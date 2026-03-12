Cómo conseguir entradas para Kanye West 2026: Ye World Tour, venta de entradas e información

Kanye West, o Ye, como se le conoce comúnmente en la actualidad, tiene fans en todo el planeta y estos se preparan para un año inolvidable, ya que el héroe del hip-hop subirá al escenario en múltiples lugares durante los próximos meses.

El polifacético artista ha actuado en numerosos festivales y eventos puntuales durante la última década, pero esta será la primera vez que se embarque en una gira tan larga desde la Saint Pablo Tour en 2016.

No te pierdas la oportunidad de formar parte de la historia de la música. Deja que GOAL te muestre cómo puedes conseguir entradas para la gira Ye World Tour. Consulta toda la información que necesitas saber, incluido cuánto costarán y dónde puedes comprarlas.

¿Cuándo es el Kanye West Ye World Tour 2026?

Las fechas de la gira que se muestran a continuación son las anunciadas actualmente por Kanye West para 2026. Es probable que se añadan más en las próximas semanas o meses:

Fecha Lugar (ciudad) Entradas Domingo, 29 de marzo Estadio Jawaharlal Nehru (Nueva Delhi) Entradas Viernes, 3 de abril Estadio Sofi (Los Ángeles) Entradas Sábado, 30 de mayo Estadio Olímpico Ataturk (Estambul) Entradas Sábado, 6 de junio Estadio Gelredome (Arnhem) Entradas Jueves, 11 de junio Velódromo Orange (Marsella) Entradas Sábado, 18 de julio RCF Arena (Reggio Emilia) Entradas Jueves, 30 de julio Riad Air Metropolitano (Madrid) Entradas

Cómo comprar entradas para la gira mundial «Ye World Tour» de Kanye West

Hay periodos de preventa disponibles para las fechas del «Ye World Tour» 2026 en todo el mundo, lo que ofrece a los fans la oportunidad de registrarse y acceder a ventanas prioritarias para comprar entradas antes de que se abra la venta general.

Dado que la mayoría de esos periodos de preventa ya han finalizado o están a punto de hacerlo, lo mejor es consultar la página web oficial de la gira de Kanye West para conocer las últimas noticias sobre la venta general de entradas.

Si te has perdido o te pierdes la preventa o la venta general de entradas para la gira «Ye World Tour» en los sitios web oficiales, quizá te interese consultar sitios web secundarios como StubHub. Los precios pueden ser más altos en los sitios web de reventa, pero si estás deseando ver a Ye en directo, podrían ser la mejor opción para conseguir esas entradas tan codiciadas.

¿Cuánto cuestan las entradas para la gira Ye World Tour de Kanye West?

Los precios oficiales de las entradas para los próximos conciertos de la gira «Ye World Tour» de Kanye West, que se pueden adquirir a través de su página web o de las páginas web de los distintos recintos y estadios, varían de la siguiente manera:

Nueva Delhi (29 de marzo): 6000-30 000 INR (65-326 $)

6000-30 000 INR (65-326 $) Los Ángeles (3 de abril): por determinar

por determinar Estambul (30 de mayo): 5375-35 000 TRY (122-794 $)

5375-35 000 TRY (122-794 $) Arnhem (6 de junio): 189-389 € (219-451 $)

189-389 € (219-451 $) Marsella (11 de junio): 170-650 € (197-755 $)

170-650 € (197-755 $) Reggio Emilia (18 de julio): 125-659 € (145-765 $)

125-659 € (145-765 $) Madrid (30 de julio): por confirmar

Recuerda estar atento a la página web oficial de la gira de Kanye West para obtener más información, así como a páginas secundarias como StubHub para conocer la disponibilidad actual de entradas.

Qué esperar de la gira Ye World Tour de Kanye West

Multitud de fans de Kanye West se quedaron desconsolados cuando el rapero tuvo que acortar su gira Saint Pablo Tour de 2016 debido a una enfermedad. Nadie sabía entonces que pasaría otra década hasta que uno de los mayores talentos musicales de una generación volviera a salir de gira.

Afortunadamente, Yeezy regresa este año y sus devotos seguidores tienen otra oportunidad de ver su magia en directo.

Kanye West ha recorrido un largo camino desde sus inicios como productor en Chicago. Obtuvo su primer reconocimiento en 2001 con el aclamado álbum «The Blueprint» de Jay-Z, antes de iniciar su propia carrera como rapero en el mismo sello discográfico, Roc-A-Fella Records.

El primer álbum de Kanye, The College Dropout (2004), cambió para siempre el género hip-hop, ya que se alejó del rap gangster convencional y se centró en temas sociales universales.

Le siguieron otros álbumes de éxito, Late Registration (2005), Graduation (2007) y 808s & Heartbreak (2008), que incluían éxitos número 1 como «Gold Digger» y «Stronger», que triunfaron a ambos lados del Atlántico.

A medida que la notoriedad y las habilidades de Kanye West se expandían desde productor hasta rapero y compositor, e incluso diseñador de moda, inspiró e influyó a numerosos artistas, entre ellos Drake, The Weeknd y muchos otros.

Con «Carnival» encabezando las listas de éxitos en 2024, Ye se convirtió en el primer artista de rap en alcanzar el número uno en tres décadas diferentes y ahora busca seguir difundiendo su amor por la música en 2026, con una serie de conciertos internacionales y el lanzamiento de su nuevo álbum, Bully.