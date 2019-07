El balance de Reinaldo Rueda en la Copa América 2019: formaciones, estadísticas y goles de Chile

El técnico colombiano encontró tres variantes en el certamen de Brasil y se despidió en el cuarto lugar tras caer ante Argentina.

"Se ha recobrado la memoria táctica que traía ". Así resumió Reinaldo Rueda la gran actuación que tuvo la Selección chilena en el debut por la 2019 donde arrancó con una goleada por 4-0 a en el Estadio Morumbí de Sao Paulo.

Atrás quedó el registro de 5 victorias, 4 empates y 4 derrotas en sus primeros duelos amistosos, desde que tomó el puesto que dejó vacante Juan Antonio Pizzi en febrero del año pasado. Y es que el DT caleño llegaba a la competencia muy cuestionado: no había dado con un sistema de juego y tampoco había repetido formación

Sin embargo, demostró sus cualidades como entrenador ya que planteó los seis partidos del torneo de distinta manera, aunque sostuvo la idea. Arrancó con un esquema 4-3-3, el que fue el más ocupado en , pero también ocupó un 3-5-2, el que se derrumbó por un error defensivo frente a . La Roja fue de mayor a menor, con su techo de rendimiento ante y su piso ante Perú.

Eso sí, la gran preocupación es el recambio de la Generación Dorada. El ingreso de Junior Fernandes por Alexis Sánchez, frente a , simboliza todo esto. Y es que solo logró encontrar tres variantes: Gabriel Arias, Guillermo Maripán y Erick Pulgar. Finalmente, el representativo remató cuarto tras sumar 2 triunfos, 1 empate y 3 derrotas, con un 38, 9 por ciento de rendimiento.

NÓMINA OFICIAL

ARQUEROS:

Gabriel Arias ( , Argentina)

Brayan Cortes ( , Chile)

Yerko Urra ( , Chile)

DEFENSAS:

Jean Beausejour ( , Chile)

Óscar Opazo (Colo Colo, Chile)

Gary Medel ( , )

Guillermo Maripán ( , )

Igor Lichnovsky ( , )

Gonzalo Jara ( , Argentina)

Mauricio Isla (Fenerbahçe, Turquía)

MEDIOCAMPO:

Pedro Pablo Hernandez (Independiente, Argentina)

Jose Pedro Fuenzalida ( , Chile)

Erick Pulgar ( , )

Esteban Pavez (Colo Colo, Chile)

Arturo Vidal ( , España)

Charles Aránguiz ( , )

Paulo Díaz (Al-Ahli, Emiratos Árabes)

Diego Valdés ( , México)

DELANTEROS:

Alexis Sánchez ( , )

Eduardo Vargas (Tigres, México)

Nicolás Castillo (América, México)

Ángelo Sagal ( , México)

Junior Fernandes (Alanyaspor, Turquía)

PRIMERA FORMACIÓN OFICIAL

Japón: K. Osako; T. Hara, T. Tomiyasu, N. Ueda, D. Sugioka; Y. Nakayama, G. Shibasaki; D. Maeda (66’, K. Miyoshi), T. Kubo, S. Nakajima (66’, H. Abe); A. Ueda (78’, S. Okazaki). DT: H. Moriyasu.

Chile: Gabriel Arias; Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Jean Beausejour; Erick Pulgar; Charles Aránguiz, Arturo Vidal (78’, P.P. Hernández); José Pedro Fuenzalida (79’, O. Opazo), Eduardo Vargas, Alexis Sánchez (87’, J. Fernandes).

ESTADÍSTICAS

ARQUEROS

DEFENSAS

VOLANTES

DELANTEROS

SUPLENTES

GOLES FRENTE A JAPÓN

🇨🇱⚽ ¡GOOOOOL DE CHILE! ⚽🇨🇱 Erick Pulgar saltó más que todos para abrir el marcador con este soberbio cabezazo 👊#CopaAmerica #CopaAmericaDIRECTV 🏆 pic.twitter.com/uQn5AfQg1S — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) 17 de junio de 2019

SEGUNDA FORMACIÓN

: A. Domínguez; P. Velasco, G. Achilier, R. Arboleda, C. Ramírez; C. Gruezo; A. Mena (82’, E. Preciado), J. Orejuela, S. Méndez (60’, A. ), R. Ibarra (69’, C. Garcés); E. Valencia. DT: H. D. Gómez.

Chile: G. Arias; M. Isla, G. Medel, G. Maripán, J. Beausejour; E. Pulgar; Ch. Aránguiz, A. Vidal (90+1′, G. Jara); J. P. Fuenzalida (70’, P. Díaz), E. Vargas (86’, P.P. Hernández), A. Sánchez. DT: R. Rueda.

GOLES FRENTE A ECUADOR

🇨🇱 ⚽ ¡GOOOOOL DE CHILE! ⚽ 🇨🇱 Centro pasado de Charles Aránguiz y Alexis Sánchez demostró toda su categoría con un derechazo al palo izquierdo de Alexander Domínguez 👊#CopaAmerica #CopaAmericaDIRECTV 🏆 pic.twitter.com/dDMHugonFP — DIRECTV Sports (@DIRECTVSports) 22 de junio de 2019

TERCERA FORMACIÓN

Chile: G. Arias; G. Medel (54’, I. Lichnovsky), G. Jara (89’, N. Castillo), G. Maripán; P. Díaz, E. Pulgar, O. Opazo; Ch. Aránguiz, P. P. Hernández; E. Vargas (77’, J. Fernandes), A. Sánchez . DT: R. Rueda.

Uruguay: F. Muslera; G. González, D. Godín, J. M. Giménez, M. Cáceres; G, de Arrascaeta (76’, J. Rodríguez), R. Bentancur, F. Valverde (90’+2′, S. Coates), N. Lodeiro (46’, N. Nández); L. Suárez, E. Cavani. DT: O. Tavárez.

CUARTA FORMACIÓN

Chile: G. Arias; M. Isla, G. Medel, G. Maripán, J. Beausejour; E. Pulgar; Ch. Aránguiz, A. Vidal; J. P. Fuenzalida (75’, E. Pavez), E. Vargas, A. Sánchez. DT: R. Rueda.

Colombia: D. Ospina; S. Medina, D. Sánchez, Y. Mina, W. Tesillo; J. G. Cuadrado, W. Barrios, M. Uribe (67' E. Cardona); J. Rodríguez, R. Martínez (81' L. Díaz), R. Falcao G. (77' D. Zapata).

El festejo del penal de @Alexis_Sanchez sin cortes ni edición, grabado por la cámara de @24HorasTVN desde la cancha del Arena Corinthians. Sólo para disfrutar... pic.twitter.com/LvIAXZVRkN — Pablo Ramos G. (@pabloramosg) 1 de julio de 2019

QUINTA FORMACIÓN

Chile: G. Arias; M. Isla, G. Medel, G. Maripán (89' N. Castillo), J. Beausejour; E. Pulgar, Ch. Aránguiz, A. Vidal; J. P. Fuenzalida (46' A. Sagal), E. Vargas, A. Sánchez. DT: R. Rueda.

Perú: P. Gallese; L. Advíncula, C. Zambrano, L. Abram, M. Trauco; R. Tapia, Y. Yotún; A. Carrillo (71' A. Polo), C. Cueva (80' J. Ballón), E. Flores (50' C. Gonzáles); P. Guerrero. DT: R. Gareca.

SEXTA FORMACIÓN

Argentina: F. Armani; J. Foyth, G. Pezzella, N. Otamendi, N. Tagliafico; R. de Paul, L. Paredes, G. Lo Celso (90' R. Funes Mori); L. Messi; S. Agüero (81' M. Suárez), P. Dybala (67' Á. di María). DT: L. Scaloni.

Chile: G. Arias; G. Medel, G. Jara (50' G. Maripán), P. Díaz; M. Isla, Ch. Aránguiz (83' N. Castillo), E. Pulgar, A. Vidal, J. Beausejour; A. Sánchez (17' J. Fernandes), E. Vargas. DT: R. Rueda.

GOL FRENTE A ARGENTINA