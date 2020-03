Colo Colo puede perder dos delanteros en el regreso

Tanto Parraguez como Costa, suplentes, tienen chances de abandonar la disciplina del Cacique en la brevedad.

La salida de Javier Parraguez y Gabriel Costa, los delanteros con escasas chances de jugar como titulares en , puede ser inminente.

Si bien Costa fue vinculado a Alianza Lima, que cuenta con Mario Salas, el mismo entrenador que lo llevó a Santiago en un pase que entró en los récords de gastos en Macul, el 8 de los albos analiza opciones para partir con el fútbol árabe como una posibilidad real, apunta ADN. En Marathon 5300 lo dejarán salir si consiguen réditos económicos para recuperar más, toda o parte de la inversión.

El peruano-uruguayo necesita de minutos oficiales para mantenerse en la órbita de Ricardo Gareca, que le demostró una gran consideración después que perdió la Copa América a manos de en los amistosos del segundo semestre de 2019.

Más equipos

El agente del Búfalo, José Luis Carreño, informa a CDF que "a las oficinas de Colo Colo no ha llegado nada, a mí no me han comunicado nada. Con todo lo que estamos viviendo existe una incertidumbre tanto en el campeonato chileno como peruano.Pero de momento no hay nada oficial", en relación con una potencial oferta de Alianza, que no es tal.

Eso sí, el agente agrega que "Javier está constantemente recibiendo ofertas desde el extranjero. Equipos importantes de , , , incluso Israel han consultado por sus servicios. Eso lo pone contento, ya que valoran el trabajo que ha hecho".

Costa hoy es suplente de Marcos Bolados y Pablo Mouche, los extremos titulares, mientras que Parragol está por detrás de Nico Blandi y Esteban Paredes en la carrera por la camiseta titular del centroforward.