Cómo comprar entradas para Zara Larsson y Lewis Capaldi: fechas en Abu Dabi, precios y más

Los esperados conciertos Yasalam After Race Concerts regresan durante el fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi de 2026. Los aficionados se preparan para ver a las estrellas internacionales del pop Zara Larsson y Lewis Capaldi sobre el escenario del Etihad Park. La noche inaugural promete una espectacular mezcla de éxitos de pop bailable y baladas.

El evento, que se celebra en la isla de Yas, es una de las grandes citas del calendario de entretenimiento de la Fórmula 1. Con miles de asistentes previstos, es fundamental encontrar las entradas más baratas y las mejores opciones de acceso.

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¿Cuándo actúan Zara Larsson y Lewis Capaldi?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas 3 de diciembre de 2026 a las 18:00 Zara Larsson y Lewis Capaldi Etihad Park, Abu Dabi Entradas

¿Dónde comprar entradas para Zara Larsson y Lewis Capaldi?

Las entradas para el concierto están disponibles oficialmente a través de Ticketmaster y del sitio web del circuito de Yas Marina como parte de los paquetes del Gran Premio de Abu Dabi. Puedes consultar las plataformas oficiales para encontrar entradas anticipadas y de acceso general.

GrintaHub es una opción si se agotan las entradas en el sitio oficial. Ofrece un mercado para los aficionados que buscan conseguir localidades para este concierto tan solicitado.

¿Cuánto cuestan las entradas para Zara Larsson y Lewis Capaldi?

Los precios oficiales de las entradas para el fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi parten de unos 695 AED para el acceso Golden Circle, mientras que las opciones de acceso general ofrecen las entradas más baratas para los conciertos. Es muy recomendable reservar con antelación para conseguir los precios más bajos disponibles en las plataformas oficiales de venta.

Si se agotan las entradas de acceso general en la venta oficial, las plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen otra opción para conseguir localidades a última hora. Los precios de partida en el mercado secundario dependen de la demanda, pero a menudo hay tarifas competitivas para las zonas General Admission y Grand Circle.

Todo lo que necesitas saber sobre Zara Larsson y Lewis Capaldi

Lewis Capaldi y Zara Larsson actuarán juntos como cabezas de cartel en la noche inaugural del fin de semana del Gran Premio de Abu Dabi. Capaldi es conocido en todo el mundo por la fuerza de sus actuaciones vocales y sus himnos de desamor que han encabezado las listas de éxitos. Larsson aportará pop lleno de energía y pegadizas canciones bailables que han dominado las listas de todo el mundo.

El concierto se celebrará en el Etihad Park, el principal recinto de espectáculos al aire libre de la isla de Yas. Como parte de la serie de conciertos Yasalam After Race Concert, la entrada suele estar disponible para quienes posean entradas válidas para el Gran Premio de Abu Dabi. Los aficionados pueden esperar una noche inolvidable de música en directo que marcará el tono de todo el fin de semana de carreras.