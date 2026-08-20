Cómo conseguir entradas para el Gran Premio de Estados Unidos de 2026: Fechas, precios y más

El Gran Premio de Estados Unidos regresa al Circuit of the Americas (COTA), en Austin, Texas, del 22 al 25 de octubre de 2026. Por primera vez desde que la carrera entró en el calendario de F1 en 2012, el programa contará con una cuarta jornada. Este año se abandona el formato Sprint utilizado en 2025 y se vuelve a la estructura habitual de tres sesiones de entrenamientos libres. Además, el cartel de conciertos junto al circuito, en el Germania Insurance Amphitheater, incluye a Maroon 5, Post Malone y Alesso.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas para planificar tu viaje: el programa completo de sesiones, dónde se venden las entradas, los precios actuales y cómo encontrar la opción más barata para asistir.

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¿Cuándo es el Gran Premio de Estados Unidos de 2026?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Jueves 22 de octubre Grand Prix View (F1 Academy, paseo por el pit lane y zonas para aficionados) Circuit of the Americas, Austin Entradas Viernes 23 de octubre, 12:30 h Entrenamientos libres 1 Circuit of the Americas, Austin Entradas Viernes 23 de octubre, 16:00 h Entrenamientos libres 2 Circuit of the Americas, Austin Entradas Sábado 24 de octubre, 12:30 h Entrenamientos libres 3 Circuit of the Americas, Austin Entradas Sábado 24 de octubre, 16:00 h Clasificación Circuit of the Americas, Austin Entradas Domingo 25 de octubre, 15:00 h Gran Premio de Estados Unidos (56 vueltas) Circuit of the Americas, Austin Entradas

Todas las horas corresponden a la hora local de Austin, en la zona horaria central. En 2026 no habrá sesiones Sprint, por lo que el programa del sábado consta de una sesión de entrenamientos y la clasificación, en lugar de una carrera Sprint y su clasificación.

¿Dónde comprar entradas para el Gran Premio de Estados Unidos de 2026?

Las entradas para la carrera de 2026 se venden primero a través de la web oficial del Circuit of the Americas. Allí puedes encontrar entradas a precio oficial para días sueltos, pases de acceso general al recinto para tres días y asientos en las gradas. Las entradas ya están a la venta y comprarlas directamente suele ser la opción más barata mientras queden disponibles en la categoría que prefieras.

Cuando una sesión o una categoría de asientos se agota en la venta oficial, o si compras la entrada más cerca de la semana de la carrera, la mayoría de los aficionados recurre al mercado de reventa. StubHub ofrece entradas para todo el fin de semana, incluidos el día de la carrera, la clasificación y los entrenamientos. Cada compra está cubierta por la garantía FanProtect de la plataforma, que comprueba la validez de las entradas y reembolsa a los compradores si el evento se cancela y no se reprograma.

Conviene tener en cuenta algunas cosas al comprar en el mercado de reventa:

Los precios responden a la demanda y no al precio oficial, por lo que pueden ser más altos que en la venta original, especialmente para el día de la carrera y las gradas más solicitadas.

Las entradas las ofrecen aficionados e intermediarios que revenden las que ya no necesitan. Esto puede ayudarte a conseguir un asiento en una categoría agotada en la venta oficial.

Es una opción sencilla para los aficionados que viajan desde fuera de Estados Unidos y prefieren no crear otra cuenta en el sistema de venta de entradas del circuito.

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¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Estados Unidos de 2026?

Los precios varían mucho según el día, el tipo de entrada y la antelación con la que compres:

La entrada oficial más barata: la nueva jornada Grand PrixView del jueves cuesta desde unos 20 dólares y permite acceder al circuito sin tener una entrada para los tres días principales del fin de semana.

Entradas para un solo día: los pases oficiales para el viernes, el sábado o el domingo cuestan desde unos 109 dólares. Hay otras categorías de un día con precios más altos según la grada o la zona desde la que se vea la acción.

Acceso general para tres días: el pase estándar al recinto de viernes a domingo, que da acceso a las zonas de pie y a las colinas desde las que se puede seguir la carrera sin asiento reservado, cuesta desde unos 250 dólares.

Mercado de reventa: las entradas más baratas disponibles actualmente para algunas sesiones cuestan entre unos 55 y 60 dólares en el mercado abierto. Los precios suben mucho más para el día de la carrera y los asientos en gradas preferentes.

Consejo para ahorrar: el acceso general sigue siendo la opción con mejor relación calidad-precio para disfrutar de todo el fin de semana, y la nueva jornada Grand PrixView del jueves ofrece la entrada individual más barata a la venta para 2026. Comprar lo antes posible, ya sea en la web oficial o en el mercado de reventa, es la forma más segura de evitar pagar un sobreprecio conforme se acerca la semana de la carrera.

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Todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Estados Unidos

El Gran Premio de Estados Unidos regresó al calendario de Fórmula 1 en el COTA en 2012, tras cuatro años de ausencia de este deporte en el país. Desde entonces se ha convertido en una de las carreras con mayor asistencia de todo el calendario: según se informó, la edición de 2022 atrajo a 440.000 aficionados a lo largo de tres días. Más allá de la competición, el Gran Premio se ha hecho conocido por su programa de conciertos junto al circuito. Grandes artistas actúan durante el fin de semana en el Germania Insurance Amphitheater, lo que convierte el evento tanto en un festival de música como en un fin de semana de automovilismo.

En 2026, el programa se amplía por primera vez a cuatro días. La nueva jornada Grand PrixView del jueves permitirá a los aficionados echar un primer vistazo al paddock, recorrer el pit lane y ver la actividad en pista de F1 Academy, la categoría de apoyo exclusivamente femenina. Después llegarán los entrenamientos del viernes, la clasificación del sábado y el Gran Premio del domingo, de 56 vueltas, sin el formato Sprint que se utilizó en la edición de 2025.

Todo lo que necesitas saber sobre el Circuit of the Americas

El Circuit of the Americas es un trazado de 5,515 km y 20 curvas situado en Austin, Texas. Fue diseñado por Hermann Tilke e inaugurado en octubre de 2012 específicamente para llevar de nuevo la Fórmula 1 a Estados Unidos. Su elemento más famoso es la curva 1, precedida por una subida de 40,5 metros antes de descender hacia una rápida y fluida sucesión de curvas inspiradas en circuitos como Silverstone y Hockenheim. El trazado se recorre en sentido contrario a las agujas del reloj, algo que ocurre en pocos circuitos del calendario actual de F1 y que supone un reto físico adicional para los pilotos, acostumbrados a rodar en el sentido opuesto en la mayoría de los trazados.

La torre de observación del circuito, de 76,5 metros, es su elemento más reconocible. Desde una plataforma a la que se llega en ascensor o por una escalera de 419 peldaños ofrece vistas panorámicas de la pista y del perfil urbano de Austin. La tribuna principal tiene capacidad para unos 9.000 aficionados entre sus gradas inferiores, palcos y suites. El circuito en su conjunto, incluidas las colinas de acceso general y la Grand Plaza, puede acoger hasta 120.000 espectadores el día de la carrera. Con el nuevo formato de cuatro días, un nutrido cartel de conciertos y la lucha por el título aún por decidir, la carrera de este año apunta a ser uno de los fines de semana más destacados del calendario de 2026. Consulta ya la disponibilidad de entradas para asegurar tu sitio en el COTA.