Colo Colo celebra Fiestas Patrias con más distancia como líder

Cuando se soltó pero apoyó su juego en la precisión, el Cacique apabulló a Everton y le sacó 5 a sus escoltas.

A Colo Colo le costó acomodarse en su cancha contra el Everton por la continuidad del campeonato local, pero cuando los movimientos se ajustaron y las disposiciones se asumieron la rueda preparada por Gustavo Quinteros comenzó a girar, y nunca se detuvo (2-0).

Solo en el primer tiempo, dos goles del Cacique fueron anulados por Alan Sandoval, asistente de Benjamín Saravia, por posiciones ilícitas de Marcos Bolados (en anotación de Pablo Solari) y Emiliano Amor en jugada que terminaba en autogol de Dilan Zúñiga. El Ever, al frente, confiaba en que los balonazos largos encontrasen a Waterman o Juan Cuevas, mas escaso daño realizaba en la meta de un seguro Cortés.

NÚMEROS Y ESTADÍSTICAS DE COLO COLO - EVERTON

En el complemento llegaron las confirmaciones. De que por fuera los tándems iban a dañar hasta desdoblar a sus oposiciones, de que en el área hay que saber encontrar la capacidad para imponerse y concretar. Después de un par de descuelgues del visitante, lo controló el Albo y por la vía del balón parado llegó a gol mediante Maximiliano Falcón, que pinchó con su diestra un tiro libre de Leonardo Gil, Colo que establecería cifras definitivas con una joyita que agarró de primera e insertó en la escuadra. Todo de Solari, que lo maniató entre sus regates a Cristopher Medina.

5 puntos encima de todos Colo Colo. pic.twitter.com/r5RYFrQ8xb — Homero Ramírez (@ramirescl) September 15, 2021

De allí hasta el desenlace el Eforé de Sensini resistió batallando el medio, aunque no fue capaz de imponer términos con sus variantes de ataque. Optó por potenciar la medular y no recibió más daño. El Colo ya está a cinco puntos de Católica y Calera, seis de Audax y siete de la U, su siguiente rival en un siempre esperado Superclásico, por lo que más feliz no podría ser su panorama previo a las celebraciones de Fiestas Patrias.