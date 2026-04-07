Cómo comprar entradas para ENHYPEN en Abu Dabi: próximas fechas, precios de las entradas y más

ENHYPEN, la sensación mundial del K-pop, está a punto de llegar a Abu Dabi para ofrecer un concierto histórico que tiene en vilo a todo Oriente Medio.
Desde su formación en el programa de supervivencia I-LAND, el grupo de siete miembros —Heeseung, Jay, Jake, Sunghoon, Sunoo, Jungwon y Ni-ki— se ha catapultado al estrellato internacional.
En GOAL, tenemos toda la información sobre las entradas, desde los planos de asientos del Etihad Arena hasta los mejores sitios para comprarlas, para que no te lo pierdas.
¿Cuándo es el concierto de ENHYPEN en Abu Dabi?
|Fecha y hora
|Calendario
|Lugar
|Entradas
|Sábado, 18 de abril de 2026, 19:00
|ENHYPEN Live (Hyperound K-Fest)
|Etihad Arena, Isla de Yas, Abu Dabi
|Entradas
¿Dónde comprar entradas para ENHYPEN en Abu Dabi?
Puedes acudir a los puntos de venta oficiales o a plataformas de reventa como StubHub para conseguir entradas de última hora para este evento.
Asegúrate de utilizar distribuidores oficiales y verificados para garantizar que tus entradas sean auténticas y te lleguen a tiempo para el evento.
Dada la oficialidad de estos servicios, busca servicios de venta de entradas que garanticen que tu compra está protegida por una garantía de devolución del dinero en caso de que surja algún imprevisto con el evento.
¿Cuánto cuestan las entradas para ENHYPEN en Abu Dabi?
Los precios de las entradas para ENHYPEN en Abu Dabi varían significativamente dependiendo de tu proximidad al escenario.
Los niveles de precios suelen seguir esta estructura:
- Nivel superior (estándar): 350 AED – 550 AED
- Nivel inferior (Premium): 650 AED – 950 AED
- Planta baja (VIP/Golden Circle): 1200 AED – 1800 AED
- Palcos VIP/Palcos privados: 2.500+ AED
Los precios en los mercados secundarios pueden variar en función de la demanda.
Todo lo que necesitas saber sobre el Etihad Arena
El Etihad Arena es la joya de la corona del distrito de ocio de la isla de Yas.
Con un aforo flexible de hasta 18 000 personas, ofrece un ambiente íntimo a la par que electrizante para un concierto de K-pop. El recinto es famoso por su acústica de primer nivel, que complementará a la perfección los temas de ENHYPEN con bajos potentes, como «Drunk-Dazed» y «Bite Me».
Situado en el animado paseo marítimo de Yas Bay, se puede llegar fácilmente al recinto tanto desde el centro de Abu Dabi (a 25 minutos en coche) como desde Dubái (entre 60 y 70 minutos).
Para los fans internacionales que lleguen en avión, el Aeropuerto Internacional de Abu Dabi está a solo 10 minutos en taxi.
- Aparcamiento: Hay una amplia oferta de aparcamiento en la isla de Yas, con autobuses lanzadera que circulan con frecuencia desde los aparcamientos más alejados hasta las puertas del estadio.
- Transporte público: El servicio de autobús «Yas Express» conecta varios puntos de la isla con el estadio. Si vienes desde Dubái, la ruta más habitual es tomar los autobuses E100 o E101 hasta Abu Dhabi Central y luego un taxi.
- Alojamiento: Para una experiencia de primera clase, plantéate alojarte en el Hilton Abu Dhabi Yas Island o en The WB Abu Dhabi, ambos a poca distancia a pie del recinto.
- Requisitos de entrada: El recinto utiliza entradas electrónicas. Asegúrate de que tu teléfono esté completamente cargado y de haber descargado las entradas en tu monedero digital antes de llegar a la puerta de acceso para garantizar una entrada sin contratiempos.