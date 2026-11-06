Cómo comprar entradas para WWE Crown Jewel 2026 en Riad: Fechas, precios y más

World Wrestling Entertainment regresa a Arabia Saudí con WWE Crown Jewel 2026, uno de los espectáculos más explosivos del calendario mundial del entretenimiento deportivo. La cita se celebrará en el corazón de Riad, como parte de Riyadh Season, y reunirá a las estrellas de Raw y SmackDown bajo los focos de la capital.

Aficionados de todo el país y del resto del mundo se apresuran a conseguir asiento para este gran evento en directo. Tanto si buscas la entrada más asequible como si prefieres ver la acción a pie de pista, GOAL ha reunido toda la información necesaria para que consigas tus entradas ahora mismo.

¿Cuándo se celebra WWE Crown Jewel 2026 en Riad?

Fecha y hora Evento Lugar Entradas Sábado 7 de noviembre de 2026 a las 19:00 WWE Crown Jewel 2026 Riyadh Season Stadium, KAFD, Riad, Arabia Saudí Entradas

¿Dónde comprar entradas para WWE Crown Jewel 2026 en Riad?

Las entradas oficiales para WWE Crown Jewel 2026 en Riad se venden a través de Webook, la plataforma oficial de venta de entradas de Riyadh Season y de los eventos en directo de WWE en Arabia Saudí. Las entradas salen a la venta por fases antes del espectáculo. Los usuarios registrados en la plataforma reciben avisos sobre la preventa antes de que comience la venta al público general.

Si las entradas de la web oficial se agotan, puedes recurrir a plataformas de reventa como GrintaHub. Estas plataformas permiten conseguir entradas después de que se agoten las localidades de la venta oficial y ponen en contacto directo a los aficionados con titulares de entradas verificados.

¿Cuánto cuestan las entradas para WWE Crown Jewel 2026 en Riad?

Los precios oficiales en Webook parten de 80 SAR para una entrada general estándar, la opción más barata para los aficionados. Los asientos reservados en las gradas superiores e inferiores cuestan más según su proximidad y las vistas desde cada sector, y alcanzan los 350 SAR o más en las zonas preferentes de la grada.

Si se agotan las entradas de la venta oficial, las plataformas de reventa como GrintaHub ofrecen otra opción para conseguir asiento a última hora. Los precios en el mercado secundario suelen partir de unos 290 SAR y fluctúan según la zona y la demanda del momento.

Todo lo que necesitas saber sobre WWE Crown Jewel 2026 en Riad

WWE Crown Jewel es uno de los pilares de la colaboración a largo plazo entre WWE y la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudí. El evento, celebrado por primera vez en 2018, ha acogido momentos emblemáticos de la historia reciente de la lucha libre y atrae cada otoño a Riad a visitantes internacionales y aficionados de la región.

La edición de 2026 se celebrará en el Riyadh Season Stadium, situado en el Distrito Financiero Rey Abdalá (KAFD). Los asistentes podrán disfrutar de un espectáculo de varias horas con campeones y campeonas mundiales, combates por títulos entre estrellas de distintas marcas y enfrentamientos por parejas llenos de acrobacias.

Quienes acudan al recinto deben tener en cuenta las siguientes indicaciones para el día del evento: