Cómo comprar entradas para el París Saint-Germain 2026: precios medios, Arsenal vs. PSG, servicios VIP y más

Con la temporada 2025/26 llegando a su punto álgido, conseguir entradas para el PSG es más importante que nunca.

Tras ganar 6-5 en el global de semifinales al Bayern de Múnich, el PSG disputará la final de la Liga de Campeones de la UEFA 2026 en Budapest.

Deja que GOAL te ayude a conseguir una entrada para ver al París Saint-Germain en directo esta temporada.

Próximos partidos del París Saint-Germain

Fecha Calendario Competición Entradas Sábado 16 de mayo Paris FC vs. PSG Semifinal de la Ligue 1 Entradas Sábado 23 de mayo PSG vs. Lyon/Nantes Final de la Ligue 1 Por confirmar Sábado 30 de mayo PSG vs. Arsenal Final de la Liga de Campeones Entradas

¿Cómo comprar entradas para el París Saint-Germain 2025/26?

La demanda para las últimas semanas de la temporada es histórica.

La forma más fiable de conseguirlas es a través de la web oficial de entradas del PSG.

No obstante, para partidos de gran repercusión como la final de la Liga de Campeones, las asignaciones oficiales suelen reservarse a socios y abonados.

Venta general: las entradas marcadas como «Grand Public» están disponibles para todos, pero se agotan enseguida en la fase final.

las entradas marcadas como «Grand Public» están disponibles para todos, pero se agotan enseguida en la fase final. Si se agotan en los canales oficiales, los aficionados suelen recurrir a revendedores como StubHub o Viagogo, donde los precios para la final de la Liga de Campeones parten de unos 275 €.

¿Cuánto cuestan las entradas del París Saint-Germain para la temporada 2025/26?

En el Parc des Princes, los precios de las entradas del PSG oscilan entre 40 € y 280 € si se compran directamente al club.

El precio varía según el rival y la ubicación. Las localidades más económicas, detrás de la portería en la grada Virage Boulogne, cuestan desde 40 €.

Consulta el portal oficial de entradas del club para comprobar disponibilidad y precios. En portales de reventa ya se ofrecen desde 79 €.

Como la mayoría de equipos de la Ligue 1, el París Saint-Germain aplica precios diferenciados por edad: adultos, jóvenes y mayores, con tramos que varían según el club.

Además, la ubicación de los asientos dentro del estadio marca el precio: las mejores vistas cuestan más. Los partidos estrella, como «Le Classique» ante el Marsella, se ubican en el nivel más alto y tienen tarifas superiores.

Historia del Parc des Princes

Inaugurado en 1972, se ubica al suroeste de París cerca del Stade Jean-Bouin y Roland Garros. Con capacidad para 47 929 espectadores, es la casa del París Saint-Germain desde 1974. Antes de la inauguración del Stade de France en 1998, también acogió a las selecciones nacionales de fútbol y rugby de Francia.

A lo largo de los años ha acogido partidos de gran prestigio, como varios encuentros de la Copa del Mundo de la FIFA y la Eurocopa, además de tres finales de la Copa de Europa en 1956, 1975 y 1981.