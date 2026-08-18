Cómo comprar entradas para el Gran Premio de Fórmula 1 de Singapur: fechas, precios de las entradas y más

El Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 Singapore Airlines regresa al circuito urbano de Marina Bay del 9 al 11 de octubre de 2026, con la carrera principal disputándose bajo los focos el domingo por la noche. La carrera nocturna original de la F1 sigue siendo uno de los eventos más espectaculares del calendario, llevando a los pilotos más rápidos del mundo por el centro de Singapur a velocidades de hasta 325 km/h, con el brillante skyline de la ciudad como telón de fondo.

La edición de 2026 es histórica. Por primera vez, Singapur acoge un fin de semana Sprint de F1, y será la última prueba Sprint de la temporada. Eso significa competición en pista durante los tres días, no solo el domingo, lo que hace que cada adelantamiento tenga más valor que nunca. Fuera de la pista, un enorme cartel de entretenimiento repartido en 10 escenarios estará encabezado por The Killers y Lana Del Rey.

La demanda ha sido enorme y la disponibilidad de entradas es ahora críticamente baja, con algunos pases reducidos a su último 1 %. GOAL tiene a continuación todo lo que necesitas para asegurar tu plaza, incluidas fechas, precios, opciones de pases y dónde comprar entradas ahora mismo.

¿Cuándo es el Gran Premio de Singapur 2026?

El Gran Premio de Singapur 2026 se celebra del viernes 9 de octubre al domingo 11 de octubre de 2026 en el circuito urbano de Marina Bay, en Singapur. La carrera principal comienza a las 20:00, hora local, el domingo.

Fecha y hora Evento Ubicación Entradas Viernes, 9 de octubre de 2026 Pase solo para el viernes: entrenamientos y clasificación Sprint Circuito urbano de Marina Bay, Singapur Entradas Sábado, 10 de octubre de 2026 Pase solo para el sábado: carrera Sprint y clasificación Circuito urbano de Marina Bay, Singapur Entradas Domingo, 11 de octubre de 2026, 20:00 Pase solo para el domingo: Gran Premio de Singapur Circuito urbano de Marina Bay, Singapur Entradas Viernes-sábado, 9-10 de octubre de 2026 Pase de 2 días: doble fin de semana Sprint Circuito urbano de Marina Bay, Singapur Entradas Viernes-domingo, 9-11 de octubre de 2026 Pase de 3 días: fin de semana completo de carreras Circuito urbano de Marina Bay, Singapur Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Gran Premio de Singapur?

La forma más sencilla de comprar entradas para el Gran Premio de Singapur 2026 es a través de StubHub, donde puedes consultar entradas verificadas para cada día del fin de semana de carrera, comparar precios al instante y asegurar tu pase en cuestión de minutos. Con varias categorías oficiales ya agotadas, StubHub es también donde todavía encontrarás entradas para sesiones que ya no están disponibles en taquilla, incluido el domingo de carrera.

La disponibilidad es críticamente baja en todas las opciones. En el momento de escribir estas líneas, solo queda el 3 % de las entradas del pase de 3 días en StubHub, el pase de 2 días está reducido a su último 1 % y tanto los pases de un solo día para viernes como para sábado tienen apenas un 2 % restante. Si estás pensando en asistir, este no es un evento en el que merezca la pena esperar.

Las entradas también se venden a través de la web oficial del GP de Singapur, mientras queden categorías disponibles. Ten en cuenta que las entradas oficiales se entregan en formato digital a través de la app del GP de Singapur, y no se aceptan capturas de pantalla ni PDF impresos en los accesos, así que asegúrate de tener resuelta la entrega de tu entrada mucho antes del fin de semana de carrera.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Gran Premio de Singapur?

Las entradas más baratas para el Gran Premio de Singapur 2026 arrancan en torno a los 155 USD por un pase Walkabout de la Zona 4 para un solo día. Esta es, de verdad, la compra más inteligente este año. Gracias al nuevo formato Sprint, una entrada de viernes o sábado ahora incluye competición real, no solo sesiones de entrenamientos, lo que convierte la entrada de un solo día en la mejor relación calidad-precio que ha tenido nunca este evento. El acceso Walkabout también incluye el escenario principal de Padang, así que puedes disfrutar de los conciertos principales sin pagar por un pase prémium.

Así se reparten los precios por categoría:

Entrada general Walkabout de la Zona 4: desde unos 155 USD por día

Premier Walkabout: desde unos 230 USD por día

Tribunas de un solo día: desde unos 178 USD

Pases de 3 días: aproximadamente entre 419 y 1.927 USD de precio oficial, desde acceso Walkabout hasta la Super Pit Grandstand en la recta de boxes

Hospitality: paquetes prémium desde unos 3.730 USD para un día y 3.990 USD para suites de fin de semana completo

El pase de 2 días merece una mención especial como la opción con mejor relación calidad-precio del fin de semana. Incluye la clasificación Sprint del viernes, además de la carrera Sprint y la clasificación del Gran Premio del sábado, lo que significa tres sesiones competitivas en dos noches, y con solo un 1 % de las entradas restante, también es la opción que más rápido se está vendiendo.

Los precios en plataformas de reventa como StubHub suben a medida que se reduce el inventario, y con la mayoría de los pases ahora por debajo del 3 % de disponibilidad, los compradores más rápidos conseguirán, con mucha diferencia, los mejores precios.

Todo lo que necesitas saber sobre el Gran Premio de Singapur

El Gran Premio de Singapur hizo historia en 2008 al convertirse en la primera carrera nocturna de la Fórmula 1, y desde entonces ha sido una de las favoritas de aficionados y pilotos. Está ampliamente considerada como una de las carreras más exigentes físicamente de la temporada, con calor intenso, humedad por encima del 90 % y casi dos horas de concentración ininterrumpida en un circuito urbano bacheado, y eso es exactamente lo que la convierte en un espectáculo tan atractivo.

La edición de 2026 eleva aún más la apuesta con el primer fin de semana Sprint de la historia en Singapur. La clasificación Sprint se celebra el viernes, la carrera Sprint que reparte puntos y la clasificación del Gran Premio comparten el sábado, y el Gran Premio a 62 vueltas cierra el fin de semana bajo los focos el domingo por la noche. Cada día ofrece competición real y cada entrada da acceso a acción real.

Más allá de la pista, el Gran Premio de Singapur se convierte también en un festival de música a gran escala. Los conciertos, los fuegos artificiales y el entretenimiento repartido en 10 escenarios están incluidos en tu entrada de carrera, con The Killers y Lana Del Rey al frente del cartel de 2026.

Todo lo que necesitas saber sobre el circuito urbano de Marina Bay

El circuito urbano de Marina Bay es un trazado urbano temporal de 4,94 km con 19 curvas, que atraviesa el distrito financiero central y la zona costera de Singapur. Ha acogido la Fórmula 1 desde 2008 y pasa por algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad, incluidos Marina Bay Sands, el Singapore Flyer y la Esplanade.

El circuito está dividido en cuatro zonas, y tu entrada determina a qué zonas puedes acceder. Todos los poseedores de entrada pueden entrar en la zona Walkabout 4, que incluye los principales escenarios de entretenimiento. Llegar al circuito es sencillo: varias estaciones de MRT rodean el recinto, el metro funciona hasta tarde en las noches de carrera y muchos hoteles del centro están a una cómoda distancia a pie de los accesos.