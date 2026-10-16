Cómo conseguir entradas para Hans Zimmer: fechas, precios y más

Hans Zimmer, el compositor alemán responsable de algunas de las bandas sonoras más emblemáticas del cine, llevará este otoño su aclamado espectáculo en directo a recintos de todo el mundo. Hans Zimmer Live: The Next Level reelabora sus temas más famosos de Dune, Gladiator, Inception, The Dark Knight y The Lion King en un concierto de gran formato, con un amplio conjunto de músicos y cantantes y una nueva y llamativa puesta en escena.

Si buscas una entrada para The O2 en Londres, el RAC Arena en Perth o el Etihad Arena en Abu Dabi, GOAL tiene todo lo que necesitas para planificar tu viaje: el calendario completo, dónde se venden las entradas y cómo encontrar las más baratas disponibles ahora mismo.

¿Cuándo es Hans Zimmer Live?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Martes 6 de octubre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level OVO Hydro, Glasgow, Reino Unido Entradas Miércoles 7 de octubre, 17:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Co-op Live, Manchester, Reino Unido Entradas Jueves 8 de octubre, 16:30 Hans Zimmer Live: The Next Level First Direct Arena, Leeds, Reino Unido Entradas Sábado 10 de octubre, 16:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Utilita Arena, Birmingham, Reino Unido Entradas Lunes 12 de octubre, 16:30 Hans Zimmer Live: The Next Level The O2 Arena, Londres, Reino Unido Entradas Lunes 12 de octubre, 19:30 Hans Zimmer Live: The Next Level RAC Arena, Perth, Australia Entradas Jueves 15 de octubre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level PSD Bank Dome, Düsseldorf, Alemania Entradas Viernes 16 de octubre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level SAP Arena, Mannheim, Alemania Entradas Domingo 18 de octubre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Festhalle, Fráncfort, Alemania Entradas Lunes 19 de octubre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Schleyerhalle, Stuttgart, Alemania Entradas Martes 20 de octubre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Olympiahalle, Múnich, Alemania Entradas Sábado 24 de octubre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level MVM Dome, Budapest, Hungría Entradas Domingo 25 de octubre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level O2 Arena, Praga, República Checa Entradas Miércoles 28 de octubre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Quarterback Immobilien Arena, Leipzig, Alemania Entradas Jueves 29 de octubre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Uber Arena, Berlín, Alemania Entradas Viernes 30 de octubre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Barclays Arena, Hamburgo, Alemania Entradas Domingo 1 de noviembre, 18:00 Hans Zimmer Live: The Next Level Ahoy Rotterdam, Róterdam, Países Bajos Entradas Viernes 6 de noviembre, 18:00 Hans Zimmer Live: The Next Level Recinto del Estadio 974, Doha, Catar Entradas Domingo 8 de noviembre, 19:00 Hans Zimmer Live: The Next Level Lanxess Arena, Colonia, Alemania Entradas Jueves 12 de noviembre, 19:00 Hans Zimmer Live: The Next Level Westfalenhallen, Dortmund, Alemania Entradas Viernes 13 de noviembre, 18:30 Hans Zimmer Live: The Next Level Etihad Arena, Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos Entradas Viernes 13 de noviembre, 20:00 Hans Zimmer Live: The Next Level ING Arena, Bruselas, Bélgica Entradas

Arriba figuran todas las fechas de 2026, desde Glasgow el 6 de octubre hasta Abu Dabi y Bruselas el 13 de noviembre. Las horas corresponden al horario local de cada recinto y pueden cambiar, así que conviene volver a comprobar el calendario cuando se acerque el concierto.

¿Dónde comprar entradas para Hans Zimmer?

La forma más rápida y fiable de conseguir entradas para Hans Zimmer es a través de StubHub. Todas las compras están cubiertas por la garantía FanProtect de StubHub: las entradas se verifican y los compradores reciben un reembolso si se cancela un concierto y no se reprograma.

Por qué StubHub es la mejor opción para esta gira:

Oferta completa: hay entradas anunciadas para todas las fechas anteriores, desde asientos estándar hasta paquetes prémium y VIP.

Más asientos entre los que elegir cuando se agotan las entradas oficiales: Ya se han agotado muchas entradas para los conciertos de Hans Zimmer Live de 2025 y 2026, por lo que la disponibilidad en canales oficiales como Ticketmaster, Eventim y Frontier Touring puede ser limitada o nula en algunas ciudades mucho antes de la fecha del espectáculo. StubHub reúne anuncios de aficionados e intermediarios que revenden entradas que ya no pueden utilizar, lo que ofrece una variedad de asientos mucho mayor que cualquier canal oficial por separado.

Consejo rápido: quien busque entradas para una ciudad concreta debería apuntarse primero a la preventa oficial de ese recinto, ya que suele ser la mejor manera de conseguirlas al precio original. Para los demás, o para cualquier fecha cuya preventa y venta general ya hayan pasado, StubHub es el punto de partida.

¿Cuánto cuestan las entradas para Hans Zimmer?

Los precios varían según la ciudad, el recinto y el tiempo que falte para el concierto cuando se compren las entradas:

Asientos más baratos: desde unos 23 $ por localidades con visibilidad reducida o en las gradas superiores en algunos mercados

Precio medio de reventa: aproximadamente 310 $ en el conjunto de la gira

Asientos prémium cerca del escenario:entre 250 y 450 $ o más, especialmente para los conciertos cuyas entradas a precio original ya se han agotado

Consejo para ahorrar: compra pronto y sé flexible con la ubicación del asiento. Los precios en StubHub tienden a subir cuanto más cerca está un concierto de agotar las entradas. Por eso, reservar en cuanto se añada una fecha al calendario y considerar asientos en las gradas superiores o con vista lateral es la forma más sencilla de reducir el gasto sin quedarse fuera.

Preventa y venta general por regiones:

Europa: la venta general de esta etapa de la gira comenzó el 26 de septiembre de 2025 a las 14:00, hora local, con entradas disponibles simultáneamente en todos los recintos para que todos tuvieran las mismas oportunidades.

Australia: la preventa para miembros de Frontier duró 24 horas a partir del martes 2 de junio de 2026, antes de la venta general, que comenzó a las 14:00, hora local, del día siguiente, miércoles 3 de junio.

Asia, incluidas Yokohama y Taipéi: contó con periodos de preventa y sorteos independientes a través de socios oficiales en los meses previos a los conciertos.

Todo lo que necesitas saber sobre Hans Zimmer Live: The Next Level

Hans Zimmer se labró una reputación componiendo bandas sonoras orquestales y electrónicas para algunas de las películas más importantes de los últimos 30 años, desde Gladiator y The Dark Knight hasta Inception, Interstellar, Pirates of the Caribbean y Dune, por la que ganó su segundo Óscar. Sus giras se remontan a 2016, cuando Hans Zimmer Live on Tour llevó por primera vez su música de cine a grandes recintos de toda Europa, incluido un concierto en Praga que más tarde se publicó como álbum y película en directo. Desde entonces, ha llevado el espectáculo a Coachella, a The O2 de Londres en varias ocasiones y a recintos de Norteamérica, Asia y Australia.

The Next Level es el capítulo más reciente de esa historia. Zimmer toca los teclados y la guitarra como parte de un amplio conjunto de músicos de gira que incluye una banda en directo, una orquesta y un coro. Juntos reelaboran conocidos temas de películas en largas piezas de concierto, en lugar de limitarse a reproducir las bandas sonoras nota por nota. La producción da más protagonismo al diseño sonoro electrónico que las giras anteriores y cuenta con un escenario y una iluminación nuevos, creados específicamente para esta gira. Cabe esperar un repertorio que abarque el catálogo de Zimmer, con temas de Mission: Impossible, F1, Black Hawk Down y The Last Samurai, junto a clásicos como The Lion King e Interstellar.

Los conciertos suelen durar unas tres horas, incluido un intermedio. Eso lo convierte en uno de los espectáculos más largos que actualmente recorren grandes recintos de todo el mundo y ofrece una buena relación entre el precio de la entrada y la duración y envergadura de la producción.

Todo lo que necesitas saber sobre The O2 Arena

Entre todas las paradas de esta etapa de la gira, pocas tienen tanta importancia como The O2 de Londres, donde Hans Zimmer actuará el lunes 12 de octubre de 2026. Situado en la península de Greenwich, en el sureste de Londres, The O2 es uno de los recintos cubiertos más concurridos y reconocibles del mundo. Tiene capacidad para hasta 20.000 personas en conciertos y ha acogido algunas de las actuaciones más importantes de Zimmer en el Reino Unido a lo largo de sus giras.

El recinto está bien comunicado por transporte público: la estación de metro de North Greenwich, en la línea Jubilee, se encuentra justo delante de la entrada principal. Esto lo convierte en uno de los grandes recintos a los que resulta más fácil llegar sin coche. Dentro, The O2 ofrece una amplia variedad de localidades, desde asientos estándar en gradas hasta asientos prémium a pie de pista y palcos, con opciones para aficionados de distintos presupuestos. Quienes viajen a Londres expresamente para este concierto deberían reservar alojamiento con bastante antelación en Greenwich o al otro lado del río, en el centro de Londres, ya que los precios de los hoteles de la zona suelen subir considerablemente cuando hay grandes eventos en The O2.

Con una gran demanda de Hans Zimmer Live en todos los mercados de esta gira y varias fechas cuyas entradas a precio original ya se han agotado, Londres representa una de las últimas oportunidades para ver The Next Level en el Reino Unido antes de que la gira continúe por la Europa continental, Catar, los Emiratos Árabes Unidos y Australia. GOAL recomienda consultar ya la disponibilidad en StubHub para no quedarse sin entrada.