten Paes y Pedrinho, mientras que el Toronto FC no podrá contar con Walker Zimmerman, Zane Monlouis, Nicksoen Gomis y Henry Wingo debido a una combinación de compromisos internacionales y lesiones, por lo que ninguno de ellos estará disponible para este primer partido.

Estadísticas clave

Getty Images

Dallas ha ganado por dos o más goles en el 40 % de sus últimos 10 partidos.

El Toronto tiene un historial de empates fuera de casa y de incapacidad para conseguir victorias como visitante (sin ganar en el 82 % de sus últimos 11 partidos fuera de casa).

Noticias del equipo y plantillas

Lesiones y jugadores suspendidos Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado Lesiones y suspensiones Ningún jugador apartado

Forma

Récord cara a cara

Clasificación

Guía paso a paso de VPN para ver hoy el partido entre el FC Dallas y el Toronto FC

NordVPN

Descargar e instalar: Regístrese en ExpressVPN u otro servicio VPN de confianza (consulte la guía de GOAL aquí) y descargue la aplicación en su dispositivo. Conéctese a un servidor: Abra la aplicación y seleccione una ubicación de servidor donde se retransmita el partido (por ejemplo, si se encuentra en el Reino Unido pero desea ver una retransmisión estadounidense, conéctese a un servidor estadounidense). Borra la caché: a veces , el navegador conserva tu ubicación anterior. Borra las cookies o actualiza el navegador para asegurarte de que el cambio surta efecto. Comience a ver la transmisión: vaya al sitio web y a la aplicación de su emisora y disfrute del partido.

Cómo verlo en la pantalla grande

Verlo en tu teléfono o portátil está bien, pero los deportes en directo se ven mejor en una pantalla grande. A continuación te explicamos cómo hacer funcionar la VPN en tu televisor: