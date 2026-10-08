Cómo comprar entradas para el Patriots vs Lions de la NFL: fechas, precio de las entradas y más

La NFL International Series regresa a Alemania con los New England Patriots cruzando el Atlántico para enfrentarse a los Detroit Lions en el legendario Allianz Arena de Múnich. El fútbol americano ha explotado en popularidad en toda Europa, lo que convierte este duelo en una de las citas internacionales más esperadas del calendario deportivo.

GOAL ha recopilado todos los detalles esenciales sobre cómo conseguir entradas, la estructura oficial de precios, el calendario del partido y dónde asegurar tu asiento ahora mismo.

¿Cuándo es el Patriots vs Lions?

Los detalles del partido de la NFL en Múnich son los siguientes:

Fecha y hora Partido Lugar Entradas dom., 15 de noviembre de 2026 a las 15:30 CET New England Patriots vs Detroit Lions Allianz Arena, Múnich, Alemania Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Patriots vs Lions?

Las entradas oficiales para el partido de la NFL en Múnich se distribuyen directamente a través de Ticketmaster Alemania como proveedor principal de entradas. Debido al enorme interés en Europa y Norteamérica, las asignaciones primarias se agotan rápidamente durante la venta general inicial.

Si las asignaciones oficiales generales se agotan, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Patriots vs Lions?

Los precios oficiales de las entradas a través de los canales principales comienzan en 180,60 € para los asientos de Categoría 5 y suben hasta 413,75 € para las vistas preferentes de Categoría 1.

Si las asignaciones oficiales generales se agotan, plataformas secundarias de reventa como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora, con entradas básicas a partir de unos 272 USD.

Todo lo que necesitas saber sobre el Patriots vs Lions

El duelo de la Semana 10 entre los New England Patriots y los Detroit Lions en el Allianz Arena de Múnich será el tercer partido de temporada regular de la NFL en Múnich y el sexto en total celebrado en Alemania. Las puertas del estadio suelen abrir entre dos y tres horas antes del saque inicial local programado para las 15:30 CET para dar cabida a los actos previos al partido, y toda la gestión de las entradas se realiza digitalmente a través de la plataforma del socio oficial de ticketing, con acceso y transferencia fluidos una vez que se habilita la entrega móvil.