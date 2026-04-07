Cómo comprar entradas para el espectáculo «ATB con SolarStone y Steve Allen» en Dubái: fechas, precios de las entradas y más

Conocido mundialmente como pionero del género trance, André Tanneberger, más conocido como ATB, regresa a los Emiratos Árabes Unidos para ofrecer un concierto estelar que promete ser un viaje nostálgico a través de la época dorada de la música dance.

Se prevé que las entradas se agoten rápidamente, ya que la ciudad se prepara para uno de los eventos electrónicos más esperados de la temporada 2026.

Afortunadamente, GOAL tiene toda la información esencial que necesitas para gestionar el proceso de compra, desde los diferentes precios hasta los datos del recinto.

¿Cuándo es ATB: Legends of Trance?

El espectáculo está programado para comenzar a las 20:00, aunque las puertas se abrirán antes para que el público pueda acomodarse y disfrutar de los teloneros, entre los que se encuentran los incondicionales del trance Solarstone y Steve Allen.

Fecha y hora Calendario Lugar Entradas Viernes, 17 de abril de 2026, 20:00 ATB: Legends of Trance (con Solarstone y Steve Allen) The Agenda, Dubái Entradas

¿Dónde comprar entradas para ATB: Legends of Trance?

Aunque la venta directa suele realizarse a través de plataformas locales como Ticketmaster UAE, para entradas de última hora, los aficionados pueden recurrir a mercados secundarios como StubHub.

Al buscar entradas de segunda mano, asegúrate de buscar plataformas que ofrezcan una garantía FanProtect sólida, que te asegure que tus entradas son 100 % válidas o que recibirás un reembolso completo. Esto resulta especialmente útil para los aficionados internacionales que desean una plataforma segura y reconocida a nivel mundial para gestionar su transacción.

Evita comprar entradas a vendedores no verificados en redes sociales o a vendedores ambulantes, ya que los recintos de Dubái cuentan con estrictos protocolos de escaneo digital que pueden detectar códigos de barras fraudulentos al instante.

¿Cuánto cuestan las entradas para el ATB: Legends of Trance?

Los precios de las entradas para el ATB en Dubái están pensados para adaptarse a distintos presupuestos, aunque se espera que suban a medida que se acerque la fecha del evento y la disponibilidad disminuya.

Entrada general (anticipada/estándar): los precios suelen oscilar entre 150 y 200 AED . Se trata de la entrada más barata disponible y ofrece acceso a la pista principal, donde el ambiente es más animado.

los precios suelen oscilar entre . Se trata de la entrada más barata disponible y ofrece acceso a la pista principal, donde el ambiente es más animado. Zona VIP de pie: para aquellos que quieran ver mejor la cabina sin servicio de mesa completo, las secciones VIP de pie suelen oscilar entre 350 AED y 500 AED .

para aquellos que quieran ver mejor la cabina sin servicio de mesa completo, las secciones VIP de pie suelen oscilar entre . Mesas y palcos VIP: para una experiencia más exclusiva, las mesas VIP con servicio de botellas y azafatas dedicadas pueden oscilar entre 1000 y 5000 AED, dependiendo del tamaño del grupo y la proximidad al escenario.

Recomendamos darse prisa con las entradas de admisión general, ya que son las primeras en agotarse, dejando solo las categorías premium más caras disponibles para los que lleguen tarde.

Todo lo que necesitas saber sobre The Agenda

Situado en el corazón de Dubai Media City, The Agenda se ha consolidado rápidamente como uno de los principales recintos cubiertos de música electrónica y entretenimiento en directo de los Emiratos Árabes Unidos.

Se trata de un recinto multifuncional de estilo «caja negra» que ofrece una acústica increíble y una iluminación de última generación, perfecto para un evento de trance en el que la experiencia visual es tan importante como la música.

El recinto

Para ATB, la distribución contará con una enorme pista de baile central rodeada de gradas VIP elevadas y palcos privados.

Esta configuración garantiza que incluso quienes se encuentren en la zona de entrada general tengan una vista despejada de la cabina del DJ.

El recinto cuenta con aire acondicionado en todas sus instalaciones, una característica crucial para el clima de Dubái, y ofrece múltiples barras y puestos de comida para mantener altos los niveles de energía durante toda la noche.

Logística

Llegar a The Agenda es relativamente sencillo, pero la planificación es clave, dado el tráfico de los viernes por la noche en Dubái.

En metro: Se puede acceder al local a través de la línea roja del metro de Dubái. La estación más cercana es Al Khail, seguida de un breve trayecto en taxi o autobús de la RTA hasta Dubai Media City.

Se puede acceder al local a través de la línea roja del metro de Dubái. La estación más cercana es Al Khail, seguida de un breve trayecto en taxi o autobús de la RTA hasta Dubai Media City. En taxi/Uber: Esta es la forma más popular de llegar. Pide que te lleven a The Agenda en Media City. Hay una zona específica de bajada y recogida para agilizar la entrada.

Esta es la forma más popular de llegar. Pide que te lleven a The Agenda en Media City. Hay una zona específica de bajada y recogida para agilizar la entrada. Aparcamiento: Hay plazas de aparcamiento de la RTA limitadas en los alrededores de Media City, pero se llenan rápidamente. Si vas en coche, llega temprano para asegurarte una plaza en los aparcamientos de pago cercanos.

Seguridad

Todos los asistentes deben ser mayores de 21 años para este evento, y es obligatorio presentar un documento de identidad válido (pasaporte o Emirates ID) para entrar.