Cómo ver el Boston Celtic vs LA Clippers de NBA: transmisión en vivo, canal de TV y hora de inicio

Boston tiene un promedio de anotación ligeramente más alto (113.2 puntos por juego) que los Clippers (111.5), y también tienen mejor capacidad de rebote (44.4 rebotes por juego frente a 40.8).
Los Clippers promedian 24.5 asistencias por juego, mientras que los Celtics están muy cerca con 24.1. Boston produce 8.6 robos por juego, mientras que Los Ángeles produce 9.3.
Boston Celtics vs LA Clippers: Fecha y hora de inicio
Los Boston Celtics se enfrentarán a los LA Clippers en un emocionante partido de la NBA el 16 de noviembre de 2025, a las 3:30 pm ET/12:30 pm PT en el TD Garden en Boston, Massachusetts.
|Fecha
|16 de noviembre de 2025
|Hora de inicio
|3:30 pm ET/12:30 pm PT
|Lugar
|TD Garden
|Ubicación
|Boston, Massachusetts
Cómo ver Boston Celtics vs LA Clippers en TV y transmisión en vivo online
Los fanáticos en EE. UU. pueden ver toda la acción entre los Boston Celtics y los LA Clippers en vivo en:
- Servicio de streaming: Fubo
Seguir el juego con una VPN
Noticias de Boston Celtics
Jaylen Brown está lanzando para un 78.7 por ciento desde la línea de tiros libres y un 51.6 por ciento desde el campo mientras anota 27.0 puntos por juego.
Neemias Queta aporta 8.1 rebotes por juego, con 5.2 en defensa y 2.9 en ataque.
Derrick White tiene un promedio de 32.5 minutos por juego, 5.2 asistencias y solo 1.2 pérdidas de balón.
Lesiones de Boston Celtics
|Jugador
|Lesión
|Estado de la lesión
|PF, Jayson Tatum
|Lesión de Aquiles
|Fuera
Noticias de LA Clippers
James Harden está lanzando para un 90.8 por ciento desde la línea de tiros libres y un 46.1 por ciento desde el campo mientras promedia 25.0 puntos por juego.
Ivica Zubac promedia 3.3 rebotes ofensivos y 7.2 rebotes defensivos para un total de 10.5 rebotes.
Jordan Miller está anotando 22.0 puntos, capturando 4.0 rebotes, repartiendo 1.0 asistencias y lanzando al 60.0 por ciento desde el campo.
Lesiones de LA Clippers
|Jugador
|Lesión
|Estado de la Lesión
|SF, Kawhi Leonard
|Manejo de lesión
|Fuera
|SG, Bradley Beal
|Lesión de cadera
|Fuera de temporada
Frente a Frente entre Boston Celtics y LA Clippers
Los últimos cinco encuentros de los Celtics con los Clippers indican que Boston puede tener la ventaja en este enfrentamiento, habiendo ganado cuatro de esos partidos. Los Celtics han demostrado su capacidad para derrotar a los Clippers en juegos tanto cerrados como de un solo lado, como lo demuestran sus recientes victorias de 117-113 el 23 de enero de 2025 y 126-94 el 26 de noviembre de 2024.
La única victoria de Los Ángeles durante este período ocurrió el 28 de enero de 2024, cuando ganaron 115-96. Sin embargo, otras actuaciones de Boston, como una rotunda victoria de 145-108 el 24 de diciembre de 2023 y un resultado de 116-110 el 30 de diciembre de 2022, demuestran un patrón persistente de excelente desempeño ofensivo en este encuentro.
Los Celtics podrían marcar el ritmo una vez más basándose en esta historia, y los Clippers necesitarían ofrecer un espectáculo espectacular para superar el dominio reciente de Boston.
|Fecha
|Resultados
|23 ene 2025
|Celtics 117-113 Clippers
|26 nov 2024
|Celtics 126-94 Clippers
|28 ene 2024
|Clippers 115-96 Celtics
|24 dic 2023
|Celtics 145-108 Clippers
|30 dic 2022
|Celtics 116-110 Clippers