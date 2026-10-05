Los Boston Celtics viajan para enfrentarse a los Detroit Pistons en el Little Caesars Arena en un intenso duelo de la Conferencia Este de la NBA. Boston cuenta con una plantilla de nivel campeón y un talento anotador incansable, mientras que Detroit presenta un dinámico núcleo joven con ganas de imponer un ritmo alto en su cancha.

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¿Cuándo es el Celtics vs. Pistons?

Fecha y hora Partido Ubicación Entradas 20 de octubre de 2026, 15:00 EST Boston Celtics en Detroit Pistons Little Caesars Arena, Detroit, MI Entradas

¿Dónde comprar entradas para el Celtics vs. Pistons?

Las entradas oficiales para partidos individuales de los encuentros en casa en el Little Caesars Arena se distribuyen directamente a través de la plataforma principal de venta de entradas en la web oficial de los Detroit Pistons, mediante Ticketmaster.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas de reventa secundarias como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora.

¿Cuánto cuestan las entradas para el Celtics vs. Pistons?

Las entradas oficiales para partidos individuales vendidas directamente a través de la taquilla oficial del equipo suelen empezar en torno a los 40 $ o 45 $ para asientos en las gradas superiores, dependiendo de la disponibilidad y de la categoría del asiento.

Si se agotan las asignaciones generales oficiales, plataformas de reventa secundarias como StubHub ofrecen una opción alternativa para conseguir asientos de última hora. En los mercados secundarios, las entradas más baratas empiezan desde solo 36 $ o 37 $ para asientos en las gradas superiores.

Todo lo que necesitas saber sobre el Celtics vs. Pistons

Asistir a un partido en el Little Caesars Arena requiere tener en cuenta algunas normas clave del recinto para garantizar una experiencia fluida el día del partido: