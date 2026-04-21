Cómo conseguir entradas para el concierto de Andrea Bocelli en El Cairo: fechas, precios y más

El legendario tenor italiano Andrea Bocelli regresará a Egipto para presentar su incomparable voz en la Nueva Capital Administrativa.

Como parte de su gira «Romanza 30th Anniversary World Tour», el concierto celebra tres décadas del álbum que lo lanzó a la fama mundial.

Conocido por su “voz más hermosa del mundo”, el tenor conecta ópera y pop, por lo que su concierto es uno de los más esperados en Egipto para 2026.

En GOAL te contamos cómo conseguir tus entradas.

¿Cuándo actuará Andrea Bocelli en El Cairo?

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Martes 26 de mayo de 2026 | 21:00 Andrea Bocelli: Gira del 30.º aniversario de «Romanza» Ciudad de las Artes y la Cultura, Nueva Capital, El Cairo Comprar entradas

¿Dónde comprar entradas para Andrea Bocelli en El Cairo?

Las primeras ventas y los canales principales se gestionaron a través de promotores oficiales como Live Nation Middle East y plataformas locales como TicketsMarche.

Para entradas de última hora, los fans aún pueden conseguir sus asientos en mercados secundarios como StubHub.

¿Cuánto cuestan las entradas para el concierto de Andrea Bocelli en El Cairo?

En la venta inicial, los precios eran:

Emerald con visión restringida: desde unos 58 $ , ideales para quienes priorizan el sonido y el ambiente.

con desde unos , ideales para quienes priorizan el sonido y el ambiente. Standard Emerald y Pearl: entre 125 y 193 dólares , con buena visibilidad y sonido.

entre , con buena visibilidad y sonido. Diamond y Elite: desde 232 hasta 348 dólares para estar más cerca del escenario.

desde dólares para estar más cerca del escenario. Palcos Royal y Legacy, con las mejores vistas y servicios, van de 425 a 493 dólares.

Todo lo que necesitas saber sobre la Ciudad de las Artes y la Cultura

Situado a unos 45 km al este del centro de El Cairo, este recinto es el mayor centro cultural de Oriente Medio.

Su acústica cumple estándares internacionales, ideal para conciertos de crossover clásico donde se aprecian todos los matices de la orquesta y la voz del tenor.

Al estar en la Nueva Capital, conviene planificar el transporte, pues está lejos de barrios como Maadi o Zamalek.

Si vas a asistir, ten en cuenta estos consejos: