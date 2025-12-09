Club Brujas vs. Arsenal, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Los primeros favoritos para clasificar a las rondas eliminatorias de la Champions League, Arsenal buscarán mantener su récord perfecto en Europa cuando se enfrenten al Club Brujas en el Estadio Jan Breydel el miércoles.

El Club Brugge entra al juego en un estado de agitación tras haber despedido al entrenador Nicky Hayen. Esto viene después de solo tres victorias en sus últimos 12 partidos de liga. Muchas secciones de la afición de Brugge han respondido con consternación al despido de Hayen, viendo la decisión como una sorpresa. Su sucesor, Ivan Leko, ya está en su lugar tras ser elegido por el rival KAA Gent. Con cuatro puntos en sus primeros cinco encuentros de la Champions League, Brugge necesitará más puntos en la tabla si quieren colarse en los lugares de playoff de la liga.

El entrenador Mikel Arteta, por su parte, estará ansioso de asegurarse de que la respuesta de su equipo sea resiliente después de caer ante una derrota tardía a manos del Aston Villa este pasado fin de semana. Aunque últimamente han fallado en la Premier League, los Gunners aseguraron una victoria importante por 3-1 sobre los gigantes alemanes Bayern Munich en la Jornada 5. La victoria convirtió al Arsenal en el primer equipo en clasificar para la ronda eliminatoria del torneo, ya que las motivaciones ahora se centran en entrar como cabeza de serie.

Cómo ver Club Brujas vs Arsenal, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 5, mientras que en México se podrá seguir por FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 2 (Argentina), ESPN 5 (resto de Sudamérica) y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN, con Disney+ como la opción para Centroamérica.

Hora de inicio Club Brugge vs Arsenal

Liga de Campeones - Champions League Jan Breydel Stadion

El partido se disputa este miércoles 10 de diciembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Jan Breydel.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo & plantillas

Noticias del equipo Club Brugge

El entrenador Ivan Leko podría estar sin sus dos principales porteros, Simon Mignolet y Nordin Jackers, por lo que Dani van den Heuvel podría comenzar bajo los palos.

En otros lugares, Zaid Romero, Lynnt Audoor, Ludovit Reis y Romeo Vermant también están indisponibles para la selección.

Noticias del equipo Arsenal

Cristhian Mosquera y Gabriel Magalhaes continúan recuperándose de sus lesiones, mientras que William Saliba sigue siendo una duda, y Riccardo Calafiori también fue visto cojeando durante la derrota 2-1 ante Aston Villa el pasado fin de semana.

Con la posible ausencia de Calafiori, Myles Lewis-Skelly podría comenzar como lateral izquierdo entre los cambios esperados para el juego a mitad de semana.

Jugadores como Ethan Nwaneri, Christian Norgaard, Noni Madueke y Viktor Gyokeres también buscarán comenzar.

