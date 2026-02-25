Cómo comprar entradas para la NFL Londres 2026: anuncios de los Jaguars y los Commanders, calendario, cómo comprar entradas, preventa y más

La NFL ha anunciado oficialmente que los Jacksonville Jaguars y los Washington Commanders serán los equipos anfitriones designados para los Juegos de Londres 2026.

En una decisión histórica, los Jaguars se convertirán en el primer equipo en jugar dos partidos como local en el extranjero en una sola temporada, tomando la capital durante dos semanas consecutivas en octubre.

Esta residencia en Londres forma parte de un acuerdo estratégico, ya que su estadio, el EverBank Stadium, va a ser objeto de una enorme renovación de 1400 millones de dólares, lo que limitará su capacidad en Florida durante la temporada 2026.

Tras el enorme éxito de la serie internacional desde 2007, 2026 marca una expansión aún mayor para la liga. Mientras que los Jaguars dividirán su tiempo entre su hogar lejos de casa en el estadio de Wembley y el moderno estadio del Tottenham Hotspur, los Commanders harán su esperado regreso a Londres, donde disputarán su partido en el Tottenham.

¿Cuál es el calendario y los partidos de la NFL Londres 2026?

Aunque los rivales concretos y las horas de inicio se confirmarán durante la publicación del calendario completo de la NFL en mayo de 2026, ya sabemos qué estadios acogerán los partidos.

Se espera que los Jaguars jueguen dos semanas consecutivas en octubre para minimizar los desplazamientos, una estrategia que han perfeccionado en temporadas anteriores.

Fecha probable Equipo local designado Rival Lugar Entradas Octubre de 2026 (por confirmar) Jacksonville Jaguars Por confirmar (primavera de 2026) Estadio de Wembley Depósitos prioritarios abiertos Octubre de 2026 (por confirmar) Jacksonville Jaguars Por confirmar (primavera de 2026) Estadio Tottenham Hotspur Depósitos prioritarios abiertos Octubre de 2026 (por confirmar) Washington Commanders Por confirmar (primavera de 2026) Estadio Tottenham Hotspur Próximamente

¿Dónde comprar entradas para la NFL Londres 2026?

Las entradas para la serie de 2026 aún no están a la venta. Según lo ocurrido en años anteriores, el plazo de venta sigue un calendario estricto.

Para asegurarte de no perdértelo, debes registrarte en las siguientes fuentes oficiales:

Portal oficial de la NFL en el Reino Unido: la principal fuente de entradas generales. Regístrate ahora para recibir alertas.

la principal fuente de entradas generales. Regístrate ahora para recibir alertas. Sitio web oficial de los Jacksonville Jaguars: para los partidos en Wembley, los Jaguars suelen gestionar sus propias asignaciones de entradas y las membresías de Union Jax.

para los partidos en Wembley, los Jaguars suelen gestionar sus propias asignaciones de entradas y las membresías de Union Jax. Ticketmaster UK : socio oficial de venta de entradas para la Serie Internacional.

socio oficial de venta de entradas para la Serie Internacional. On Location: El proveedor oficial de servicios de hospitalidad de la NFL ya ha lanzado un programa de depósito de acceso prioritario para aquellos que deseen garantizar sus asientos con antelación.

¿Cuánto costarán las entradas?

Aunque los precios para 2026 se confirmarán en primavera, los rangos de precios previstos basados en la temporada 2025 son los siguientes:

Nivel superior: 60-100 £

60-100 £ Nivel medio / Zonas de fondo: 110-185 £

110-185 £ Nivel inferior / Lateral: 190 £ – 350 £

190 £ – 350 £ Hospitalidad y VIP: 450 £ – 2000 £+

¿Cuándo se disputarán los partidos internacionales de la NFL?

2026 es un año histórico para el alcance global de la NFL, con un récord de nueve partidos internacionales programados en siete países. Esto incluye el primer partido de temporada regular en Australia y Francia.

Lista completa de sedes de la NFL International 2026

País Ciudad Estadio Equipo local designado Australia Melbourne Melbourne Cricket Ground (MCG) Los Angeles Rams Francia París Estadio de Francia New Orleans Saints Alemania Múnich Allianz Arena Detroit Lions España Madrid Estadio Santiago Bernabéu Por confirmar (primavera de 2026) Brasil Río de Janeiro Estadio Maracanã Dallas Cowboys México Ciudad de México Estadio Banorte San Francisco 49ers Reino Unido Londres Wembley y Tottenham Jaguars / Commanders

Se espera que la venta general de entradas para estos partidos internacionales siga el calendario de Londres, y que la mayoría salga a la venta en junio y julio de 2026. Los aficionados al partido de Melbourne (previsto para la semana 1) deberán estar atentos a los anuncios que se harán en abril.