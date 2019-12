¿Cómo fue el 2019 de Alexis Sánchez?

El delantero chileno no tuvo lugar en Manchester United y, cruzado por las lesiones, tampoco pudo demostrar su valía en el Inter ni en La Roja.

Alexis Sánchez estuvo lejos de tener un año deseado en función a lo que su despliegue y poderío goleador podrían redituarle. Cruzado por las lesiones y con escasas oportunidades de ser titular en , el delantero chileno no pudo concretar un primer semestre positivo.

“Fue una temporada muy complicada, pero ellos, los fans, son los únicos que se merecen unas disculpas, te apoyan siempre a pesar de todo por este club”, le dijo el Niño Maravilla a la afición. “En lo personal, no jugué todo lo que esperaba, me lesioné de cosas que nunca me habían pasado. Hay cosas internas que la gente y periodistas hablan sin saber”, añadió.

Su cambio a parecía ser una promesa para que pudiera volver a florecer, aunque es cierto que el de Tocopilla estuvo más tiempo fuera del campo que dentro, donde debía mostrar su enorme potencial y valía. Esa que le permitió dar el salto a Old Trafford tras abandonar el con un registro de 80 goles en 166 partidos, 45 asistencias y cinco títulos: dos y tres Community Shield.

Sin embargo, no pudo revitalizar su carrera ni volver a maravillar, como alguna vez lo hiciera en Udinese, su primera experiencia en el balompié europeo. Su saldo con Antonio Conte fue de 63' en el Calcio, repartidos en tres compromisos (uno de ellos de titular). Eso sí, cerró el año con un gol frente a la , mismo duelo en el que fue expulsado. Además, destacó con una asistencia en el Camp Nou ante , donde jugó otros 66 minutos. Luego fue operado tras sufrir una dislocación del tendón peroneo largo del tobillo izquierdo y se quedó sin ver acción hasta enero.

El calendario de Alexis Sánchez

El formado en tampoco tuvo demasiadas chances para exhibir su talento en la Selección chilena ya que aportó 2 goles y una asistencia en apenas ocho juegos durante 2019. Números escasos si se tienen en cuenta la cantidad de amistosos y la participación de La Roja en la Copa América. Fue un año olvidable para el atacante de 31 años, quien intentará borrar los recuerdos recientes y regresar a su mejor versión durante 2020.