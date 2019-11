Colo Colo decide no presentarse a jugar contra Coquimbo

El club pirata, en tanto, no viajará a Santiago para resguardar su seguridad.

En coordinación con el SIFUP, que lamenta las nulas condiciones de seguridad, y en una determinación del plantel, apoyado por el entrenador Mario Salas , no jugará su partido programado para este sábado a las 11:30 de la mañana ante luego de los incidentes ocurridos dentro y fuera del - Deportes y un Arengazo de la Garra Blanca fuera del Estadio Monumental.

SIFUP llamó a no jugar la fecha 26

El capitán albo, Esteban Paredes, marcó que "no hay seguridad. Mañana en el Monumental podría haber sucedido algo mucho peor que lo ocurrido en La Florida. Estamos de acuerdo con lo social". Agregó, en esa misma línea, que "nosotros como club estamos de acuerdo con el tema social y tenemos que velar por la integridad y la de nuestras familias. Nosotros no nos presentaremos a jugar. No están las condiciones".

El elenco Pirata, en tanto, no viajará a Santiago por lo que el duelo está suspendido a falta de la confirmación de la ANFP. Mauricio Pinilla, durante la semana, también habló de que no hay condiciones para la realización del duelo.

"Lo más aceptable era que se suspendiera la fecha, me parece una buena medida. Era peligroso jugar", complementó el Tanque, junto con un llamado de atención para los estamentos del fútbol: "Tienen que tomar conciencia la ANFP, los clubes y nosotros".

Acentuó, además, en el hecho de que su partido podría haber traído consigo complicaciones más peligrosas: "Pudo haber sido mucho peor mañana, porque Colo Colo convoca mucha más gente".

Sobre los problemas en La Florida, confidenció que "nos dijeron que iba a estar la seguridad necesaria. Gamadiel me dijo que los Carabineros salieron corriendo", y cerró con otro dato decidor: "Es lamentable lo que sucedió en La Florida. Habían niños llorando, no teníamos que llegar a esto".