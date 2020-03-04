Clásico Capitalino: Cómo está el historial entre Millonarios e Independiente Santa Fe

Millonarios y Santa Fe hacen parte de los fundadores del FPC y desde su primer encuentro oficial en 1948 han forjado una rivalidad que se ha plasmado a través de la historia. En total, el Clásico Capitalino se ha disputado 320 oportunidades con un amplio margen a favor de los Embajadores, que se han impuesto 120 veces, por 88 de los rojos; mientras que los otros 112 han quedado en tablas.

Tan solo en el marco de la Liga, se han enfrentado 300 veces, con un saldo de 116 victorias para Millos, por 81 para el León y 103 empates. Además, los azules han marcado 444 tantos por 367 de los rojos.

Sin embargo, en cuanto a los duelos más recientes, Santa Fe no perdió ninguno de sus últimos ocho clásicos ante Millonarios en Primera A (con 4 victorias y 4 empates), siendo su segunda mayor racha en los torneos cortos, pues entre 2007 y 2010 acumuló 10 juegos sin derrotas (4V 6E) ante su tradicional rival de patio.