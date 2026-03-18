Cómo comprar entradas para el Arsenal 2026: precios, pronósticos e información sobre abonos de temporada

Ahora que la lucha por el título de la Premier League 2025-26 entra en su recta final, lo que está en juego no podría ser más importante para quienes visitan el Emirates Stadium.

Mientras que el legendario Arsène Wenger consiguió tres títulos, el equipo de Mikel Arteta está ahora a las puertas de la inmortalidad moderna. Con una ventaja dominante en lo más alto de la tabla tras su reciente victoria sobre el Everton, cada partido que queda en casa es, a efectos prácticos, una final de copa.

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Próximos partidos del Arsenal y entradas

Dado que el Arsenal sigue compitiendo en todos los frentes, el calendario está repleto. Ten en cuenta que algunas fechas de la Premier League pueden variar en función de la evolución en la Liga de Campeones y la FA Cup.

Fecha y hora Partido Estadio Torneo Entradas Domingo, 22 de marzo, 16:30 Arsenal vs. Manchester City Estadio de Wembley, Londres Final de la Carabao Cup Entradas Sábado, 4 de abril, 20:00 Southampton vs Arsenal Estadio St Mary's Cuartos de final de la FA Cup Entradas Sábado, 11 de abril, 12:30 Arsenal vs Bournemouth Estadio Emirates, Londres Premier League Entradas Domingo, 19 de abril, 16:30 Manchester City vs Arsenal Estadio Etihad, Mánchester Premier League Entradas Sábado, 25 de abril, 17:30 Arsenal vs Newcastle United Estadio Emirates, Londres Premier League Entradas Sábado, 2 de mayo, 15:00 Arsenal vs Fulham Estadio Emirates, Londres Premier League Entradas Domingo, 17 de mayo, 15:00 Arsenal vs Burnley Estadio Emirates, Londres Premier League Entradas

¿Cómo comprar entradas para los partidos del Arsenal en la Premier League?

Las opciones de venta de entradas para lo que queda de la temporada 2025-26 son extremadamente limitadas debido a la posición del Arsenal en la liga. Las entradas para partidos individuales se venden a través del portal oficial, pero la demanda ha hecho que casi todos los partidos se agoten a los pocos minutos de abrirse la venta para los socios Red Member.

Las principales formas de conseguir una entrada ahora son:

La bolsa oficial de entradas: esta es la forma más fiable para que los socios encuentren entradas a su valor nominal devueltas por los abonados. Con la lucha por el título cada vez más reñida, se anima a los aficionados a consultarla a diario.

esta es la forma más fiable para que los socios encuentren entradas a su valor nominal devueltas por los abonados. Con la lucha por el título cada vez más reñida, se anima a los aficionados a consultarla a diario. Sorteos para socios Red Member: El Arsenal sigue aplicando un sistema de sorteo para los partidos restantes en casa contra el Bournemouth, el Newcastle y el Fulham. Los solicitantes seleccionados pueden comprar las entradas a su valor nominal.

El Arsenal sigue aplicando un sistema de sorteo para los partidos restantes en casa contra el Bournemouth, el Newcastle y el Fulham. Los solicitantes seleccionados pueden comprar las entradas a su valor nominal. Revendedores secundarios: Una vez agotados los canales oficiales, plataformas como StubHub ofrecen una forma de asistir a estos históricos partidos de cierre, con precios que actualmente parten de 100 £, dado lo que hay en juego.

¿Cuánto cuestan las entradas del Arsenal para la Premier League?

Para los aficionados que deseen ver al Arsenal en acción en la Premier League en el Emirates Stadium, el precio de las entradas puede variar considerablemente en función del método de compra, el rival y la ubicación del asiento.

La forma más fácil de comprar una entrada para la Premier League es a través del portal oficial de venta de entradas del Arsenal. Sin embargo, estas entradas están disponibles casi exclusivamente para los socios oficiales del Arsenal y son muy escasas. El club aplica un sistema de precios por niveles en función del rival, clasificados en las categorías A, B y C, siendo los partidos de la categoría A los más caros.

Los precios medios de las entradas oficiales para adultos, cuando se compran a través del sorteo para socios o de la bolsa de entradas oficial del club, suelen situarse dentro de los siguientes rangos:

Partidos de categoría C (rival de menor demanda): 35-55 £

35-55 £ Partidos de categoría B (rival de nivel medio): 45-75 £

45-75 £ Partidos de categoría A (rival de primer nivel, p. ej., Manchester United, Liverpool, Tottenham Hotspur): 65 £ - 120 £+

Es importante señalar que las entradas vendidas en el Arsenal Ticket Exchange, la plataforma oficial de reventa del club para socios, siempre se venden a su valor nominal. Esto significa que un abonado o un socio que ya no pueda asistir a un partido puede vender su entrada a otro socio por el precio original que pagó.

El mercado secundario es una alternativa habitual para conseguir entradas del Arsenal. Los precios en estas plataformas, como StubHub, vienen dictados por la demanda y pueden fluctuar significativamente en los días previos a un partido.

¿Cómo comprar abonos de temporada del Arsenal?

Un abono del Arsenal es la única forma de asegurarte de poder asistir a todos los partidos en casa en el Emirates Stadium durante la temporada de la Premier League. Te garantiza un asiento reservado y un lugar en las gradas para disfrutar de toda la acción.

Ten en cuenta, sin embargo, que los abonos no están disponibles para nuevos compradores en este momento. Quienes deseen obtener uno deben inscribirse en la lista de espera del club, donde se les informará cuando haya disponibilidad para su compra. También puedes consultar los últimos precios de los abonos en la página web del Arsenal.